Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Bayramda Toroslar'a da Uğrayıp Vatandaşla Sohbet Etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer; Kurban Bayramı dolayısıyla Toroslar ilçesinin Bekiralanı, Soğucak, Ayvagediği ve Gözne Mahalleleri'ni ziyaret ederek esnafı ve kıraathaneleri gezdi. Seçer, yurttaşlarla hem bayramlaştı hem de taleplerini dinledi.

Başkan Seçer, Kurban Bayramı dolayısıyla Toroslar ilçesini ziyaret etti. Seçer, Bekiralanı Mahallesi'nde başladığı ziyarete; Soğucak, Ayvagediği ve Gözne Mahalleleri ile devam etti.

Seçer'e gezi boyunca; CHP Mersin Milletvekilleri Alpay Antmen ve Cengiz Gökçel, CHP Toroslar İlçe Başkanı Cumali Akbaş, belediye bürokratları ve muhtarlar eşlik etti.

Geride kalan üç yıl içinde gerek Mersin merkezde, gerekse de ilçelerde önemli hizmetleri ve projeleri hayata geçirdiklerini belirten Başkan Seçer, "Biz zaten sorunları çözmek için varız. Herkesin içi rahat etsin. Engellemeler ve olumsuzluklar karşısında ağlamak zayıf adamların işidir. Biz güçlü adamız. 3 yıl önce görevi devraldığımız günden bugüne yeni bir belediye ekibi olmanın, pandemi sürecinin ve hemen arkasından başlayan ekonomik krizin yarattığı bütün sıkıntıları en dipte tutarak, Mersin'e olması gereken hizmetlerin yapılması için gayret sarf ettik. Kaynakları en akılcı şekilde kullanıyoruz" dedi.

Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir'in hizmetler için kullandığı ve kullanacağı bütçe hacminin de büyüdüğünü belirterek, "Göreve geldiğimizde 3 milyar lira bütçesi olan bu yapının, 3 milyar lira da borcu vardı. Şimdi Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, MESKİ ve bağlı kuruluşları ile birlikte yaklaşık 9 milyar lira bütçesine karşılık, 2 milyar 250 milyon lira borcu var. Daha önce bir bütçeye bir borç vardı. Şimdi yaklaşık dört bütçeye bir borç var. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin nereden alınıp, nereye taşındığını görmek açısından bir mukayese. Biz bu bütçeyi sizler adınıza kullanıyoruz. Allah hiçbir siyasetçiyi, kul hakkına tenezzül ettirip, sokakta yürüyemez hale getirmesin" diye konuştu.

Büyükşehir Yasası'ndan kaynanan birtakım sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını kaydeden Başkan Seçer, konuyla ilgili şöyle konuştu:

"VATANDAŞIN SIKINTISINA SEYİRCİ KALAMAYIZ"

"Kanun şöyle; Biz MESKİ olarak ilçe belediyesi sınırları içinde bir çalışma yapacağımız zaman onlara yazı yazarız. Bize onay verirler. Biz çalışmayı yaparız, onlar üstünü kapatır, faturayı da MESKİ'ye gönderirler. MESKİ de bunu öder. Şu ana kadar bu yapılmamış. Gözne'de de aynı sorun var. Herkes de haksız bir şekilde MESKİ'ye yükleniyor. Şimdi ben arkadaşlara talimat verdim. Bundan sonra Toroslar bölgesinde, ara sokaklar da dahil yama işlemlerini Büyükşehir olarak biz üstleneceğiz. Her ne kadar bizden kaynaklı olmasa da, vatandaşın sıkıntısına seyirci kalamayız. Biz Gözne Ayvagediği'nin kanalizasyonunu yapıyoruz. Arıtma tesisini yapıyoruz. Ara caddelerde olan tahribatlara bakın. Fakat ana caddeler tertemiz Gözne'de. Bayram öncesi hepsini yaptık, bitirdik. Ara caddeler olduğu gibi duruyor."

Mersin'de kaynakları en verimli şekilde kullandıklarını, fakat 1 milyon 900 bin nüfusa göre bütçe alıp, kayıtlı ve kayıtsız Suriyeli sığınmacılarla birlikte 2,3 milyon kişiye hizmet götürmek için çabaladıklarını belirten Başkan Seçer, "Biz her şeye rağmen Mersin'in mevcut gücünü; bu ilave yükle beraber en akılcı şekilde, israftan uzak, doğru zamanda doğru işler yaparak, gereksiz projelere milyonlarca lira ödemeyerek kullanıyoruz. Bizim 2 çizgimiz var. Bir; bizim belediyemizde adaletsizlik olmaz. İki; bizim belediyemizde israf olmaz. Yolsuzluk olmaz, para buharlaşmaz. Bunlar bizim kırmızı çizgimiz" açıklamasını yaptı.

Mersinlilerin hizmetin en iyisine layık olduğunu ve bunun için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Seçer, "Yaptığımız yolları, köprülü kavşakları, hizmetleri görüyorsunuz. Aldığımız otobüsler Avrupa standardında. O sarı limon otobüsler Türkiye'de ilk kez Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne geldi. Otobüslerimiz bu bölgeye günde 16 sefer yapıyor. Vatandaşlar memnun ve ek sefere ihtiyaç duymuyor. Toplu taşıma maliyetinin yüzde 80'nini belediye olarak zaten biz karşılıyoruz. Bizim taşıma ücreti olarak vatandaştan topladığımız ücret, toplu taşımada yıllık masrafımızın yüzde 20'si bile değil" dedi.

Seçer, bölgedeki su sorununun çözüldüğüne, şu sözlerle dikkat çekti:

"Ben daha önce de bu bölgeye geldim. En temel sorun suydu. MESKİ'nin feraseti sayesinde Bekiralanı, Soğucak, Kepirli, Gözne ve Ayvagediği başta olmak üzere, bütün bu bölgenin su sorunu ortadan kalktı. Son iki yıldır suyla ilgili bir şikayet bizim kulağımıza gelmiyor. Demek ki akıllı işler yapılırsa, doğru projeler yapılırsa hiçbir sorun kalmaz.

Biz kaçak ve kayıpları SCADA sisteminden takip ediyoruz. Bu bölgede kaçak kayıp oranı düştü. Eskimiş sistemleri yenileyip, bir de çalınan sular için önlem alınca, bölgenin suyu arttı.

Cehennem Deresi'nde de ilave çalışma yapıyoruz. Cehennem Deresi'nden yeni isale hattı çektik. Ayrı noktalarda iki tane 2 bin metreküplük su deposunu tamamladık. Ayrıca üç yere 500 metreküplük su deposunu tamamladık. Geçen yıl yaşanan kuraklığa rağmen, her tarafta su sıkıntısı olmasına rağmen, bu bölgelerde su sıkıntısını önlemiş olduk.

MESKİ bir ticari kurum değil. Biz su fiyatlarını belirlerken kar elde etmeyi değil, yapacağımız yatırımları göz önüne alırız. Suyun maliyetini göz önüne alırız. Şu anda suyu, mümkün olan en ucuz fiyata veriyoruz. Ayvagediği, Gözne, Bekiralanı, Kepirli, Soğucak ve Gözne'nin de içme suyu depolarının tamamlandığını ifade eden Başkan Seçer, "Bunlar daha tamamlanmadan sorunu çözmüştük zaten. Ama bu aslında 50 yıllık bir yatırım oldu. Bundan sonra bu bölgelerde suyla ilgili bir sorun yok."

Başkan Seçer Toroslar'daki kanalizasyon çalışmalarına ilişkin, şunları söyledi:

"Kanalizasyonun tamamlanması önümüzdeki yılın haziran ayı gibi görünüyor, ama kış şartları bizi rahatsız etmezse daha erkene de çekebiliriz. MESKİ, olabilecek en iyi kanalizasyon sistemini kuruyor.

Kanalizasyon'da Ayvagediği'nde başlayacağımız ikinci etabın ihalesi ağustos ayında yapılacak. Çünkü biz ortak bir arıtma yapıyoruz. Ayvagediği, Gözne, Bekiralanı, Soğucak ve Kepirli. Ayrıca zaman yitirmemek için paket arıtma tesisini de kurduk ve bağlantılarını yaptık. Eylül ayından itibaren geçici bir paket arıtma tesisi hizmete giriyor. Büyük arıtma kurulana kadar beklememek adına, onu kuracağız. Sonra büyük arıtma bitince de oraya bağlayacağız."

Vahap Seçer, Sazoluk içme suyu projesi için de bölge halkına söz verdi.

CHP Mersin Milletvekili Antmen, Toroslar'ın yaylalarında yaşanan olumlu değişimin fark edildiğini kaydederek, "Bu bölgede son üç yıldır, başta su olmak üzere pek çok sorun çözüme kavuşmuş durumda. Diyorlar ki CHP iktidara geldiğinde ne yapacak? Mersin'e bakın, Mersin'in dağ köylerine bakın, sahil yerlerine bakın. Yenice'den Anamur'a, Çamlıyayla'dan Akdeniz'in sahillerine kadar gördüğünüz her yere, Büyükşehir Belediyesi tarafından eşit hizmet götürülüyor. Aynısını genel iktidara geldiğimizde de yapacağız" diye konuştu.

CHP Mersin Milletvekili Gökçel ise Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında iki gündür yurttaş memnuniyeti ile karşılaştıklarını belirterek, "Sayın Vahap Seçer'le Belediye Başkanı seçildikten hemen sonra yaptığımız Ayvagediği-Gözne ziyaretimizde; yıllardır buraların kanayan yarası olan içme suyu, atık su arıtma ve kanalizasyonla ilgili sıkıntıları çözeceğine dair söz vermişti. 'Bir dahaki geldiğimizde bu sıkıntılarla ilgili bana şikayette bulunmayacaksınız' demişti. Gerçekten de bu sorunları çözdü, şikayetleri ortadan kaldırdı ve sözünü yerine getirdi. Kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Soğucak Mahallesi Muhtarı Yaşar Demir, teşekkürlerini "Başkanım iki yıl önce bize su sözü vermişti. Sözünü yerine getirdi. O yüzden de sizlerin adına kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Mezarlık işlerimizde ve yollarımızda bir sorunumuz yok. Yama işlerinin hepsini yapıyorlar" cümleleriyle paylaşırken; Ayvagediği Mahallesi Muhtarı Ayhan Gümeli ise "Allah razı olsun, Başkanımız bizi hiç tek bırakmadı. Kışın kar mücadelesi, yazın yol mücadelesi hiç yalnız bırakmadı. Daire başkanları ve personeller buraya gelince gurur duyuyorum, çünkü çalışmaya geliyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kışın 24 saat hiç yolumuz kapanmadı. Ayrıca yaz boyu kimsenin evinde su kesilmedi. Yıllardır yapılmayan Böğrüeğri-Çapar arasının asfaltı döküldü. MESKİ'miz, park bahçelerimiz, ilgili bütün dairelerimizin hiç biri durmuyor" değerlendirmesini yaptı.

Bekiralanı Mahallesi Muhtarı Mustafa Tunçer, mahallesi adına yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Seçer'e plaket takdim ederken; Gözne Mahallesi Muhtarı Şevket Taşkın da altyapı ve üstyapı yatırımlarından dolayı Seçer'e teşekkür etti.