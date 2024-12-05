Bakan Yumaklı;\'Nasıl olsa herkes biliyor dememek lazım\'

Politika

Bakan Yumaklı: Bütün bir sektörü töhmet altında bırakmak, en hafif tabiriyle aymazlıktır (3)

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti. Ayyıldız ile bir süre görüşen Yumaklı, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Türkiye'nin AK Parti iktidarında, 22 yılda büyük değişim yaşadığını ifade eden Bakan Yumaklı, "Artık Türkiye AK Parti iktidarıyla birlikte vatandaşın devlete gidip, derdine derman aradığı değil, devletin vatandaşına gidip 'Sana nasıl hizmet edebilirim?' diye sorduğu bir döneme girmiş olduk. Bu zihinsel devrim bile Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin en bariz, en açık göstergesi. Hep söylüyoruz, 'hafıza-i beşer nisyan ile malüldür.' Nasıl olsa herkes biliyor dememek lazım. Nereden nereye gelindiğini, mutlaka ama mutlaka anlatmak lazım. Türkiye'nin hangi aşamalardan geçtiğini de bu minvalde hatırlamamız ve hatırlatmamız gerekir. Çünkü en büyük problemimiz, vesayetleydi hatırlarsanız. Sizler için, sizin adınıza düşünüp, sizin adınıza karar verip, sonra da ona uymanızı ve hatta kendilerine tabi olmanızı bekleyen bir anlayıştan, bugün çalmadık kapı, girilmedik gönül bırakmayan bir teşkilatın anlayışının iktidar olduğu bir dönemdeyiz. Bunlar hiçbir zaman sözde olmadı. Gerçekten, gönülden, özde adalet, özde özgürlük, özde istiklal ve demokrasi mücadelesiyle bu süreci yönetiyoruz ve yönetmeye devam edeceğiz inşallah. Hep söylediğimiz gibi milletimizin onuru, refahı ve geleceği için her alanda mücadele etmek, bizim olmazsa olmazımız ve birinci önceliğimiz olacak" dedi.

'GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIZ'

Dünyanın çeşitli bölgelerde yaşanan çatışma ve gerilimler nedeniyle kırılgan bir döneme girdiğini söyleyen Yumaklı, şöyle konuştu:

"Suriye topraklarındaki gelişmeleri ya da sadece orayı değil, ülkemizin etrafındaki yakın ya da uzak ülkelere baktığımızda, hakikaten dünyanın çok kırılgan bir döneme girdiğini ve bu dönemde mutlaka ama mutlaka çok güçlü olmanın gerekli ve zorunlu bir hal olduğunu söylemek ve bunun altını çizmek gerekiyor. Sadece askeri olarak değil, bunu belirtmek istiyorum. Bugün eğer gıda arz güvenliğimizi teminat altına almazsak, sanayi gelişimi, yerel yönetimler gelişimi, toplumsal gelişim gibi bütün başlıklardan, aklınıza ne gelirse gelsin güçlü olmak zorundayız. Çünkü hepimiz birer dişlinin parçaları gibiyiz. Doğru bir şekilde, senkronize bir şekilde işlemek durumundayız. Tabii siz bu anlamda bir güce sahip olduğunuzda artık bölgenizde milli güvenliğimiz öncelikli olmak üzere, daima barışın ve huzurun sağlanması için aranan bir aktör haline geliyorsunuz. Bunu hepimiz müşahede ediyoruz ki artık Türkiye dünyanın en büyük krizlerinde ortaya koyduğu iradeyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, o irade ile birlikte Cumhur İttifakı'nın bu anlamdaki önemini Sayın Cumhurbaşkanımız her daim belirtiyor, o birliktelik ve beraberlikle, Türkiye artık o krizlerin arabulucusu, o krizlerin çözümü için bir anahtar rolünü pekiştirmiş durumda."

'TARIM BİTTİ DEMEK, ÜRETİCİYE SAYGISIZLIK'

Bursa'ya son 22 yılda önemli tarımsal destek verdiklerini belirten Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "Bursa'ya son 22 yılda yapılan tarımsal yatırım ve destekleme tutarı yaklaşık 57 milyar TL. İlimize dönük tarımsal desteklerimiz için 2024 yılı itibarıyla bir kıyaslama yapacak olursak, tam 24 katına çıkmış vaziyette. İlimizin tarımsal ihracatı, 5 kat artmış vaziyette. Tarla ürünlerinde yüzde 264, meyvede yüzde 90, sebze üretiminde yüzde 26 artış olmuş. Büyükbaş hayvan mevcudunda yüzde 76, küçükbaş hayvan mevcudunda yüzde 80 artış olmuş. Toplam süt üretiminde yüzde 93'lük artış var. Bal üretiminde yüzde 156 artış olmuş. Bütün ürün başlıkları için bunları söyleyebilirim. Ancak birkaç tanesiyle yetinelim. Ancak şunu söylemeden de edemeyeceğim. Burada, 'İşte Türkiye'nin tarımsal üretimi bitti, mahvolduk', hakikaten neresinden baksanız en ufak bir analize ve gerçeklik payına sahip olmadan sizi başka yöne baktırmak için söylenen sözlerden ibaret maalesef. Hiçbir şeye dikkat etmiyorsunuz, saygınız yok ama o üreticinin alın terine saygı duymak zorundasınız. Çünkü sizin sofranıza gelen her şeyin teminatı, bu eli öpülesi üreticilerimiz. Dolayısıyla burada tekraren bunların hiçbirisini kabul etmediğimi, bunlara da izin vermeyeceğimizi, onlara hak ettiği cevabı vereceğimizi de buradan ilan etmek istiyorum. Siz tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci olacaksınız, dünyada ilk 10 arasında olacaksınız, bunlar kendi kendine mi oluyor? Bu ülkenin insanının emeğiyle, gayretiyle oluyor. Devletiyle, hükümetiyle omuz omuza vermiş bir sektörden bahsediyoruz. Kaldı ki en emek yoğunluğu olan sektörlerden bir tanesi, çünkü gönül işi. O insanlarımızın, bu kardeşlerimizin moralimizi bozmaya kimsenin hakkı yok" diye konuştu.

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,