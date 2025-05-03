Başkan Saygılı'dan İzmir'e sağlık müjdeleri - Son Dakika
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Politika

Başkan Saygılı'dan İzmir'e sağlık müjdeleri

Başkan Saygılı\'dan İzmir\'e sağlık müjdeleri

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir'in sağlık yatırımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

03.05.2025 12:30
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AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir'in sağlık yatırımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Saygılı, "İzmir, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun güçlü desteğiyle, tarihinin en kapsamlı sağlık yatırım süreçlerinden birini yaşamaktadır" dedi.

İl Başkanı Saygılı, 3 ay önce İzmir'de 30 ilçe başkanının katılımıyla gerçekleştirilen sağlık zirvesinin sonuçlarını almaya başladıklarını vurgulayarak, 2025 yılı yatırım programında İzmir genelinde, on milyarlarca liralık toplam 59 sağlık projesinin yer aldığını açıkladı. Saygılı, "AK Parti hükümetinin sağlıkta dönüşüm vizyonu, İzmir'e verdiği değerle birleştiğinde güçlü sonuçlar doğuruyor. İzmir'in dört bir yanında yürüyen projeler, bu vizyonun somut tezahürüdür. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle İzmir'de sağlıkta devrim yolculuğuna yeni eser ve hizmetler kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

Yatırımlar ilçe ilçe yükseliyor

Başkan Saygılı, "Bizim medeniyetimiz şifa medeniyetidir. İzmir'in suyu, havası, ormanları, yeşili ve mavisi insanın gönlüne, zihnine ve bedenine şifa olurken, modern tıbbın tüm gelişmeleriyle de İzmir'in sağlık kuruluşlarını donatacağız" diyerek İzmir'de devam eden ve planlanan başlıca sağlık projelerine ilişkin de bilgi verdi: "Dikili Devlet Hastanesi: 50 yataklı hastane 2024 sonunda geçici kabul aşamasına geldi. Selçuk Devlet Hastanesi: %68'i tamamlandı, kısa sürede bitirilecek. Buca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yıl sonuna kadar tamamlanacak. Karşıyaka Devlet Hastanesi Ek Binası ve Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi proje süreçleri başlatıldı. Menemen Devlet Hastanesi yer tahsisi yapıldı, 400 yataklı hastanemizi ilçemize kazandıracağız. İzmir'in çeşitli ilçelerinde aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri, sağlıklı hayat merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetleri için onlarca projenin inşaat, ihale ve proje aşamalarında" olduğunu ifade etti.

Öne çıkan diğer projeler

Başkan Saygılı'nın verdiği detaylara göre; Bornova, Buca, Karabağlar, Selçuk, Güzelbahçe gibi ilçelerde yeni Aile Sağlığı Merkezleri yükseliyor. Menemen, Torbalı, Kemalpaşa, Gaziemir gibi noktalarda arsa işlemleri tamamlanarak yeni ihaleler hazırlanıyor.

"İzmir'imizin her köşesine eşit hizmet ulaştıracağız"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı sözlerini şöyle tamamladı: "İzmir'imizin her köşesine eşit ve etkin sağlık hizmeti ulaştırmak temel önceliğimizdir. Bizler de AK Parti İzmir teşkilatları olarak, bu yatırımların sıkı takipçisi olacağız. Her vatandaşımızın sağlığı, mutlu, huzurlu ve sıhhatli bir yaşam sürmesi, merkezine insanı koyan siyaset anlayışımızın gereğidir. Sağlık hizmetlerine erişimi en üst seviyeye taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İzmir'imizde sağlıkta büyük bir dönüşüme hep birlikte şahitlik ediyoruz. İzmir, sağlık alanında beyaz devrimini bugünden itibaren çok daha güçlü hissedecek ve yaşayacak." - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, AK Parti, izmir, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Saygılı'dan İzmir'e sağlık müjdeleri - Son Dakika

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