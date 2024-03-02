Ulaştırma Bakanı: Antalya Şehir Hastanesi'ne 4 şeritli yol yaptık - Son Dakika
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Politika

Ulaştırma Bakanı: Antalya Şehir Hastanesi'ne 4 şeritli yol yaptık

Ulaştırma Bakanı: Antalya Şehir Hastanesi\'ne 4 şeritli yol yaptık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Şehir Hastanesi'ne 5 kilometre uzunluğunda, 2 gidiş 2 geliş olmak üzere tam 4 şeritli yol yapıldığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, hastane yollarının önemine vurgu yaparak, ambulansların hızlı bir şekilde hastaneye ulaşabilmesi için çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, Antalya-Alanya Otoyolu'nun inşasına başlanacağını da duyurdu.

02.03.2024 19:28  Güncelleme: 19:37
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Antalya Şehir Hastane'mize 5 kilometre uzunluğunda, 2 gidiş 2 geliş olmak üzere tam 4 şeritli yol yaptık. Oradan geçecek olan bir ambulansı bir an önce yetiştirmek için güzel hizmetler yapmaya gayret ediyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşen Antalya Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde konuştu. Uraloğlu, Türkiye'nin cennet köşesi, turizmin ve tarımın başkenti Antalya'yı her ziyaret ettiklerinde yeni bir proje ve eseri hayata geçirmekten duydukları mutluluğu ifade etti.

"Antalya'da 22 yılda ulaşım ve altyapıda 181 milyar yatırım gerçekleştirdik"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 22 yılda Antalya'nın ulaşım ve iletişim altyapısı için yapılan yatırımlara değinen Uraloğlu, "Yaklaşık 181 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 2002 yılında 197 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 715 kilometreye çıkardık. Antalya Batı Çevre Yolu'nu açtık. Antalya Kuzey Çevre Yolunda Başköy, Korkuteli, Kirişçiler ve Isparta Köprülü Kavşaklarını inşa ettik. Akdeniz Batı Sahil Yolu'nu bölünmüş yol olarak tamamladık. Phaselis Tüneli'ni hizmete aldık. Böylelikle Antalya'nın; Demre, Finike, Kumluca, Kemer, Kaş ve Kalkan gibi turizm cenneti belgelerle ulaşımını kolaylaştırdık. Şubat ayı içerisinde hem Kızılkaya-Bozova-Korkuteli Yolu hem de Alanya - Kuşyuvası - Taşkent Yolu Kaplanhanı ve Çayarası Tünelleri projelerinin tamamlanan kesimlerini hizmete aldık" diye konuştu.

"Antalya-Alanya Otoyolu'nun en kısa zamanda inşasına başlıyoruz"

Bakan Uraloğlu, 122 kilometrelik Antalya Alanya otoyolu ihalesini de gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "En kısa zamanda yapım çalışmalarına da başlıyoruz. Şimdi buradan Antalya Alanya ne kadar sürüyor? 2 saat sürüyor. Trafik yoğun oldu mu 3 saat sürüyor, belki 3,5 saat sürüyor. Bunu bitirdiğimiz zaman eğer siz yasal sınırlarına uyarsanız ki biz onu tavsiye ediyoruz, Antalya -Alanya arası 1 saat sürmeyecek. 45 dakikada buradan Alanya'ya gidebileceğiz. Bu sene de çalışmalarına da dediğim gibi başlıyoruz" dedi.

Antalya Şehir Hastanesi'ne 5 kilometre uzunluğunda, 2 gidiş 2 geliş olmak üzere 4 şeritli yol yaptık"

Uraloğlu, Antalya Şehir Hastanesi gibi önemli bir sağlık kompleksinin bağlantı yollarını inşa etmekten ayrı gurur duyduklarını ifade etti. Uraloğlu, "Yolumuzun uzunluğu 5 kilometre, 2 gidiş 2 geliş olmak üzere tam 4 şeritli yol yaptık. Onun kavşaklarıyla ilgili de bazı planlamalarımız var. Onu da önümüzdeki sene büyükşehir belediyemizle beraber, ilçe belediyelerimizle beraber projelendireceğiz. ve onun da çaresine bakacağız ama şimdilik ilk etapta acil olan kesimi bitirdik ve trafiğe açtık" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, hastane yollarının hayati önemine de işaret etti. Uraloğlu,"Birimiz hasta olduğu zaman, hastaneye hızlıca erişmemiz gerektiği zaman, bir hasta ziyaretine gitmemiz gerektiği zaman, yine bir sağlık çalışanımızı, bir hemşiremizi acil müdahaleye gitmesi için önce ulaşabilmesi lazım. Dolayısıyla yol da bize lazım." dedi.

"Yoldan geçecek olan ambulansı bir an önce yetiştirmek için çalışıyoruz"

Bakan Uraloğlu, nice güzel projeleri hayata geçirmek için çalıştıklarını belirterek, "Fahrettin Koca Bakan'ım sağ olsun, böyle güzel hastaneleri yapıyor. Bizi de bunun yollarına vesile ediyor. Biz de bu yoldan hastaneye giden gerek hastalarımız, gerek onun yakınları, gerekse de sağlık çalışanlarımız, Allah razı olsun dedi mi, biz de gerçekten mutlu oluyoruz. Biz de memnun oluyoruz. Sizin dualarınız bizler için kıymetli, oradan geçecek olan bir ambulansı bir an önce yetiştirmek için biz de buna gayret ediyoruz. Güzel hizmetler yapmaya gayret ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Ulaştırmacılara yakışan bir sloganımız var, 'Durmak yok, yola devam'"

Bakan Uraloğlu, bu hizmetlerin arttırılabilmesi için büyükşehir belediyesiyle de uyum içerisinde çalışmaya ihtiyaç olduğunu söyledi. Uraloğlu, "Siz yetki verdiniz, AK Parti belediyeleri olarak büyükşehir olarak size hizmet ettik. Ama 5 yıl bir ara verdik. 31 Mart'ta Hakan Tütüncü kardeşimizle beraber 1 Nisan sabahı yeniden Antalya diyecek miyiz? İnşallah 31 Mart'ta sandıkları patlatacağız. Bizim bir sloganımız var. Tam da ulaştırmacılara yakışan bir sloganımız var. Durmak yok, yola devam" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ulaştırma Bakanı: Antalya Şehir Hastanesi'ne 4 şeritli yol yaptık - Son Dakika

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