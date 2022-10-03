Balıkesir'de konuşan Bakan Kurum'dan heyecan yaratan sözler: Burayı İstanbul Akaretler gibi yapacağız - Son Dakika
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Balıkesir'de konuşan Bakan Kurum'dan heyecan yaratan sözler: Burayı İstanbul Akaretler gibi yapacağız

03.10.2022 22:30

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in merkezinin daha ferah bir hale gelmesi için yapılacak çalışmalara bakanlık olarak destek vereceklerini söyleyerek, "Burayı İstanbul Akaretler gibi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Dünya Habitat Günü etkinlikleri için Balıkesir'e gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Ziyareti sonrası yürüyerek vatandaşlarla sohbet eden Bakan Kurum, çocuklara hediyeler verdi ve vatandaşların sorularını yanıtladı.

MERKEZİN DAHA FERAH OLMASI TALİMATI VERDİ

Balıkesir'e daha önceki gelişinde tarihi Zağnos Paşa Camii'nin bulunduğu alanda cami siluetinin çıkarılması yönünde çalışmalar yapılmasını isteyen Bakan Kurum, bu kez Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı hizmet binasının bulunduğu Mekik Sokak'ta düzenleme yapılmasını istedi. Balıkesir merkezinin daha ferah olması için talimat veren Bakan Kurum, hızlı bir şekilde bölgenin yenilenmesine bakanlık olarak da destek olacaklarını söyledi.

"BURAYI İSTANBUL AKARETLER GİBİ YAPACAĞIZ"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'dan çalışmalara hemen başlayacağı yönünde söz alan Bakan Kurum, "Ben burası için destek olacağım. Burayı İstanbul Akaretler gibi yapacağız" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Balıkesir'de konuşan Bakan Kurum'dan heyecan yaratan sözler: Burayı İstanbul Akaretler gibi yapacağız - Son Dakika

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