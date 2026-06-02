Bakırhan: 'Mutlak butlan' kararı demokrasiyi tehdit ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakırhan: 'Mutlak butlan' kararı demokrasiyi tehdit ediyor

Bakırhan: \'Mutlak butlan\' kararı demokrasiyi tehdit ediyor
02.06.2026 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuncer Bakırhan, CHP'ye yönelik 'mutlak butlan' kararının demokrasiyi derinden tehdit ettiğini belirtti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP'deki 'mutlak butlan' kararına ilişkin, "Bu kararla birlikte siyasi partilerin ve sivil toplumun hiçbir güvencesi kalmamıştır. Yargıtay derhal toplanarak bu garabete bir son vermeli, Türkiye'de demokratik ve sivil yaşamın önünü açmalıdır. Hukuksuzluk adrese teslim ile başlar ama hiçbir zaman yerinde kalmaz. Bugün bir partinin kapısını kıran anlayış, yarın bütün siyasetin kapısına dayanır" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Bakırhan, CHP'deki 'mutlak butlan' kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Türkiye, tarihinin en uzun ekonomik krizini yaşarken bir yandan da en sert siyasi krizlerinden birini yaşıyor. Ana muhalefet partisi CHP'ye karşı istinaf mahkemesinin verdiği 'mutlak butlan' kararı ve parti genel merkezinin kolluk şiddetiyle basılması bu krizin en çıplak yüzü oldu. 'Mutlak butlan' kararı hukuki bir meselenin çok ötesindedir. Bu karar, demokratik siyaseti dışarıdan zorla şekillendirme girişimidir. Demokratik siyaset, dışarıdan bir hukuk müdahalesiyle şekillendirilmek isteniyor. Siyaseti yargı kararnamesiyle şekillendirmektir. Demokrasiyi prosedürün arkasına saklanarak etkisizleştirmektir. 'Bu bir yargı kararıdır' diyerek kimse 86 milyona 'Cambaza bak' oyunu da oynamasın. Türkiye'de bu rejimin en yakın tanığı, sanığı ve şahidi bizleriz, bu gelenektir. Biz hiçbir zaman cambaza bakmadık, bundan böyle de bakmayacağız" ifadelerini kullandı.

'KARAR, DEMOKRATİK YAŞAMI DERİNDEN TEHDİT ETMEKTEDİR'

Bakırhan, sandığın iradesinin yargı kararnamesiyle iptal edilmesini hiçbir zaman kabul etmeyeceklerini söyleyerek, "İstinaf mahkemesinin verdiği karar yalnızca bir siyasi partiyi değil, tüm siyaset ve sivil toplum alanını, örgütleme hakkını, demokratik yaşamı derinden tehdit etmektedir. Bu kararla birlikte siyasi partilerin ve sivil toplumun hiçbir güvencesi kalmamıştır. Yargıtay derhal toplanarak bu garabete bir son vermeli, Türkiye'de demokratik ve sivil yaşamın önünü açmalıdır. Hukuksuzluk adrese teslim ile başlar ama hiçbir zaman yerinde kalmaz. Bugün bir partinin kapısını kıran anlayış, yarın bütün siyasetin kapısına dayanır. Biz bunu geçmişte çok gördük, deneyimledik. Bugün CHP'ye giden kolluk, yarın AKP'ye gider; öbür gün MHP'ye, DEVA'ya, Gelecek'e, Saadet'e gider. Bize zaten hep geldi. Biz o hukuksuzluğu çok iyi tanıyoruz" dedi.

'BİR PARTİNİN KAPISI KIRILDIĞINDA ASLINDA SİYASETİN KAPISI KIRILIR'

Bakırhan, "Siyasi rekabet başkalarının sözlüğüyle yapılmaz. Maalesef birileri başkalarının sözlüğüyle rekabet etmeye çalışıyor. Bu yanlıştır. İftiralar, damgalamalar, etiketler, ahlaki mahkumiyet hükümleri, tüm bunlar operasyonun siyasi tarafını perdelemenin en kestirme ve ucuz yoludur. Özellikle vurguluyoruz: Türkiye'nin siyasi tarihinde bazı etiketler başka hiçbir suçlamayla kıyaslanmayacak bir yıkım gücü taşır. Hangi niyetle söylenirse söylensin bu tür ithamlar siyasi operasyonlara kapı aralar. Bu yüzden CHP içindeki her aktörü söylediği her sözün sonuçlarını düşünmeye davet ediyoruz. Onun için samimiyetle uyarıyoruz. Bugün rakibine yapıştırdığın etiket, yarın senin yakanı tutacak elin provasıdır. Siyaset bugünün öfkesiyle değil, yarının yüzleşmesiyle yapılır. Unutmayalım ki bir partinin kapısı kırıldığında aslında siyasetin kapısı kırılır. Toplumun siyaset kurumuna dair umut ve güveni aşınır. Tarafların buna uygun hareket etmesini bekliyoruz. CHP'nin bu fırtınadan bütünlüklü çıkarak gemiyi limana yanaştırmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

'BU YAŞANANLAR, BARIŞ SÜRECİNDE HER TÜRLÜ İÇ GERİLİMİ YARATIR'

Bakırhan, CHP'ye yönelik yargı kararının barış süreci konusundaki kaygılarını artırdığını vurgulayarak, "Barış sürecinin hedefi, eşitliğin ve adaletin en yüce değer olduğu demokratik bir Türkiye'yi inşa etmektir. İşte bu süreci başarıya ulaştırabilirsek belki de bu yaşadığımız şeyler yaşanmayacak. Onun için diyoruz ki bu süreç sadece Kürt meselesinin çözümü için değildir. Bu süreç aslında Türkiye'nin demokratikleşme sorunu içindir de. Dolayısıyla muhalefetiyle, sivil toplumuyla, demokratik kitle örgütüyle; Adanalısı, Sinoplusu, Edirnelisi, Karslısıyla birlikte bu sürece sahip çıkarak Türkiye'yi yeni bir zemine, yeni bir noktaya taşıyabiliriz. Bu temelde bir uyarı da yapmak istiyoruz; bu yaşananlar, barış sürecinde atılması gereken adımları gölgeleyecek her türlü iç gerilimi yaratır. Bu da yarar değil zarar verir. Topluma zarar verir, sürece zarar verir, ülkenin geleceğine zarar verir" dedi.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Tuncer Bakırhan, Sivil Toplum, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakırhan: 'Mutlak butlan' kararı demokrasiyi tehdit ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi kalıntıların da bulunduğu iki köy arasında kalan kanyon, keşfedilmeyi bekliyor Tarihi kalıntıların da bulunduğu iki köy arasında kalan kanyon, keşfedilmeyi bekliyor
Yakınları 10 gün ulaşamadı, asansör boşluğunda ölü bulundu Yakınları 10 gün ulaşamadı, asansör boşluğunda ölü bulundu
Buca Belediyesi’ne operasyonda yeni detaylar Rüşveti “sabun“ diyerek gizlemişler Buca Belediyesi'ne operasyonda yeni detaylar! Rüşveti "sabun" diyerek gizlemişler
Önünü kestikleri yolcu otobüsüne zarar veren 3 kişi gözaltında Önünü kestikleri yolcu otobüsüne zarar veren 3 kişi gözaltında
Aziz Yıldırım’ın Londra’da görüştüğü isim ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın Londra'da görüştüğü isim ortaya çıktı
Ünlü oyuncu Naz Elmas’ın son hali gündem yarattı Ünlü oyuncu Naz Elmas'ın son hali gündem yarattı
Montella’dan kadro itirafı: Çok üzüldüm, çok zordu Montella'dan kadro itirafı: Çok üzüldüm, çok zordu
“12’den sonra devlet biziz“ paylaşımı yaptı, gözaltına alındı "12'den sonra devlet biziz" paylaşımı yaptı, gözaltına alındı
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nda 7 oyuncuyla yollar ayrıldı Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 7 oyuncuyla yollar ayrıldı
Haklarını alamayan maden işçileri yeniden Ankara yolunda Haklarını alamayan maden işçileri yeniden Ankara yolunda
Kayahan’ın kızı kızından Nilüfer’e olay yaratan iddia: Babamla ilişkiniz öğrendiğimde 8 yaşındaydım Kayahan'ın kızı kızından Nilüfer'e olay yaratan iddia: Babamla ilişkiniz öğrendiğimde 8 yaşındaydım
İran’ın resti Trump’ı korkuttu: İsrail Lübnan’a asker göndermeyecek İran'ın resti Trump'ı korkuttu: İsrail Lübnan'a asker göndermeyecek

16:50
Bu iş tamam Mason Greenwood Fener’e hayırlı olsun
Bu iş tamam! Mason Greenwood Fener'e hayırlı olsun
16:28
Eski futbolcu Ümit Karan tahliye edildi
Eski futbolcu Ümit Karan tahliye edildi
16:26
Kılıçdaroğlu’ndan Berhan Şimşek’e A Takımı’nda yeni görev
Kılıçdaroğlu'ndan Berhan Şimşek'e A Takımı'nda yeni görev
16:04
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı belli oldu İşte 19 kişilik MYK listesi
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi
15:53
Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber
Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber
15:39
Kılıçdaroğlu’na başdanışman mı oluyor Ayhan Bilgen’den Haberler.com’a özel açıklama
Kılıçdaroğlu'na başdanışman mı oluyor? Ayhan Bilgen'den Haberler.com'a özel açıklama
15:31
A Milli Takım ABD’ye gitti Herkes aynı detaya takıldı
A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı
15:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
15:14
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti Dikkat çeken dosya detayı
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti! Dikkat çeken dosya detayı
14:51
Selahattin Demirtaş’ın son hali
Selahattin Demirtaş'ın son hali
14:26
16 yıl sonra bir ilk CHP Grup Toplantısı’na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi
16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
14:23
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 17:22:59. #7.13#
SON DAKİKA: Bakırhan: 'Mutlak butlan' kararı demokrasiyi tehdit ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.