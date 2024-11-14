Bakan Yerlikaya: "Afrika kıtası ile ticaret hacmimiz 2023 yılında 37 milyar dolara ulaşmıştır" - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya: "Afrika kıtası ile ticaret hacmimiz 2023 yılında 37 milyar dolara ulaşmıştır"

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Bakan Yerlikaya: "Afrika kıtası ile ticaret hacmimiz 2023 yılında 37 milyar dolara ulaşmıştır" İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "2003 yılında Afrika kıtası ile 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmimiz 2023 yılında 37 milyar dolara ulaşmıştır" dedi.

14.11.2024 15:32
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Bakan Yerlikaya: "Afrika kıtası ile ticaret hacmimiz 2023 yılında 37 milyar dolara ulaşmıştır"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "2003 yılında Afrika kıtası ile 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmimiz 2023 yılında 37 milyar dolara ulaşmıştır" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Kongo Uluslararası İşbirliği ve Kamu-Özel Ortaklığını Teşvik Bakanı Denis Christel Sassou Nguesso Başkanlığında Türkiye-Kongo Karma Ekonomik Komisyonu 4. Dönem Toplantısı'na katıldı.

Heyetler arası ve İçişleri Bakanlığı konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda Türkiye ve Kongo arasında arazi kullanımı ve toprak etüdü ile haritalama alanında iş birliği ve teknik yardım, Türkiye Cumhuriyeti Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü ile Kongo Cumhuriyeti Milli Kütüphanesi arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Toplantıda ayrıca, Türkiye ile Kongo arasında Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması, Eğitim Alanında İş Birliği anlaşmaları ile KOSGEB İLE Kongo Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı arasında iş birliği mutabakat zaptı imzalandı.

Toplantıların ardından Türkiye ve Kongo arasında 4. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Tutanakları İmza Töreni gerçekleştirildi.

Törenin ardından konuşan Bakan Yerlikaya, Kongo ile ikili ilişkilerin her düzeyde giderek arttığını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kongolu mevkidaşı ile BRICS zirvesi vesilesiyle bir görüşme gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Toplantıda birçok konuyu ele alma fırsatımız bulduklarını aktaran Bakan Yerlikaya, ticaret, yatırım, müteahhitlik, enerji ve madencilik, eğitim, sanayi, standardizasyon, bilim ve teknoloji, tarım, hayvancılık, ormancılık ve ulaştırma gibi birçok alanda hayata geçirilmeyi bekleyen iş birliğinin somut göstergesi olacağını kaydetti.

Dış politikadaki çok boyutluluğun bir gereği olarak, 2003 yılında "Afrika Ülkeleriyle Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi" benimsendiğini dile getiren Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin oluşturduğu olumlu etki ticaret rakamlarında da kendini göstermektedir. 2003 yılında Afrika kıtası ile 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmimiz 2023 yılında 37 milyar dolara ulaşmıştır. Bu dönem zarfında ihracatımız 2,1 milyar dolardan 22 milyar dolara; ithalatımız ise 3,3 milyar dolardan 15 milyar dolara ulaşmıştır. Afrika kıtasında ticaret faaliyetlerine ek olarak, müteahhitlik ve yatırım faaliyetlerimiz de bulunmaktadır. Bu çerçevede, Afrika'daki Türk yatırımlarının piyasa değeri 10 milyar dolara ulaşmış, müteahhitlik firmalarımız kıtada bugüne dek yaklaşık 92 milyar dolar değerinde 2 bine yakın proje üstlenmişlerdir. Şu an itibari ile kıtada 44 ülkede Büyükelçiliğimiz, 31 ülkede Ticaret Müşavirliğimiz bulunmaktadır. (15 Afrika ülkesinde İçişleri Müşavirimiz bulunmaktadır.) Milli havayolu şirketimiz THY kıtada 62 noktaya sefer düzenlemektedir. DEİK tarafından Afrika ülkeleri ile kurulan İş Konseylerinin sayısı ise 48'e ulaşmıştır. Afrika ile ilişkilerimizin günden güne gelişmesi için çaba harcamaya devam edeceğiz. Dost ve kardeş Kongo ile de ikili ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl önemli bir artışla 163 milyon dolar olmuş, bu hacmin yaklaşık 149 milyon dolarını ihracatımız oluştururken 14 milyon doları ise ithalatımızdan kaynaklanmıştır. İkili ilişkilerimizde ticaret hacmimizi daha da yükseğe taşıyabilecek potansiyele sahip olduğumuza inanıyorum."

Ekonomik faaliyetlere ek olarak son 23 yılda, 151 Kongolu öğrenci Türkiye bursları ile Türkiye'de eğitim gördüğünü belirten Bakan Yelrikaya, "Halen 53 Kongolu öğrenci, Türkiye Bursları kapsamında Türkiye'de eğitimine devam etmektedir. Bu yıl 18 Kongolu öğrenci Türkiye Bursları'ndan faydalanmaya hak kazanmıştır. Öte yandan, Maarif Vakfımızın Kongo'da; 1 okul öncesi, 1 ilkokul, 1 ortaokul ve 1 lise olmak üzere toplam 4 okulu bulunmaktadır. Bu okullarda toplam 320 öğrenciye eğitim verilmektedir. Bakanlığımız bünyesinde ise Polis Akademisi Başkanlığından 25 Kongolu öğrenci mezun olmuştur. Polis Amirleri Eğitim Merkezinde 4, İç Güvenlik Fakültesinde ise 2 Kongolu öğrenci eğitime devam etmektedir. Görev alanımıza giren güvenlik, afetlerle mücadele, göç yönetimi gibi her türlü konuda da iş birliğine açık olduğumuzu da bu vesileyle tekrar belirtmek isterim" diye konuştu.

Bakan Yerlikaya: "Afrika kıtası ile ticaret hacmimiz 2023 yılında 37 milyar dolara ulaşmıştır"
Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Dış Politika, Politika, Ekonomi, Afrika, Enerji, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Yerlikaya: 'Afrika kıtası ile ticaret hacmimiz 2023 yılında 37 milyar dolara ulaşmıştır' - Son Dakika

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