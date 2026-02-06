Başkan geç kalınca gerginlik çıktı! Meclis üyeleri toplantıyı terk etti

Manisa'nın Kula ilçesinde yapılması planlanan Şubat ayı Belediye Meclis Toplantısı, yaşanan gecikme ve ardından gelişen tepkiler nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Meclis toplantısına CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ile CHP Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen ve Aydın CHP Milletvekili Evrim Karakoz da katıldı.

BAŞKAN GEÇ GELİNCE ÜYELER SALONU TERK ETTİ

Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in meclis salonuna yaklaşık 10 dakika geç gelmesi üzerine muhalefet meclis üyelerinin salonu terk etmesinin ardından Belediye Başkanı Hikmet Dönmez de salondan çıkarak meclisin birlikte yapılması gerektiğini ifade etti. Dönmez, toplantıya katılan misafirlerin bulunduğunu belirterek yaşanan durumun etik olmadığını dile getirdi.

"BENİM YÜZÜMDEN OLDU"

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ise gecikmenin kendilerinden kaynaklandığını belirterek, "Grup toplantımız biraz uzadı, benim yüzümden oldu. Biraz fazla konuşuyorum, kusura bakmayın. Özür dilerim" dedi. Milletvekilleri de meclis toplantısının yapılması yönünde çağrıda bulundu.

MECLİS ÜYELERİ GERİ DÖNMEDİ

Ancak muhalefet meclis üyeleri, kararlarının net olduğunu vurgulayarak yaklaşık 10 dakika bekletildiklerini, hiç kimsenin kimseyi bekletmeye hakkı olmadığını ifade etti ve toplantıya katılmayacaklarını belirtti. MHP Meclis Üyesi Adnan Sarı, yaptığı açıklamada, "Bağımsız olan meclis üyeleriyle birlikte saat 15.10'a kadar bekledik. Toplantıya gelinmemesi nedeniyle meclisi terk ediyoruz" dedi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ilçede üç milletvekilinin bulunduğunu ve birlikte bir grup toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti. Dönmez, toplantının 15.00'te başlaması gerekirken grup toplantısının 15.08'de sona erdiğini, misafirlerin bulunması ve üst kattan salona inme süresi nedeniyle birkaç dakikalık gecikme yaşandığını ifade etti. Dönmez açıklamasında, meclis üyelerinin yanına giderek bizzat özür dilediğini, meclisin yapılması için ısrar ettiğini ancak muhalefet üyelerinin grup kararı alarak toplantıya katılmama yönünde karar verdiklerini söyledi. Başkan Dönmez, bu tutumu doğru bulmadığını ifade ederek muhalefet üyelerini eleştirdi.

TOPLANTI YAPILAMADI

Yaşanan gelişmelerin ardından mecliste salt çoğunluk sağlanamadığı için Şubat ayı Belediye Meclis Toplantısı yapılamadı. Toplantının, 9 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 18.00'e ertelendiği öğrenildi.