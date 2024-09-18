Bandırma'da Halk Lokantası Açıldı - Son Dakika
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Politika

Bandırma'da Halk Lokantası Açıldı

Bandırma\'da Halk Lokantası Açıldı

Bandırma Belediyesi'nin hayata geçirdiği halk lokantasının açılışı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleştirildi. Ekonomik ve hijyenik yemek sunan bu sosyal hizmet modeli, dar gelirli ailelere destek olmayı hedefliyor.

18.09.2024 00:32  Güncelleme: 00:34
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Balıkesir'in Bandırma Belediyesi'nin hayata geçirdiği halk lokantasının ilk şubesi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla açıldı.

İstanbul başta olmak üzere birçok CHP'li belediyenin uygulamaya koyduğu uygun fiyatlı ve hijyenik yemek sunan sosyal hizmet modeli, artık Bandırma'da da hizmet vermeye başladı. Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın öncülüğünde başlatılan ve Cumartesi Pazarı Kapalı Pazar Yeri'nde açılan Halk Lokantası, ekonomik fiyatlarla sağlıklı ve lezzetli yemekler sunmayı amaçlıyor. Proje, Bandırma Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışının önemli bir örneği olarak hayata geçti. Açılış törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, CHP Balıkesir Milletvekilleri Ensar Aytekin ve Serkan Sarı, CHP İl Başkanı Erden Köybaşı ve partililer katıldı.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, açılışta yaptığı konuşmada, "Halk lokantamız, hijyenik koşullarda hazırlanan günlük yemek menüleriyle Bandırma halkına sağlıklı ve dengeli beslenme olanağı sunacaktır. Bu sosyal hizmet projemizle özellikle dar gelirli ailelerimize ve ihtiyaç sahiplerine destek olmayı amaçlıyoruz," dedi.

Özel: "Askıda yemek uygulaması başlayacak"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise açılışta yaptığı konuşmada, ülke genelinde kent lokantalarında "askıda yemek" uygulamasının başlayacağını belirtti. Özel, "Cebinde parası olan burada yemek yer, hesabını öderken yoksullara da yardım etmek isteyenler askıya yemek bırakabilir. Askıda yemek uygulamasıyla zor durumdaki vatandaşlar ücretsiz olarak yemek yiyebilecek" diye konuştu.

Özgür Özel, kent lokantasının Türkiye genelinde açılan 49. kent lokantası olduğunu vurgularken, "Bu sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla ilerleyen günlerde tabelalar 'Kent Lokantası' olarak değişecek. Bandırma'daki bu önemli açılış bizi mutlu ediyor," dedi.

Törenin ardından CHP Genel Başkanı Özel, açılışını yaptığı Halk Lokantası'nda vatandaşlara 3 çeşit yemek ikram etti. Daha sonra Bandırma'da bir dizi ziyarette bulunan heyet, Sevgi Yolu'nun yeniden düzenlenen alanını ziyaret etti. Gün sonunda Bandırma'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte halka hitap etti.

İlçeyi ziyaret etmekten duyduğu memnuniyetini ifade eden Özel, "Büyükşehir Belediyesinin ve Balıkesir'de toplam nüfusun yüzde 94'üne denk gelen belediyelerin, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kazanılmış olması, elbette doğru adayların belirlenmesine, ilçe örgütlerimizin çalışmasına, kampanyanın başarısına aittir ama bir başarı varsa bundaki en büyük pay sahibi, Cumhuriyet Halk Partisine, onun içinde bulunduğu Türkiye ittifakına sahip çıkan sizlersiniz." diye konuştu.

Etkinlik, sanatçı Emre Altuğ'un sevilen şarkılarıyla son buldu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Bandırma Belediyesi, Özgür Özel, Bandırma, Son Dakika

Son Dakika Politika Bandırma'da Halk Lokantası Açıldı - Son Dakika

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