Barış İçin Meclis Komisyonu Kurulacak - Son Dakika
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Politika

Barış İçin Meclis Komisyonu Kurulacak

23.06.2025 16:19
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DEM Parti, 'Terörsüz Türkiye' için Meclis'te komisyon kurulacak, barış hedefleniyor.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında Meclis'te kurulması planlanan komisyona ilişkin, "Komisyonun ülkenin yıllardır içinde bulunduğu çatışmalı sürecin sonlandırılması için barış yolunu açma konusunda çalışacağına olan inancımızın altını çizmek istiyoruz." dedi.

Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail ve İran arasındaki çatışmalara ABD'nin de fiili olarak müdahil olduğunu anımsatarak, bu gelişme ile çatışma ve çözümsüzlüğün gün geçtikçe derinleştiğini belirtti.

Orta Doğu'daki barışın dünyadaki barışın öncüsü olduğunu ifade eden Koçyiğit, müzakere için uluslararası kurumların sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un bu hafta grup başkanvekilleri ile "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında Meclis'te kurulması planlanan komisyonla ilgili görüşeceğini aktaran Koçyiğit, "Bu çağrıdan ve bütün partilerin buraya çağrılmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Meclis'in çalışma dönemine ara vermeden önce bu girişimin başlatılmış olması ve devamı için de yola konulmuş olunmasını memnuniyetle karşılıyoruz." diye konuştu.

Komisyon için kendilerinin de bir taslak çalışma yaptıklarını dile getiren Koçyiğit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hazırlık, ortaklaşmaya ve uzlaşıya katkı mahiyetinde. Hazırlıklarımızı oluştururken komisyonun en demokratik şekilde nasıl işleyebileceği, katılımın ve uzlaşmanın en verimli şekilde nasıl gerçekleşebileceği üzerinde bir çerçeve oluşturmaya çalıştık. Komisyonun ülkenin yıllardır içinde bulunduğu çatışmalı sürecin sonlandırılması için barış yolunu açma konusunda çalışacağına olan inancımızın altını çizmek istiyoruz. Bu komisyonun en geniş toplumsal ve siyasal mutabakatla kurulması önceliklerimizden birisidir. Komisyonun kalıcı olmasını önemsiyoruz. Salt rapor yazan komisyondan ziyade uzun soluklu çalışan, tavsiyelerde bulunan, esaslı bir yapıda olması gerektiğini istediğimizi ifade etmek isteriz. Yalnızca siyasi partilerle sınırlı kalan bir komisyon çalışması değil toplumun birçok kesimiyle temas kuracak bir komisyon olmalı diye düşünüyoruz."

Enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinde zeytinlik alanlarla ilgili düzenlemeye değinen Koçyiğit, "Bu yasanın geçmesi durumunda maden şirketlerinin bütün zeytinlikleri yağmalayacağı bir dönem aralanmış olacak. Zeytin orada yaşayan insanların ekmek kapısı. Bin yıllık olan zeytin ağaçları var. 500 yıldır o zeytin ağacını kimse kesmeyi düşünmemiş. Sonuna kadar itiraz edeceğiz." ifadesini kullandı.

Koçyiğit, asgari ücretin en az 40 bin lira olması ve ara zammın yapılması gerektiğini savundu.

Bir gazetecinin, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, grup başkanvekilleri ile yapacağı görüşmenin tarihini sorması üzerine Koçyiğit, "Salı akşamı Meclis'te. Komisyonun yaz boyunca çalışması gerektiğini düşünüyoruz. En son Meclis Başkanını tebrik ziyaretine gittiğimizde onun da benzer yaklaşımının olduğunu gördük, tüm detaylarını o toplantıda konuşacağız." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Uluslararası İlişkiler, DEM Parti, Orta Doğu, Politika, Ekonomi, Türkiye, Tarım, Terör, Dünya, Son Dakika

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