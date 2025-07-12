Bakanlar Kızılcahamam\'da Toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin bakanları, 32. AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında toplum, güvenlik, kalkınma ve ekonomi başlıklarında gerçekleştirilen oturumlarda milletvekillerinin ve parti üyelerinin sorularını cevapladı, taleplerini dinledi.

Kızılcahamam'da 32. AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında basına kapalı gerçekleştirilen oturumlarda Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, toplum, güvenlik, kalkınma ve ekonomi alanlarında gelen soruları cevapladı ve değerlendirmelerde bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcılarının moderatörlük görevini üstlendiği oturumlarda, vatandaşları doğrudan ilgilendiren meseleler tüm boyutlarıyla ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 'Güvenlik' başlıklı oturumda soruları yanıtlarken, 'Toplum' başlıklı oturumda ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yer aldı. 'Kalkınma' alanındaki oturumlarda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu soruları yanıtladı. 'Ekonomi' oturumunda ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır hazır bulundu.

Aynı saatlerde düzenlenen bu oturumlarda bakanlarla milletvekilleri ve parti yöneticileri arasında soru-cevap şeklinde fikir alışverişi yapıldı. Bu yıl farklı bir konseptte geçen geleneksel AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda milletvekilleri bölgelerindeki sorunları doğrudan ilgili bakanlara iletti. - ANKARA