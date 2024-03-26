Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl'de vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Politika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl'de vatandaşlarla buluştu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl\'de vatandaşlarla buluştu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl ilçesinde esnaf ve vatandaş ziyaretleri gerçekleştirdi. Aktaş, İnegöllü vatandaşlarla bir araya gelerek tecrübelerini ve heyecanını paylaştı. Aktaş, Bursa'da gerçekleştirilen çalışmaları anlattı ve gelecek dönem için projelerini açıkladı.

26.03.2024 12:14  Güncelleme: 12:33
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, esnaf ve vatandaş ziyaretlerine devam ediyor. Haftanın ilk gününde ise İnegöllü vatandaşlarla bir araya gelen Aktaş, "Tecrübemiz var, bilgi birikimimiz var. Esnaf heyecanlı, İnegöl heyecanlı, Bursa heyecanlı" mesajını verdi.

Bursa'da bu dönem altyapıdan ulaşıma, kültürden spora kadar pek çok çalışmayı hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş, İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde düzenlenen buluşmada yüzlerce vatandaşla bir araya geldi. Güne İnegöl Kurşunlu Mahallesi esnaf ziyareti ile başlayan Aktaş, ardından Çilek Mobilya Fabrika ziyareti ve Fatih Derneği Orhaniye Temsilciliği alanlarını ziyaret ederek vatandaşın istek ve taleplerini dinledi. Daha sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu iftar buluşmasında İnegöllü vatandaşlara bir araya gelen Aktaş, Orhaniye Mahallesi'nde vatandaş buluşmasında meşale ve havai fişekler arasında coşkuyla karşılandı. İnegöllü halkının yoğun ilgi gösterdiği buluşmaya, Başkan Aktaş'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Ak Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, MHP İlçe Başkanı Uğur Bayram, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis üyeleri ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

"Verilen görev bir emanettir"

Düzenlenen İnegöl buluşmasında meydan coşkuyla dolarken, İnegöllü vatandaşlar ise Başkan Aktaş'a sloganlarla ve alkışlarla destek oldu. Başkan Aktaş necip millete hizmet etmekten, Osmanlı şehrine hizmet etmekten onur duyduğunu ifade etti. Ayrıca Aktaş attığınız her adımda Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hizmeti vardır dedi. Aktaş, "her anınızda sizlerle beraber olmaya çalıştım. Allah razı olsun bu emaneti bana üç kez İnegöl'de verdiniz bir kez de Büyükşehir'de verdiniz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tekrar Bursa Büyükşehir adayı cumhur adayı olarak layık gördüler. Bu bir emanettir, bu emaneti taşımanın sorumluluğu ve kararlı içerisindeyiz. Tecrübemiz var, bilgi birikimimiz var. Son 5 sene içerisinde zor bir dönem atlattık, içerisinde pandemi, depremin, yangınların olduğu zor bir sene geçti. Biz bu sıkıntılarında el birliği içerisinde atlattık. İnanıyorum ve ümit ediyorum ki biz, bir olduğumuz sürece bizi kimse yıkamaz.. Nasip olursa 31 Mart akşamı güçlü bir şekilde yolumuza devam edersek, 1 Nisan sabahından itibaren otoban gibi bir yolda ilerleyeceğiz. Hiçbir kardeşimizin şüphesi olmasın.

"Tarihi eserleri pırıl pırıl yaptık"

Bursa'nın tarihi eserlerini gün yüzüne çıkaran Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Hanlar bölgesi, Ulu Cami gibi birçok değerli eserlerimizi Bursa'ya yakışacak şekilde gün yüzüne çıkardık. Özellikle Hanlar Bölgesi bir de gece de gidin görün pırıl pırıl yaptık. Bu projeye başladığımızda dedik ki eski binaları yıkıyoruz meydan açıyoruz, güzellikleri ortaya çıkarıyoruz, tarihi ayağa kaldırıyoruz. Biz Bursa'yla yattık, Bursa'yla kalktık, İnegöl'le yattık, İnegöl'le kalktık. Bir caddeyi sokağı düzeltebilir miyiz onun hesabında olduk. Alt yapıyla alakalı önemli çalışmalar yaptık, üst yapıda önemli işlere imza attık. Gençlik merkezi açtık, yenilerini açmamız lazım. Daha yapacağımız çok çalışmalar var. Güzel millet bahçeleri, parkları yapacağız. Şunu da ifade etmeliyim ki, ana caddelerde gördüğünüz asfalt, yeşil alan, çiçeği hepsi Büyükşehir belediyesi tarafından yapıldı. Son olarak şunu söylemek istiyorum, Bursa'da olmaktan, İnegöl olmaktan çok mutluyuz. Bursa'nın her tarafı bizi güldürüyor. Kimimiz Balkanlardan, kimimiz Kafkaslardan, Anadolu'nun farklı şehirlerinden geldik. Biz koca bir aile olduk Bursa'da. İnşallah yeni dönemde de aynı heyecanla, aynı psikolojiyle devam edeceğimizden hiçbir kardeşimizin şüphesi olmasın." dedi.

Milletvekili Mustafa Varank'ta soğuk hava şartlarına rağmen coşkunun olduğu meydanda yalnız bırakmayan İnegöl halkına teşekkür etti. Ayrıca Varank, "şu meydanda yol arkadaşlarımızla birlikte olmanın büyük gururunu yaşıyoruz. Bizim derdimiz vatandaşımız, devletimiz, bayrağımız ve inançlarımızdır."dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş'ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkan Adayı Alper Taban protokol üyeleri, İnegöl'ün yeni bir göz bebeği Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan "Burfaş Kafe" ziyareti yaptı. Keyifli dakikaların geçti kafede, kahve ve tatlı ikramının hesapları Başkan Alinur Aktaş tarafından karşılandı. Başkan Aktaş son olarak Şavşatlılar Derneği üyeleriyle sahur programında bir araya geldi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl'de vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

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