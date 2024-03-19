Başkan Güngör, "Bakanlarımız Denizli\'mize müjdelerle geldiler\'

Denizli'de AK Parti AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, 12 Mart Salı günü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 13 Mart Çarşamba günü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve 18 Mart Pazartesi günüde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ziyaretlerinden dolayı bir haftada üç bakan ağırlamanın gurunu yaşadıklarını söyledi. Güngör, "Denizli hak ettiğini almaya devam edecek. Bakanlarımız Denizli'mize müjdelerle geldiler" dedi.
Denizli'de AK Parti AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, bir haftada üç bakan ağırlamanın mutluluğunu ve gurunu yaşadıklarını söyledi. Denizli'yi 12 Mart Salı günü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 13 Mart Çarşamba günü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve 18 Mart Pazartesi günüde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret ettiğini belirten İl Başkanı Güngör, "Bir dizi açılış ve programlara katılmak üzere Denizli'ye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin 11. Ege'nin ilk ve tek bilim merkezinin açılışını yaptı. Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde Güney Ege kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından desteklenen projelerin açılış törenine de katılan bakanımız, Çardak Organize Sanayi Bölgesi'nde OSB Müdürlüğü binası ile 5 fabrika ve kentte 6 olmak üzere binlerce kişinin istihdam edileceği toplam 11 fabrikanın toplu açılış törenine katıldı" dedi.
Şehre ve şehrin ekonomisine 5.3 milyar TL harcanarak 11 tesis daha kazandırıldığını söyleyen Güngör sözlerine şöyle devam etti:
"Çarşamba günü Denizli'mize gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'da şehrimiz turizmine önemli katkılar sağlayacak. Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olacak 'Kent Müzemizin' açılışını gerçekleştirdi. Dün şehrimizi ziyaret den Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'te, işadamlarımız ve sanayicilerimizle bir araya gelerek Türkiye'nin her geçen gün büyüyen ekonomisiyle ilgili bilgiler verdi. Yoğun programlarına rağmen günü birlikte olsa kentimizi ziyaret eden üç bakanımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, ülkemiz her alanda, büyümeye, gelişmeye devam edecek. Türkiye AK kadrolarla birlikte aziz milletimizin de sonsuz desteğiyle dünyadaki gelişmiş ülkeler arasında yerini almaya devam edecektir." - DENİZLİ
Son Dakika › Politika › Başkan Güngör, 'Bakanlarımız Denizli'mize müjdelerle geldiler' - Son Dakika
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