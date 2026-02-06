Başkan geç kalınca gerginlik çıktı! Meclis üyeleri toplantıyı terk etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Başkan geç kalınca gerginlik çıktı! Meclis üyeleri toplantıyı terk etti

Haberin Videosunu İzleyin
Başkan geç kalınca gerginlik çıktı! Meclis üyeleri toplantıyı terk etti
06.02.2026 18:50  Güncelleme: 18:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Başkan geç kalınca gerginlik çıktı! Meclis üyeleri toplantıyı terk etti
Haber Videosu

Manisa'nın Kula ilçesinde yapılması planlanan Şubat ayı Belediye Meclis Toplantısı, yaşanan gecikme ve ardından gelişen tepkiler nedeniyle gerçekleştirilemedi. Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in meclis salonuna yaklaşık 10 dakika geç gelmesi üzerine, Cumhur İttifakı ve bağımsız belediye meclis üyeleri toplantıyı terk ederek duruma tepki gösterdi.

Manisa'nın Kula ilçesinde yapılması planlanan Şubat ayı Belediye Meclis Toplantısı, yaşanan gecikme ve ardından gelişen tepkiler nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Meclis toplantısına CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ile CHP Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen ve Aydın CHP Milletvekili Evrim Karakoz da katıldı.

BAŞKAN GEÇ GELİNCE ÜYELER SALONU TERK ETTİ

Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in meclis salonuna yaklaşık 10 dakika geç gelmesi üzerine muhalefet meclis üyelerinin salonu terk etmesinin ardından Belediye Başkanı Hikmet Dönmez de salondan çıkarak meclisin birlikte yapılması gerektiğini ifade etti. Dönmez, toplantıya katılan misafirlerin bulunduğunu belirterek yaşanan durumun etik olmadığını dile getirdi.

"BENİM YÜZÜMDEN OLDU"

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ise gecikmenin kendilerinden kaynaklandığını belirterek, "Grup toplantımız biraz uzadı, benim yüzümden oldu. Biraz fazla konuşuyorum, kusura bakmayın. Özür dilerim" dedi. Milletvekilleri de meclis toplantısının yapılması yönünde çağrıda bulundu.

MECLİS ÜYELERİ GERİ DÖNMEDİ

Ancak muhalefet meclis üyeleri, kararlarının net olduğunu vurgulayarak yaklaşık 10 dakika bekletildiklerini, hiç kimsenin kimseyi bekletmeye hakkı olmadığını ifade etti ve toplantıya katılmayacaklarını belirtti. MHP Meclis Üyesi Adnan Sarı, yaptığı açıklamada, "Bağımsız olan meclis üyeleriyle birlikte saat 15.10'a kadar bekledik. Toplantıya gelinmemesi nedeniyle meclisi terk ediyoruz" dedi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ilçede üç milletvekilinin bulunduğunu ve birlikte bir grup toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti. Dönmez, toplantının 15.00'te başlaması gerekirken grup toplantısının 15.08'de sona erdiğini, misafirlerin bulunması ve üst kattan salona inme süresi nedeniyle birkaç dakikalık gecikme yaşandığını ifade etti. Dönmez açıklamasında, meclis üyelerinin yanına giderek bizzat özür dilediğini, meclisin yapılması için ısrar ettiğini ancak muhalefet üyelerinin grup kararı alarak toplantıya katılmama yönünde karar verdiklerini söyledi. Başkan Dönmez, bu tutumu doğru bulmadığını ifade ederek muhalefet üyelerini eleştirdi.

TOPLANTI YAPILAMADI

Yaşanan gelişmelerin ardından mecliste salt çoğunluk sağlanamadığı için Şubat ayı Belediye Meclis Toplantısı yapılamadı. Toplantının, 9 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 18.00'e ertelendiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Hikmet Dönmez, Politika, Manisa, Toplum, Kula, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan geç kalınca gerginlik çıktı! Meclis üyeleri toplantıyı terk etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • aykut aykut:
    filistin meselesinimi tartışacaklardı yarım kaldı 3 6 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fransız bakan Türkiye sınırında: DEAŞ yeniden ortaya çıkabilir Fransız bakan Türkiye sınırında: DEAŞ yeniden ortaya çıkabilir
Feci kazada bilanço ağır 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 yaralı var Feci kazada bilanço ağır! 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 yaralı var
Ünlü rapçi Lvbel C5’den depremzedelere destek, 3 konserinin gelirini bağışladı Ünlü rapçi Lvbel C5'den depremzedelere destek, 3 konserinin gelirini bağışladı
Ne pide ne de hurma Ramazan’ın gözdesi tezgahlarda Ne pide ne de hurma! Ramazan'ın gözdesi tezgahlarda
İran, Basra Körfezi’nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
Fenerbahçe ikinci yarıda yıldızlarıyla geri döndü Fenerbahçe ikinci yarıda yıldızlarıyla geri döndü
Özgür Özel’den Zeydan Karalar açıklaması: Kurulan kumpaslar çöktü Özgür Özel'den Zeydan Karalar açıklaması: Kurulan kumpaslar çöktü
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul’a geliyor Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

19:39
Eminönü’nde banka soygunu
Eminönü'nde banka soygunu
19:29
Çocuk sürücünün kullandığı otomobil, 3 araca çarpıp takla attı Çok sayıda yaralı var
Çocuk sürücünün kullandığı otomobil, 3 araca çarpıp takla attı! Çok sayıda yaralı var
19:10
Torreira’nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
18:41
Emekli polis dehşet saçtı Önce eşini sonra MHP’li başkanı öldürdü
Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı öldürdü
18:12
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek’e dev operasyon
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek'e dev operasyon
17:49
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nde bir binayı havaya uçurdu
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir binayı havaya uçurdu
17:31
Nehir taştı, tarımın kritik ovasını su bastı
Nehir taştı, tarımın kritik ovasını su bastı
16:40
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
16:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
16:19
Erzincan depremi sonrası Naci Görür’den endişelendiren sözler
Erzincan depremi sonrası Naci Görür'den endişelendiren sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 19:57:38. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan geç kalınca gerginlik çıktı! Meclis üyeleri toplantıyı terk etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.