Üye Girişi
Başkan Demirtaş'tan 'makam aracı' açıklaması: "Grup başkanvekilleriyle tekrar görüşeceğiz" - Son Dakika

Başkan Demirtaş'tan 'makam aracı' açıklaması: "Grup başkanvekilleriyle tekrar görüşeceğiz"

10.01.2022 14:49
Başkan Demirtaş'tan 'makam aracı' açıklaması: "Grup başkanvekilleriyle tekrar görüşeceğiz"

Samsun'da, İlkadım Belediyesi'ne temizlik hizmeti veren şirketin hediye ettiği makam aracının meclisten geçmemesiyle ilgili açıklama yapan Başkan Necattin Demirtaş, "Bu konuyu grup başkanvekilleriyle tekrar görüşeceğiz.

Samsun'da, İlkadım Belediyesi'ne temizlik hizmeti veren şirketin hediye ettiği makam aracının meclisten geçmemesiyle ilgili açıklama yapan Başkan Necattin Demirtaş, "Bu konuyu grup başkanvekilleriyle tekrar görüşeceğiz. Yapacağımız görüşmem neticesinde otomobilin yerine farklı bir araç alımı istenirse onu yapacağız. O da olmazsa aracı satıp belediyenin bütçesine aktaracağız" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla ulusal ve yerel basın kuruluşlarının temsilci ve çalışanlarıyla kahvaltı programında bir araya geldi. Ihlamur Kafe'de düzenlenen programda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Demirtaş, basın mensuplarının gündemi dair sorularını da cevapladı.

"Araç konusunu grup başkanvekilleriyle tekrar görüşeceğim"

Belediyeye temizlik hizmeti veren şirketin başkanlık makamı için teklif ettiği 2 milyon TL değerindeki Mercedes E 200 D marka 2021 model taşıtın şartsız bağış maddesi, Millet İttifakı'nda yer alan CHP'li üyeler ile Cumhur İttifakı'nda MHP ve AK Parti Gruplarından 23 meclis üyesinin oyuyla oy çokluğuyla reddedildi. Kahvaltı programında gelen bir soru üzerine konuyla ilgili konuşan Başkan Demirtaş, "Bir firmanın belediyemize makam aracı olarak kullanılmak üzere bir araba bağışı söz konusudur. Burada esas püf noktası, Türkiye'nin birçok belediyesinde benzer bağış şekilleri var. Büyükşehir'e bir kamyon bağışı yapıldı. Mecliste ben de ona 'evet' verdim. Burada kötü olan kısmı, bizi malzeme yapmalarıdır. Biz grup başkanvekilleriyle toplandık. Bana deselerdi ki 'başkanım boş ver makam aracını. Madem adam bağış yapıyor. Kamyon alalım, greyder alalım.' Biz de bunu durdururduk. 'Makam aracı istemiyoruz. Madem bize bir şey yapacaksın. Otobüs istiyoruz, kamyon istiyoruz' diyebilirdik. Şöyle bir durumla karşılaştım: Grup başkanlarını topladım. 'Buna bir itirazı olan var mı?' dedim. Aracın meclise gelme sebebini söyleyeyim. 'Şartsız bağış', yasa gereği belediye başkanının yetkisindedir. Lakin biz şartsız bağış uygundur dedik. Notere gidildi. Noter de 'şartsız bağış da olsa bizi İçişleri Bakanlığı'na sorduk. Bakanlık bize meclis kararı gerekir' diye cevap verdi. 'İşte yazı, biz bunu tescil edemeyiz' dediler. Bağışın kabul edilmesi başka, tescil edilmesi başka bir durum. Tescili sağlamak için meclise getirdik. Meclise gelince hepsi sorun oldu. Laf olsun diye karalama mantığıyla muhalefeti doğru bulmuyorum. Şimdi ne olacak? Grup başkanvekilleriyle konuşu tekrar görüşeceğiz. Yapacağımız görüşme neticesinde bunun yerine farklı bir araç alımı istenirse onu yapacağız. O da olmazsa aracı satıp belediyenin bütçesine aktaracağız" açıklamasında bulundu.

"Hayvanları toplayan bizim bölgeye bırakıyor"

Son günlerde İlkadım ilçesinde artışa geçen sokak hayvanlarının tehlike arz etmeye başladığını ifade eden Başkan Demirtaş, "Hayvanları tüm ilçelerden topluyorlar. Sağlık kontrollerinden geçirmek için bizim Kadamut bölgesinde olan hayvan barınmak merkezine getiriyorlar. Onun etrafında sağ sola salıyorlar. Bütün hayvanlar bizim bölgede. Bu manada gerçekten zor durumdayız. Yasal bir düzenleme getirildi. İlçelere küpe numarası verilmek suretiyle ilçe kendi sınırında halletmesi konusundadır. Hayvanlarla ilgili de bizim şuan da bir projemiz var. Bu hayvanların bakımı ile ilgili. Normalde yasa diyor ki; 'Bu hayvanları kendi ortamına bırakın.' Bırakacağız da, tam tersi oluyor. Bütün ilçelerden getirilen hayvanlar bizim ortama bırakılıyor. Biz çok zor durumda kalıyoruz. Vatandaşımızdan da şikayet var. Farklı ilçelerden hayvanları arabaya dolduruyorlar, sordukları zaman da 'ben bakım merkezlerine götürüyorum' diyorlar. Dağın arasına bırakıp gidiyorlar. Şu anda çok tehlikeli bir boyut elde etmeye başladı. Kendi aralarında organize oluyorlar. 20'si bir araya geliyor. Bu insanlar ve diğer hayvanlar için de tehlike arz etmeye başlıyor. Kendi aralarında alan korumasına geçiyorlar" şeklinde konuştu.

"Kimsesizlere GPS takacağız"

Kahvaltıda 2022 yılında gerçekleştirecekleri projelerden bahseden Başkan Demirtaş, "Hasta Refakatçi Evi, yaşların mutlu vakit geçireceği Ata Ocağı, kimsesizlerin kalacağı Şefkat Evi, Kadın Sığınma Evi, Karasamsun mevkisinde 300 araçlık bir otopark, düğün salonu, sinema ve çocukların sosyal faaliyet geçirecekleri bir mekan, Derebahçe'de hem açık hem kapalı düğün salonu ve piknik alanı yapacağız. Şefkat Evi'nde kalacakları sürekli burada tutmayacağız. Yiyecek, içecek ve yatacaklar. Kollarına GPS takacağız. Uydu takip sistemi ile. Nerede oturup nerede bulunduysa onu oradan alarak tekrar getireceğiz. Öncelikli olarak onların topluma kazandırılması lazım ama çok kolay bir hadise değil" ifadelerini kullandı.

"Çöpe harcadığımız para 40 milyon TL"

İlkadım Belediyesinin çöpten gelirin 4 milyon TL fakat çöpe harcadıkları paranın 40 milyon TL olduğuna dikkat çeken Başkan Demirtaş şöyle devam etti: "Çöpten, çöp vergisi olarak vatandaştan topladığımız para 3 buçuk 4 milyon TL'dir. Belediye olarak çöpe harcadığımız para 40 milyon TL'dir. Tam 10 katı. Şimdi yeni bir yasal hazırlık yapıyorlar. Kirletenden para alalım. Atanlardan para alacak bir sistemi hayata geçirmemiz lazım. Ben 40 milyon TL harcayacağım, 3 buçuk milyon toplayacağım, sonra seni bu işi yap."

Cenaze hizmetleriyle ilgili projelerinin Türkiye'de tuttuğunu ifade eden Demirtaş, "Vatandaşımız da bundan memnun. Cenaze olan yere çadır, çay, yemek gibi destek veriyoruz" diye konuştu.

"Ben işimi düzgün yapmanın derdindeyim"

"Yeniden başkan adayı olacak mısınız?" sorusuna ise Başkan Demirtaş, "Ben şuan da işimi düzgün yapmanın derdindeyim. Önce mevcut sorumluluğunu getireyim. Ondan sonra vicdanım rahat olursa, bu işi yapamadığım kanaati oluşursa hiçbir kuvvet beni aday yapamaz" cevabını verdi.

"2021 yılını teknik açıdan 45 milyon TL karla kapattık diyebiliriz"

Belediyenin mali tablosu ile ilgili bilgi veren Başkan Demirtaş şunları söyledi:

"Göreve başladığımızda 260 milyon TL olan borç stokunu şu anda 230 milyon TL civarına getirdik. Çalışanlarımızın maaşlarını da aksatmadık. Buna rağmen borç stokumuzu aşağı çektik. Bunun ne kadarı kamu alacağı derseniz; aşağı yukarı 170 milyon TL civarında vergi, sigortadan kaynaklı alacaklar var. 30 milyon TL de bizim Gazi İmar İnşaat Şirketi'nin alacağı var. Şu anda piyasa alacağımız ise 20-25 milyon TL civarında bir rakam ki, bizim gibi büyük bir belediye için büyük bir rakam değil. 3 yılda rüyalarımıza girdi, çok zor günler geçirdik ama şükürler olsun bugünümüze. Şu anda belediyemiz normal yürüyebilecek kapasiteye ulaşmış oldu. Belediyemizin gerçekleşen 2021 yılı geliri 226 milyon TL, gideri 180 milyon TL oldu. 2021 yılı içerisinde 170 milyon TL ödeme yaptık. 2021 yılından 2022 yılına devreden vatandaş üzerinde olan emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, altyapı giderleri vs. bundan doğan 2022 yılına devreden alacağımız da 76 milyon TL. Yani şöyle kabaca biz 2021 yılını 226 milyon TL gelir topladığımız halde 180 milyon TL harcama yaparak teknik açıdan baktığımızda 45 milyon TL karla kapattık diyebiliriz. Biliyorsunuz ülkede en büyük sorun denk bütçe sağlamak. Yani bütçeyi koyuyorsunuz 300 diyorsunuz mesela ama harcamanız 350 olduğu zaman 50 lira açık veriyorsunuz. Bu da ilave borçlanmaları getiriyor. Şu anda 2021 yılı sonu itibarıyla belediyemizin, borçlanma yükünü indiren hatta geçmiş borçlara da ödeme imkanı sağlayan bir bütçesi var. Bu hizmet götürmek için çok önemli bir kar. Önümüzdeki 2 yılımızı biz zaten atak ve hizmet yılı olarak görüyoruz."

Başkan Demirtaş, kahvaltının ardından basın mensuplarıyla toplu fotoğraf çektirdi. - SAMSUN

Başkan Demirtaş'tan 'makam aracı' açıklaması: Grup başkanvekilleriyle tekrar görüşeceğiz
Başkan Demirtaş'tan 'makam aracı' açıklaması: Grup başkanvekilleriyle tekrar görüşeceğiz
Başkan Demirtaş'tan 'makam aracı' açıklaması: Grup başkanvekilleriyle tekrar görüşeceğiz

YORUMLAR
500

Necattin Demirtaş, Türk Lirası, İlkadım, Samsun, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Demirtaş'tan 'makam aracı' açıklaması: 'Grup başkanvekilleriyle tekrar görüşeceğiz' - Son Dakika


Son dakika! Atanamayan öğretmenlere müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ay sonunda 15 bin öğretmen ataması daha yapıyoruz Son dakika! Atanamayan öğretmenlere müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ay sonunda 15 bin öğretmen ataması daha yapıyoruz         
15:18
Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü! Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü!         
14:22
Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşi Hande Soral'ı aldattı Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşi Hande Soral'ı aldattı         
14:00
Fatih Terim görevi bırakıyor mu? Başkan Elmas'la görüştü, yönetimden açıklama bekleniyor Fatih Terim görevi bırakıyor mu? Başkan Elmas'la görüştü, yönetimden açıklama bekleniyor         
13:47
Kurt köpeği yolda sağa sola koşturuyordu! Köpeği takip ettiler ve gördükleri karşısında dehşete düştüler Kurt köpeği yolda sağa sola koşturuyordu! Köpeği takip ettiler ve gördükleri karşısında dehşete düştüler         
13:46
Bu turna balığı tam 30 kilo! Atatürk Barajı'nda yakalandı Bu turna balığı tam 30 kilo! Atatürk Barajı'nda yakalandı         
11:53
Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı         
11:17
Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor         
10:02
Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti         
08:51
Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü         
08:35
Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu         
08:25
Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek         
08:10
Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep         
07:50
Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı         
00:35
Kaldığı yurdun 6. katından atladı! 22 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı Kaldığı yurdun 6. katından atladı! 22 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı         
00:33
İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar         
00:32
Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam! Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam!         
00:31

Son Dakika Haberleri
15:17 Son dakika! Atanamayan öğretmenlere müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ay sonunda 15 bin öğretmen ataması daha yapıyoruz
15:17 Fatih Terim'le yollar ayrıldı, dört isim öne çıktı! Birinin uçak bileti bile hazırmış!
15:02 Canlı yayın açan ünlü oyuncunun masanın üzerinde unuttuğu kayganlaştırıcı şişesi gündem oldu
14:45 Vartolu ve Mucize Doktor, Netflix dizisinde buluşuyor: Yaratılan
14:44 Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılması taraftarı çıldırttı: Asıl Burak Elmas gitmeli!
14:40 Savcılık itiraz etti! HDP'ye silahlı saldırı girişiminde bulunan fail tutuklandı
14:34 İptal edilen 31 Mart seçimleri sonrası konuşmaları nedeniyle yargılanan İBB Başkanı İmamoğlu savunma yaptı: YSK'yı ve üyelerine hakaret etmedim
14:31 Zengin şansı! Paris Hilton, Metaverse'teki sanal partisinden 700 bin dolar kazandı
14:18 Bingöl'ün kırmızılı teyzesi! Çocukken rüya gördü, o gün bugündür kırmızı giyiyor
14:08 Sadece 180 lira yevmiye karşılığında tonlarca turp yıkıyorlar!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2022 15:26:31. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Demirtaş'tan 'makam aracı' açıklaması: "Grup başkanvekilleriyle tekrar görüşeceğiz" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement