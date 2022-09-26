Bakan Varank: 10 unicorn hedefi, ulaşılması zor değil

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu yılın ilk 6 ayında Türk girişimler 1,4 milyar dolar yatırım aldılar. Daha yılın ilk yarısında geçen yılı yakalamış olduk. Kısa sürede katettiğimiz mesafeye bakınca ben açıkçası, 10 unicorn hedefinin ulaşılması zor bir hedef olmadığını düşünüyorum" dedi.

Bakan Mustafa Varank, Ankara Ticaret Odası (ATO) Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'TechAnkara Proje Pazarı' etkinliğine katıldı. Bakan Varank'ın yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Cahit Çelik ve ATO Başkanı Gürsel Baran etkinlikte yer aldı. Burada konuşan Varank, 3 yıl önce 'Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonuyla hazırladıkları 'Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ni yine Ankara'da kamuoyu ile paylaştıklarını hatırlatarak, "Bakanlığımız politikalarının genel çerçevesini oluşturan bu dokümanda biz, 2023 yılında ülkemizden 10 tane unicorn girişim yani 1 milyar dolar değerlemeye ulaşan şirket çıkarmayı hedef olarak belirlemiştik. Peki, bunu duyan müzmin muhalifler ne yaptı biliyor musunuz? 'Hayal görmeyin, Türkiye'den unicorn falan çıkmaz' diyerek her zaman yaptıkları gibi bu ülke insanının ve gençlerinin potansiyelini küçümsediler ama biz onların artık alışık olduğumuz bu tavırlarına aldırış etmedik, girişimcilerimizle iş birliği içinde çalışmalarımıza tam gaz devam ettik. İyi ki de öyle yapmışız. Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başardık ve tüm dünyada ilgi uyandıran başarılara imza attık. Daha şimdiden 6 tane unicorn şirket çıkardık. Hem de bunların 2 tanesi decacorn, yani 10 milyar dolar değerlemeyi aşan şirketlerimiz" dedi.

'TÜRK GİRİŞİMLER 6 AYDA 1,4 MİLYAR DOLAR YATIRIM ALDI'Sadece unicorn'lar açısından değil tüm ekosistem için tarihi dönemden geçtiklerini vurgulayan Bakan Varank, "Geçen yıl ülkemizden 300'den fazla girişim toplamda 1,5 milyar dolar yatırım alarak tüm zamanların rekorunu kırdı ve bir önceki yılla karşılaştırdığımızda 9 katlık bir artıştan bahsediyoruz. 2022'de de trendin yükselerek devam ettiğini gözlemleyebiliyoruz. Bu yılın ilk 6 ayında Türk girişimler 1,4 milyar dolar yatırım aldılar. Daha yılın ilk yarısında geçen yılı yakalamış olduk. Kısa sürede katettiğimiz mesafeye bakınca ben açıkçası, 10 unicorn hedefinin ulaşılması zor bir hedef olmadığını düşünüyorum" diye konuştu.Bu yıl 10'uncusu düzenlenen 'TechAnkara Proje Pazarı' etkinliği ile bugüne kadar 1000'in üzerinde projenin görücüye çıktığını kaydeden Varank, "Bu projelerden yaklaşık 900'ü ticarileşmeyi başardı. İçlerinden bazıları da 'TechAnkara Proje Pazarı'na gelen yatırım fonları ve melek yatırımcılarla yapılan görüşmelerin neticesinde toplamda 40 milyon dolarlık yatırımı şirketlerine çekmeyi başardılar dolayısıyla ben bu güzel etkinliğin hayata geçmesine katkı sunan Ankara Kalkınma Ajansı'nı ve tüm paydaşları yürekten tebrik ediyorum" dedi. 'GİRİŞİMCİLERİMİZE KAYNAKLAR OLUŞTURUYORUZ'Bakan Varank, finansman konusunun halen girişimcilerin önündeki en büyük soru işareti olduğuna değinerek, "Biz de gerek kendi kurduğumuz gerekse destek verdiğimiz fonlarla girişimcilerimizin daha rahat erişebileceği kaynaklar oluşturuyoruz. Bu manada bir müjdeyi de buradan girişimcilerimizle paylaşmak istedim. Biliyorsunuz, Ankara Kalkınma Ajansı ile güzel bir ivme yakaladığımız kitlesel fonlama uygulamasını yönetiyoruz. Daha önce Türkiye'de kitlesel fonlamanın adı vardı ama uygulaması hiç yoktu. Biz Ankara Kalkınma Ajansı ile işleyen, yatırımcıların faydalandığı bir kitlesel fonlama mekanizmasını devreye koyduk. Fon bulucu çok güzel işlere imza atıyor. Şimdi bunu bir adım öteye taşımanın kararını adlık" diye konuştu.

Konuşmaların ardından etkinlikte dereceye giren proje sahiplerine ödüllerini veren Bakan Varank, daha sonra diğer projelerin bulunduğu stantları gezdi.