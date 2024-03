Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer\'den 41 yeni proje

Politika

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer yaptığı 2024-2029 Vizyon Projeler toplantısında yeni dönemde yapılacak 41 projeyi anlattı.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, Kültür Merkezinde 2024-2029 Vizyon Projeler toplantısı gerçekleştirdi. Vatandaşların ve partililerin katıldığı toplantıda 41 ayrı yeni vizyon projesinin olduğunu belirten Başkan Dinçer, "5 yıl önce sizden aldığımız yetkiyle şehrimize değer katacak, şehrimizi ileriye taşıyacak birçok eser ve projeyi hayata geçirdik. Şimdi sıra önümüzdeki 5 yılda. Aksaray Yüzyılı vizyonumuzla önce gönlünüze sonra da sizlerin takdirine talibiz. Biz yaptık, yine biz yapacağız" dedi.

Projeleri tanıtan Başkan Dinçer, "Aile Yaşam Merkezimiz modern tasarım ve zengin olanaklarla donatılmış merkezimizde ailelerimize sağlık, eğlence ve huzur dolu anlar sunmayı hedefliyoruz. Merkezimizin içerisinde yetişkin ve çocuk yüzme havuzları, spor salonları, her yaşa hitap eden sosyal kültürel alanlar ve kafeteryalar olacak. Akademi Bilgihane projemiz çerçevesinde ilkokul, orta ve lise öğrenimine devam eden öğrencilerimiz için Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun teorik ve uygulama eğitimleri, proje uygulama atölyesi, teknoloji atölyesi, sosyal alanlar, sınavlara hazırlık kurslarının yer aldığı modern merkezler yapacağız. Millet Konağı projemiz de mahalle kültürünün hayat bulması amacıyla tüm hemşerilerimize hizmet verebilecek içerisinde kütüphane, çok amaçlı salon, kafeterya ve taziye evi gibi fonksiyonların yer aldığı sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenebileceği millet konaklarını yapacağız. Sosyal Yaşam Merkezi projemizle şehrimizin ihtiyaç duyulan mahallelerinde hemşerilerimizin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kültürel, eğitsel, sanatsal ve spor faaliyetlerinin yer alacağı bir yaşam merkezi yapacağız. Gastronomi Konağı projemizle Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait yemek kültürünün sunulduğu, Aksaray mutfağına ait coğrafi işaretli lezzetlerin yer alacağı yeni bir mekan oluştururken Kreş ve Gündüz Bakım Evi projemizle de çocuklarımızın eğitim hayatlarına ışık tutacağız. Alanında uzman eğitimciler ile çocukların fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişmelerine destek sağlanırken aynı zamanda eğlenecekleri modern mekanlar yapacağız. Kültür, Sanat Merkezleri ve Nikah Salonu projemizde şehrimizin kalbinde modern bir etkinlik ve toplantı merkezi olarak çağdaş tasarımı ve geniş olanaklarıyla içerisinde kültürel ve sanatsal aktivitelerin yapılabileceği, nikah salonlarının da yer aldığı ideal bir mekan yapacağız. Planetaryum projemizle bilim merkezimizde gerçekçi bir uzay yolculuğu hissi verilerek insanlara gökyüzü ve ötesini 360 derece görüntülerle etkileyici bir şekilde sunan sanal bir gökyüzü yapacağız. Tasavvuf Müzesi projemizle kültürel zenginliklerimizi korumak ve yaşatmak için bir alan oluştururken 2. Kılıçaslan Hanı projemizle de şehrimizin kalbinde ve tarihi yapısına uygun olarak fonksiyonel ve modern bir tasarımla Aksaray'ımıza 2. Kılıçaslan Hanını kazandıracağız. İçerisinde kapalı otoparkı bulunan ve geniş avlusuyla yeme içme mekanlarının da yer aldığı bir ortamda alışverişi keyifli bir hale getirmeyi planlıyoruz. Kubbe Kitap Kafe projemizle tarihi dokuya uygun şekilde restore edilen 2. Kılıçaslan Hamamı içerisinde kütüphane, oturma salonları etüt salonları, okuma odaları ve sosyal alanların bulunacağı yeni bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyoruz. Eski Cezaevi Dönüşümü projemiz de şehrimizin tarihine tanıklık etmiş bu yapıyı kültürel mirası korumak ve yeni bir heyecanla her yaş grubuna hizmet edecek modern bir alana dönüştürüyoruz. Kalanlar Millet Bahçesi 2. Etap ve Geleneksel Spor Merkezi projemiz çerçevesinde şehrimize estetik ve ekolojik değeri yüksek, halkımızı doğa ile buluşturan ve sosyal gereksinimlerini karşılayan bir yeşil alanda okçuluk ve at biniciliği, piknik alanları tenis kortları ve spor alanları, peyzaj alanları ve kameriyelere sahip sosyal alan kazandırılacaktır. Doğal Yaşam Köyü projemizle şehir yaşantısından ve stresinden uzak doğa ile baş başa kalmak isteyen hemşerilerimizin organik sebze ve meyve yetiştirebileceği alanları hizmete sunacağız. Tıbbi ve Aromatik Bitki Dünyası projemizle tıbbi ve aromatik bitkilerin tanınması, yetiştiriciliğinin kavranması ve üretilen bitkisel yağların ekonomiye kazandırılması amacıyla tarım arazileri değerlendirilecektir. Recep Tayyip Erdoğan Parkı 3. Etap projemiz çerçevesinde şehrimize estetik ve ekolojik değeri yüksek, halkımızı doğa ile buluşturan ve sosyal gereksinimlerini karşılayan özgün bir yeşil alanda peyzaj, pump track, buz pateni, kaykay pisti, çocuk oyun grupları ve kameriyelere sahip sosyal alan kazandırılacak. Kent Ormanı projemizle kent iklimini dengeleme, kentteki hava kalitesini artırma ve biyolojik çeşitliliği zenginleştirmemizin dışında halkımıza şehir merkezinde doğa ile iç içe olacağı sosyal ve eğlence alanları oluşturacağız. Modern Hayvan Barınağı projemizle 20 dönümlük arazi üzerine kurulacak olan modern hayvan barınağı içerisinde tedavi ve kısırlaştırma amaçlı klinik, tekli bölümler, karantina ve yasaklı ırk bölümü, atölye, muayene ve ameliyathane gibi alanlar oluşacak. Yenilenebilir Enerji Tesisi projemizle sınırlı enerji kaynakları yerine yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisi kullanılarak çevre dostu enerji üzerimi yapılacak. Kent Restoran projemizde ise vatandaşlarımıza yakışır, içerisinde yeme, içme ve dinlenme alanlarının olduğu modern bir tesis yapacağız. Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi projemizde tüm yaş gruplarının ve aile fertlerinin aynı anda spor yapabileceği bir tesis yapılacaktır. Modern Balık Hali projemizle şehrimizin çeşitli noktalarında faaliyet gösteren balıkçı esnafının daha nezih ve sağlıklı koşullarda hizmet vermesi sağlanacak. Modern Taksi ve Otobüs Durakları projemizle taksici ve halk otobüslerimizin daha ferah ve modern bir yerde beklemesi amacıyla tüm duraklarımızı yenilerken, OSB Köprülü Kavşak projemizle OSB-Yeni Sanayi Yolu ve şehir merkezi hattındaki trafik yoğunluğunun azaltılması, kesintisiz ulaşımın sağlanması amacıyla köprülü kavşak yapılacak. Ankara-Konya-Adana Yeni Bağlantı Bulvarı projemizle de şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla şehirlerarası yolların birbirine bağlanması yapılacak. Adana-Konya Yeni Bağlantı Bulvarı projemizle şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla şehirlerarası yolların birbirine bağlanması sağlanacak. Kırsal Terminal projemizle ilçe, belde ve köylerden gelen toplu ulaşım araçlarının tek noktadan hareketleri sağlanacak. Akıllı Şehir Uygulaması projemizle şehirdeki trafiğin yoğun olduğu yollarda trafik akışını yönlendirecek ve takip edecek akıllı elektronik uygulamalar yapılacak. Nakliyeciler Sitesi ve Tır Parkı projemizle tır ve kamyon gibi ağır vasıtalar için güvenli bir mekan oluşturulurken, Katlı Otopark projemizle trafiği ve parkı rahatlatmak için yer altı ve yer üstü modern yapıda katlı otoparklar yapılacak. Yemek Üretim Merkezi projemizle ihtiyaç sahibi ailelerimize günlük sıcak yemek yapılırken, Aile Sağlığı Merkezi projemizle şehirde yaşayan insanlarımızın daha hızlı sağlık hizmeti alması sağlanacak. Hanımeli Pazarı projemizde kadın istihdamını artırmaya yönelik ve aile ekonomisine katkıda bulunulmasını sağlamak amaçlı Hanımeli Pazarı yapacağız. Sosyal Konut Projesi çerçevesinde ilimizdeki konut stokunun azalması nedeniyle dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik sosyal konutlar yapacağız. ASTİM'e 800 Yeni İşyeri projemizle yeni sanayi alanı içerisindeki iş yerlerine ilave olarak ihtiyaç doğrultusunda 800 yeni iş yeri yapılacak. Kentsel Dönüşüm projemizle şehir merkezinde yer alan mevcut sağlıksız ve riskli yaşam alanlarının yerine estetiğe uygun, modern, sağlam ve sağlıklı yeni konutlar inşa edeceğiz. Geri Dönüşüm Parkı projemizle çevresel sürdürülebilirliğe ve çevre bilincini yaygınlaştırmaya katkı sağlamak amacıyla geri dönüşüm parkı oluşturacağız" dedi. - AKSARAY