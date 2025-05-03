Basın Özgürlüğü Günü'nde Trabzon'da Buluşma - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Basın Özgürlüğü Günü'nde Trabzon'da Buluşma

Basın Özgürlüğü Günü\'nde Trabzon\'da Buluşma

Mustafa Şen, basın özgürlüğü için gazetecilerle buluşarak projeler ve güvenlik konularını tartıştı.

03.05.2025 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla gazetecilerle buluştu.

Şen, bir restoranda düzenlenen programda, Trabzon'da Güney Çevre Yolu ve Yeşil Yol projelerinin devam ettiğini söyledi.

Hızlı tren hattıyla ilgili bir soru üzerine Şen, "Ankara- Sivas hattı tamamlandı. Kırıkkale-Çorum- Samsun hattı çalışılıyor. Samsun'a gelecek, sonra Trabzon, buradan da Sarp'a gidecek. Bu çalışma devam ediyor." dedi.

Şen, Türkiye'deki heyelanların yüzde 90'ının Karadeniz Bölgesi'nde meydana geldiğine dikkati çekerek "Bizim de dere kenarlarına artık ev yapmama gibi biraz daha tedbirli olmamızda fayda var. Devlet gereken tedbirleri alıyor ama her şeyi devletten beklemek doğru değil, vatandaş olarak sorumluluklarımızı almamız lazım." diye konuştu.

Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu vurgulayan Şen, "Trabzon'da deprem olmaz, bir şey olmaz" mantığıyla hareket edilmemesi gerektiğini kaydetti.

AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın ise çay üreticisini mağdur etmemeye çalışacaklarını söyledi.

Fındığın Türkiye'nin en önemli ihraç ürünlerinden olduğunun altını çizen Büyükaydın, Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin zirai don olayıyla ilgili tespit çalışmalarına devam ettiğini anlattı.

Büyükaydın, Akyazı'daki arazi, Papara?Park Stadyumu ve altındaki iş yerlerinin Trabzonspor'a devredilmesi konusuna ilişkin soruya, "Şu anda sözleşme taslak aşamasında, ufak tefek rötuşlar kaldı. Kulüple aralarındaki görüşme bitecek, inşallah pazartesi de netleşecek." yanıtını verdi.

Programa, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ve parti yöneticileri de katıldı.

Kaynak: AA

Dünya Basın Özgürlüğü Günü, Yerel Haberler, Mustafa Şen, AK Parti, Politika, Ekonomi, trabzon, Deprem, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika Basın Özgürlüğü Günü'nde Trabzon'da Buluşma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni hekim atamaları duyuruldu İşte detaylar... Yeni hekim atamaları duyuruldu! İşte detaylar...
Yaren Leylek’in Yeni Yavruları Yaren Leylek'in Yeni Yavruları
Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti
Beşiktaş Divan Kurulu’nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı Beşiktaş Divan Kurulu'nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı
Gazze her gün daha da kötüye gidiyor İnsani müdahale çöküşün eşiğinde Gazze her gün daha da kötüye gidiyor! İnsani müdahale çöküşün eşiğinde
Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak
Ordu’da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü
Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan ortalığı sarsan poz Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ortalığı sarsan poz
Almanya’da araç kalabalığın arasına daldı: 3’ü ağır 8 yaralı Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı: 3'ü ağır 8 yaralı
Siverek’te işçi konteynerlerinde yangın çıktı Siverek'te işçi konteynerlerinde yangın çıktı
Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı! Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 19:11:10. #7.13#
SON DAKİKA: Basın Özgürlüğü Günü'nde Trabzon'da Buluşma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.