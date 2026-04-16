Bakanlar Okul Güvenliği İçin Toplandı
16.04.2026 10:50
İçişleri ve Milli Eğitim Bakanları, okullardaki güvenlik önlemlerini görüşmek için toplantı yaptı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda ve çevrelerinde alınacak güvenlik önlemlerine ilişkin 81 il valisi ve il milli eğitim müdürleri ile çevrim içi toplantı gerçekleştirdi.

BAKANLAR TOPLANTININ ARDINDAN KAHRAMANMARAŞ'A HAREKET ETTİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başkanlığında düzenlenen toplantı, İçişleri Bakanlığı'ndaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) gerçekleştirildi. Çevrim içi olarak gerçekleştirilen toplantıda, okullarda ve çevrelerinde alınacak güvenlik önlemlerinin ele alındığı bildirildi. Toplantı, yaklaşık 1 saat sürerken, bakanlar toplantının ardından Kahramanmaraş'a hareket etti. Toplantıya ilişkin yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Kaynak: DHA

