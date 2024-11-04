Başarır'dan Belediye Başkanları İçin Kanun Teklifi - Son Dakika
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Politika

Başarır'dan Belediye Başkanları İçin Kanun Teklifi

CHP'li Başarır, belediye başkanlarının kesin hüküm olmadan görevden alınamayacağına dair yasa teklifi sundu.

04.11.2024 16:47
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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Başkanlığına, kesin hüküm olmadan hiçbir belediye başkanının görevden alınamayacağına, ayrıca bir belediye başkanlığı düşer ya da başkan geçici olarak görevden alınırsa seçim yapılacağına dair kanun teklifi sunduklarını söyledi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son 15 gün içinde olağanüstü günler yaşadıklarını ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, iki hafta önce partisinin grup toplantısında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik sözlerinin ardından ülkede yaşananları aktaran Başarır, sonraki süreçte Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklandığını ve yerine görevlendirme yapıldığını; bugün de Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının terörle iltisaklı oldukları gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldıklarını hatırlattı.

Halkın iradesiyle seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınması ve yerlerine atama yapılmasının evrensel insan haklarının ihlali anlamına geldiğini dile getiren Başarır, "Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı, terörle iltisaklı olduğu, bir dosyadan ceza aldığı ve yeni bir soruşturma başlatıldığı için görevden uzaklaştırıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 10 gün önce bir barış yemeğinde Ahmet Türk'le el ele poz verirken, barış için Ahmet Türk davet edilirken bu dosya yok muydu? Madem Ahmet Türk'ün terör örgütüne üye olduğu iddia ediliyor, Cevdet Yılmaz onunla yemek yiyor, Cevdet Yılmaz niye o koltukta oturuyor?" ifadelerini kullandı.

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanları hakkında İstinaf ve Yargıtay kararlarının beklenmesi gerektiğini kaydeden Başarır, bu konuda TBMM Başkanlığına bir kanun teklifi verdiklerini söyledi. Başarır, "Meclise sunduğumuz kanun teklifiyle artık kesin hüküm olmadan hiçbir belediye başkanı görevden alınmayacak ayrıca bir belediye başkanlığı düşer ya da geçici olarak görevden alınırsa seçim yapılacak." diye konuştu.

"Esenyurt Belediye Başkanlığına atanan kişi tarafından" belediyedeki CHP grup odasının kapatıldığını, girişindeki tabelanın indirildiğini söyleyen Başarır, sözlerini şöyle sürdürdü.

"Bu tabela 101 yıllık bir tabela ve üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin amblemi var. Ona hiç kimse el uzatamaz. En son bu ülkede tabela indirme, 44 yıl önce Kenan Evren'in yaptığı faşist darbede görüldü. Hiç kimse, lider ve yönetim, partimizin tabelasını, Kenan Evren dışında, indirme teşebbüsünde bulunmadı. Bu bir hadsizlik, terbiyesizlik."

Başarır, halkın iradesini korumak için bir demokrasi zırhı oluşturduklarını belirterek, milletvekilleri ve bir grup başkanvekilinin Esenyurt'ta olmaya devam edeceğini; Genel Başkan Özgür Özel'in de Mardin'e gideceğini söyledi.

Gündemi değiştirip Türkiye'yi baskı altına almak isteyen bir iktidar olduğunu savunan Başarır, "Hep beraber direneceğiz. İnsanlar yeni Anayasa da istiyorsa, bu ülkedeki sıkıntıların çözümünü istiyorsa işte bahar geliyor. Baharda koy sandığı. Türkiye'deki bu rezaletleri bir sandık temizler. O yüzden baharda erken seçim yapın, kim kazanıyorsa Anayasa'yı o yapsın." değerlendirmesinde bulundu.

" Mansur Yavaş'ın bu soruşturmayı başlatması kıymetli"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Başarır, Esenyurt Belediyesine yapılan görevlendirmeyle ilgili bir eylem planları olup olmadığının sorulması üzerine, "İl Başkanımız, ilçe başkanımız, dört milletvekili, grup başkanvekiliyle orada olmaya devam edeceğiz. Daha sonra başka vekillerimiz demokrasi nöbeti tutmaya devam edecek. Mecliste olanları yarın görürsünüz. Ama pek iyi şeyler olmayacak onlar için." dedi.

Bir soru üzerine, Ankara'da düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında sanatçı Ebru Gündeş'in konseri için ödeneceği iddia edilen 69 milyon liralık ücrete ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından inceleme başlatılmasını değerlendiren Başarır, şunları kaydetti:

"Sayın Başkan, 'ben bununla ilgili bir soruşturma başlatıyorum' dedi. Bu soruşturmayı başlatması kıymetli. Uzun süredir görmediğiniz bir olay. Bir belediye başkanı o soruşturmayı başlatırsa Türkiye hukuka doğru gidiyor demektir. Soruşturma yaptıktan sonra da kamuoyunu tatmin edecektir. Biz halkın bir lirasının, ülkedeki 86 milyonun bir kuruşunun bile peşindeyiz, hakkını kimseye yedirmeyiz, Sayın Mansur Yavaş da yedirmez. O yüzden bu soruşturmayı başlattı."

Kaynak: AA

Ali Mahir Başarır, İnsan Hakları, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

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