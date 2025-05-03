Basın Özgürlüğü Günü\'nde Trabzon\'da Buluşma

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla gazetecilerle buluştu.

Şen, bir restoranda düzenlenen programda, Trabzon'da Güney Çevre Yolu ve Yeşil Yol projelerinin devam ettiğini söyledi.

Hızlı tren hattıyla ilgili bir soru üzerine Şen, "Ankara- Sivas hattı tamamlandı. Kırıkkale-Çorum- Samsun hattı çalışılıyor. Samsun'a gelecek, sonra Trabzon, buradan da Sarp'a gidecek. Bu çalışma devam ediyor." dedi.

Şen, Türkiye'deki heyelanların yüzde 90'ının Karadeniz Bölgesi'nde meydana geldiğine dikkati çekerek "Bizim de dere kenarlarına artık ev yapmama gibi biraz daha tedbirli olmamızda fayda var. Devlet gereken tedbirleri alıyor ama her şeyi devletten beklemek doğru değil, vatandaş olarak sorumluluklarımızı almamız lazım." diye konuştu.

Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu vurgulayan Şen, "Trabzon'da deprem olmaz, bir şey olmaz" mantığıyla hareket edilmemesi gerektiğini kaydetti.

AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın ise çay üreticisini mağdur etmemeye çalışacaklarını söyledi.

Fındığın Türkiye'nin en önemli ihraç ürünlerinden olduğunun altını çizen Büyükaydın, Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin zirai don olayıyla ilgili tespit çalışmalarına devam ettiğini anlattı.

Büyükaydın, Akyazı'daki arazi, Papara?Park Stadyumu ve altındaki iş yerlerinin Trabzonspor'a devredilmesi konusuna ilişkin soruya, "Şu anda sözleşme taslak aşamasında, ufak tefek rötuşlar kaldı. Kulüple aralarındaki görüşme bitecek, inşallah pazartesi de netleşecek." yanıtını verdi.

Programa, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ve parti yöneticileri de katıldı.