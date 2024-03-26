Bakan Yumaklı, Elazığ\'da hayvan hastalıklarıyla mücadele için yeni kontrol noktasını inceledi

Elazığ Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nda incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ülke ekonomisindeki ve hayvancılık açısından son derece büyük zararlar veren hayvan hastalıklarıyla mücadele konusunda 2. noktamız Elazığ oldu" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, programları çerçevesinde Elazığ'a geldi. Bakan Yumaklı Elazığ- Bingöl Karayolu üzerinde yapılan ve yakın zamanda hizmete girecek olan Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nda incelemelerde bulundu. Bakan Yumaklı'ya Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Ejder Açıkkapı, Erol Keleş ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve kurum müdürleri katıldı.
Türkiye'nin hayvancılık üretimi noktasında son derece deneyimli olduğunu aktaran Bakan İbrahim Yumaklı, "Geçtiğimiz haftalarda açıkladığımız hayvancılık yol haritamızda belirttiğimiz gibi ülkemizde hayvansal üretimi artırma adına bir dizi başlık altında yapacaklarımızı kamuoyu ile paylaşmıştık. Bunlardan en önemlisi de özellikle hastalıkların, kontrolsüz hayvan hareketleriyle birlikte ülkemizin farklı noktalarına taşınması konusuydu. Bu konuda özellikle iklim değişikliğinin de etkisiyle son dönemde çok hızlı bir şekilde yayımlım gösteren ve ekonomimiz için büyük zarar veren hayvan hastalıklarıyla alakalı mücadelede yol kontrol noktalarından bahsetmiştik. İlkini Erzurum'da açtık ve yürürlüğe koyduk. Orada hali hazırda hem hayvan hareketlerinin kontrolü hem de üreticilerimizin ve hayvan hareketini sağlayan nakliye firmalarının bilgilendirilmesi, bu süreçte yer alan tüm unsurların bir arada hareket etmesi konusu kendilerine iletilmiş durumdadır" diye konuştu.
Yumaklı, "Ülke ekonomisindeki ve hayvancılık açısından son derece büyük zararlar veren hayvan hastalıklarıyla mücadele konusunda 2. Noktamız Elazığ oldu. Burada da son hazırlıklarını gözden geçirdik. Önümüzdeki aydan itibaren faaliyete başlayacak olan kontrol ve denetim istasyonunu ziyaret ettik. Burada özellikle deneyimli veteriner hekim arkadaşlarımızla birlikte aynı zamanda kolluk kuvvetlerimizde eş güdüm içerisinde çalışıyor olacaklar. Burada hareket eden hayvanların kulak küpelerine, sağlık sertifikaları, aşı durumları olmak üzere başından sonuna kadar ne yapılması gerekiyorsa, tüm unsurlar burada aranmış olacak. Biz hayvan hastalıklarıyla mücadelemizdeki aşılama programı, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerimiz bir bütün içerisinde hareket etmiş olsun istiyoruz. Yol kontrol noktasında eğer herhangi bir farklılık, usulsüzlük veya farklı bir konu tespit edilirse arkadaşlarımız tarafından gerekli işlem yapılmış olsun. 8 tane planladık. Ankara, Çankırı, Sivas, Kayseri ve Mersin'de yol kontrol noktalarını açmış olacağız" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ
Son Dakika › Politika › Bakan Yumaklı, Elazığ'da hayvan hastalıklarıyla mücadele için yeni kontrol noktasını inceledi - Son Dakika
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