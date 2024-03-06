Başkan Böcek\'ten Kepez Santral\'de 570 hak sahibine daha anahtar teslimi

Politika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Muhittin Böcek, Kepez Santral Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde 570 sahibine daha anahtarlarını teslim etti. Böcek, içerisinde anaokulu, ilkokul, ortaokul, lisenin de bulunacağı eğitim yerleşkesi, sosyal tesisler, muhtarlık binası, halk ekmek büfeleri, olimpik yüzme havuzu, bin kişilik cami, aile sağlık merkezi gibi birçok sosyal, kültürel ve spor tesislerini hayata geçireceklerini belirterek, " Kepez Santral Mahallesini bir cazibe merkezi haline getireceğiz" dedi.

Kepez Santral Mahallesi'ndeki proje alanında düzenlenen törende konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Muhittin Böcek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 94. yıl dönümünü kutlayarak, dün Kumluca ve Demre'de yaşanan hortum afeti nedeniyle bütün üretici ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. 5 yıllık süreçte Antalya halkı için çalıştıklarını kaydeden Böcek, 7'den 77'ye proje hedefleri bünyesinde 182 projeyi tamamladıklarını belirtti.

"Antalyalılar size müsaade etmeyecek"

Milletin parasını millete harcayarak tasarrufa edip projeleri tamamladıklarının altını çizen Böcek, "Bizden önceki arkadaşlarımıza da çivi çeken herkesten Allah razı olsun ister muhalefet ister iktidar, 'Muhittin Böcek seçilirse yardımlar kesilebilir' dediler. Biz yaptığımız yardımları göstermedik. Türkiye'nin en ucuz suyunu yapacağız, dedik. 1 milyon 201 bin abone 5 ton suyu bir ekmek parasına kullanacak demiştik. Ekmek 10 liraya suyun tonu ise 5 liraya devam ediyor. Bizden yardım alan vatandaşlarımızın 10 ton suyunu ücretsiz yaptık. Yerelden kalkınmayı Türkiye'de ilk sıraya getirdik. Hayvancılıkla abone alanlar 50 ton suyu da 50 lira yaptık. Abone sayısını 8 bine çıkardık. Çünkü üretmemiz lazım. Turizmi de tarımı da yaşatacağız. Mazot 46 lira oldu, tarımı bitirdiniz, Altın çağ gibi sözle duyuyoruz. Altın çağı başlatamayacaksınız, rantın çağını başlatacaksınız. Ama Antalyalılar buna müsaade etmeyecek" diye konuştu.

"Dünden bugüne"

Böcek, 27 yıldır Kemer'de atık su gelirini kendilerinin verdiğini kaydetti. Konuşmasının devamında Kepez Santral Mahallesi Kentsel Dönüşüm çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Böcek, "Kepez Santral Mahallesi içerisinde yer alan bin 327 dönüm alan, kentsel dönüşüm alanı ilan edilerek 2017 yılında yapılan sözleşme ile yapımına başlandı. 3 bin 265 hak sahibine 5 bin 73 dairenin teslimini içeren sözleşme gereğince 31 Mart 2019 ön teslim, 30 Eylül 2019'da anahtar teslimi olarak belirlenmişti. Ancak 31 Mart 2019'da göreve geldiğimizde inşaat seviyesi yüzde 50 civarındaydı. Ülkemizdeki ekonomik belirsizlikler, kur artışları, pandemi gibi gerekçeler nedeniyle yüklenici firmanın talebi üzerine, belediye meclisimizce süre uzatımları verildi. Hak sahipleri için verildi. Kira yardımları yapılmış belirli aralıklarla da arttırılmıştı. bugüne kadar ödenmemiş kira yardımı yoktur. Mart kirası yatırıldı" ifadelerine yer verdi.

"570 hak sahibine anahtar"

"Göreve geldiğimiz tarihten bugüne kadar, bugün teslim edeceğimiz 570 daire ile birlikte toplam 4 bin 26 daire tamamlandı" diyen Böcek, "Ayrıca 3 bin 900 metrekare arsa üzerine 2 katlı olarak planlanan pazar yeri ve otopark inşaatını seçimden önce bitiriyoruz. 15 gün içinde bitiriyoruz. Buna ilave olarak 27 bin 275 metrekare alan üzerinde park alanı, basketbol sahası, koşu parkuru, bisiklet yolu, çocuk oyun alanları, sokak fitness alanı, kafeterya ve oturma alanlarını içeren projeyi de yine bu ay içerisinde tamamlıyoruz. Bu süreçte biten bloklar etrafındaki yaklaşık 3,5 km uzunluğundaki yol imalatını, kaldırım ve kavşak düzenlemeleri ile yol çizgi çalışmalarını bitirdik. Kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu, doğalgaz, elektrik ve iletişim altyapı çalışmalarını da tamamladık" dedi.

"Cazibe merkezi olacak"

Yeni dönemle ilgili birde müjde veren Başkan Böcek, "İçerisinde anaokulu, ilkokul, ortaokul, lisenin de bulunacağı eğitim yerleşkesi, sosyal tesisler, muhtarlık binası, halk ekmek büfeleri, olimpik yüzme havuzu, bin kişilik cami, aile sağlık merkezi gibi birçok sosyal, kültürel ve spor tesislerini hayata geçireceğiz. Kepez Santral Mahallesini bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Mübarek Ramazan ayından önce anahtarlarını teslim alan hak sahiplerine yuva olacak, modern bir yaşam alanı haline getirecek olan kentsel dönüşüm projesinin hayırlı olmasını diliyorum. Yaşayacağınız evlerinizi nasıl inşa ediyorsak inşallah refah ve huzur içinde yaşayacağınız geleceğinizi, umutlarınızı da inşa edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Başkan Böcek, 7'inci ilçe olarak Elmalı'da 3 bin konuta doğalgaz geldiğini belirterek, "Sırasıyla tüm ilçelere doğalgaz gelecek. Yeter ki siz milletin parasını millete harcayın, çalmadan çaldırmadan 5 yılı tamamladık. 5 yıl daha sizlerin emrinde olmaya devam edeceğim" diye konuştu.

"Yoksulluğu yönetmek değil, yoketmeye geliyoruz"

Kepez Belediye Başkan adayı Mesut Kocagöz ise tek dileğinin en kısa sürede bu anahtarların hepsinin teslimini sağlamak olduğunu bildirdi. Kepez'in 650 bin nüfusu ile 55 ilden büyük olduğunu aktaran Kocagöz, "Antalya Kepez mi tartışılır. Muratpaşa deyince akla ne gelir, Lara gelir, zenginlik gelir, Kaleiçi gelir. Konyaaltı denince ne gelir, turizm gelir, deniz gelir, zenginlik gelir. Kepez deyince yalın ayaklı çocuklar gelir, bir su bastımı sular altında kalan Kepez gelir. Uyuşturucuya bulaşmış gençler gelir, yoksulluk, yokluk gelir. Bu yokluk ve yoksullukla mücadele edebilmek, 650 bin vatandaşımıza eşit hizmet götürebilmek için aday oldum. Yoksulluğu yönetmeye değil, yok etmeye geliyoruz. Ötekileştirmeye değil birleştirmeye, kavgaya değil kardeşliğe geliyoruz. Biz bu seçimi kazanırız, 10 bin lira maaş alan emekli ağabeyimle, 17 bin lira asgari ücret alan ve 3 çocuk büyütmeye çalışan kardeşimle, CHP'li yol arkadaşlarımın yanında ortak paydası, Atatürk, bayrak, vatan millet olan yüreğinde sevgi merhamet taşıyan sizlerle kazanacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Böcek ve protokol sembolik olarak 21 hak sahibine anahtarlarının teslimini gerçekleştirdi. Törene; CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Muratpaşa Belediye Başkanı ve adayı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkan adamı Cem Kotan, ilçe başkanları, hak sahipleri ve vatandaşlar katıldı. - ANTALYA