Başkan Sekmen "Yeniden 5 Yıl" sloganıyla proje tanıtımı yaptı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Yeniden 5 Yıl" sloganıyla proje tanıtım toplantısı yaptı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, proje tanıtım toplantısı gerçekleştirdi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yapılan "Proje Tanıtım" toplantısına ilgi oldukça yoğun oldu. Toplantıya AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, belediye başkanları, başkan adayları, AK Parti ve MHP il ve ilçe yönetimleri, STK temsilcileri, partililer ve davetliler katıldı.

Küçükoğlu: "Ayağına gidilmedik vatandaş kalmayacak"

AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, seçim kampanyasının son 10 gününe girdiklerini hatırlatarak, "İnşallah başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere Cumhur İttifakı'mızla birlikte 20 ilçemizde Cumhur İttifakı belediyeciliği, AK Belediyeciliği 31 Mart'ta sizlerin destekleriyle biz Erzurum'da devam ettireceğiz. Biz 45 gündür sahadayız. 20 ilçemiz, bin 200 köyümüz ve mezralarımız olmak üzere sıkılmadık el ve gidilmedik ev olmayacak şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Cumhur İttifakı olarak hem AK Parti teşkilatları hem Milliyetçi Hareket Partimizin teşkilatları, milletvekillerimizle bakanlarımızla, ilçe başkanlarımızda, belediye başkan adaylarımızla, kadın kollarımız, gençlik kollarımızla sahadayız ve 31 Mart'a kadar sandıklar açılıp sonuçlanıncaya kadar biz sahayı terk etmeyeceğiz" dedi.

Yurdagül: "Mehmet Sekmen hepimizin adayı"

MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, 31 Mart'ta hep beraber bir seçime eşlik edeceklerini hatırlatarak, "Allah nasip ederse dün nasıl 14 ve 28 Mayıs'ta kıymetli hemşehrilerimizle birlikte bir destan yazdıysak yine 31 Mart'ta da AK Parti ve Milliyetçi Harekat Partisi teşkilatıyla omuz omuza vererek bugüne kadar getirdiğimiz bu ittifakta da hep birlikte başta büyükşehir belediyemiz olmak üzere 20 ilçe adaylarımızla birlikte cumhur ittifakının mühürlerini sandıklara vurarak zaferle çıkaracağız inşallah. Erzurum'da Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Mehmet Sekmen hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin adayıdır. Bunu bir kez daha ifade etmek istiyorum sizlere" diye konuştu.

Altınok: "22 yıldır vatandaşımızın karşısına alnımız ak çıktık"

AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, 22 yıllık bir iktidardan sonra yine vatandaşın karşısına alnı ak yüzü ak bir şekilde çıktıklarını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Hizmetin onuruyla çıkıyoruz. Erzurum ve ilçelerine bugüne kadar yaptıklarımızla bundan sonra yapacaklarımızın teminatı olarak çıkıyoruz. Gerek Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen gerek 20 ilçemizde görev yapan bütün adaylarımız ve mevcut başkanlarımız bu şehre daha iyi hizmet edebilmek için 22 yıldır mücadele ediyoruz. Hamdolsun geldiğimiz noktada gerçekten şehir yaşanılabilir bir şehir ilçelerimiz kırsalımız da yaşanabilir ilçe ve mahalle oldu."

Sekmen: "Durmadık, durdurmadık, yorulmadık, yılmadık"

10 yıl önce bu nadide şehre, yine vatandaşın icazetiyle hizmet için geldiklerini anlatan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "İnsana hizmet etmenin aynı zamanda ibadet olduğundan hareketle; halkımız için gecemizi gündüzümüze kattık, koştuk, koşturduk, çabaladık, gayret ettik. Durmadık, durdurmadık, yorulmadık, yılmadık. Her türlü zorluğun üstesinden, yine sizlerden aldığımız güç ve destekle geldik. Aşkale'den seyre daldığımız bu güzide kentin tarihini şehrimizin kapısı Aziziye ile taçlandırdık. Yakutiye ile tarihe kimlik olduk. Palandöken'de karlı dağların ardından Tekman'a seyre daldık.Hınıs'a, Karayazı, Çat ve Karaçoban'a can olduk. Tortum'da yeşilin doğasında Uzundere'de ise çağlayan ırmaklarla coştuk. Oltu'da siyah inci Togg ile gurur duyduk. Olur, İspir, Pazaryolu ve Şenkaya'da serhat eri, Narman'da baca, erenler diyarı Horasan'da kapı olduk. 1048'te Anadolu'nun kapılarının Türklere açan bu bereketli coğrafya Pasinler'de mana iklimine kavuştuk. Biz Köprüköy'de geçit bulduk. Kısaca Erzurum olduk" dedi.

"Hizmet süremiz boyunca her alanda başa güreştik"

"Erzurum'la yattık, Erzurum'la kalktık. Çünkü bizim Erzurum'dan başka göz ağrımız olmadı, olmayacak" şeklinde konuşan Başkan Sekmen sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü bizim, Erzurum halkına hizmetten gayri muradımız olmadı, olmayacak. Çünkü bu şehir için hiç kimsenin yüreği bizimki kadar çarpmadı ve asla çarpmayacak. Dünya Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin 1994'te temelini attığı Gönül Belediyeciliği'ni ilke edinerek İstanbul ve Erzurum'da vatandaşlarımıza hizmetkar olduk. Bizim başarı hikayemizde teşkilat mensuplarımızdan müşahitlerimize, İlçe ana kademe başkanlarımızdan kadın kollarına, gençlik kollarımızdan tüm AK neferlere, İl Başkanımızdan İl yönetimine, Milletvekillerimizden Bakanlarımıza, Genel merkez yöneticilerimizden Sayın Cumhurbaşkanımıza varıncaya kadar herkesin emeği vardır. Rabbim, Reis'imizden ve sizlerden razı olsun. Biz 10 yılda aziz şehrimizi dört başı mamur bir hale getirmeye çalıştık. Erzurum tabiri yerindeyse hizmet süremiz boyunca her alanda başa güreştik."

"Bu yatırımlar elbette Erzurum'a yakışır, elbette Erzurumlu'ya yakışır"

Vatandaşların isteği ve desteği, Allah'ın izni ve kendilerinin gayretiyle Erzurum'un vaad edilen tüm projelere ulaşacağını vurgulayarak, "Yeter ki siz isteyin kıymetli hemşehrilerim. İstemek sizden, yapmak bizden. Erzurum için, sizler için belirlediğimiz yepyeni hedeflerimiz var. Gayretimiz var. Samimiyetimiz var. Bu kadim şehre hizmetkar olmaktan başka hiçbir muradı olmayan Mehmet Sekmen kardeşinizin ilk günkü aşk ve heyecanla çarpan yüreği var. Üçüncü dönemimizde nasip olursa Erzurum'u 'yaşanabilir ve modern bir kent' haline dönüştürecek yol haritamız var, düşlerimiz var. ve biz bu düşlerimizi Allah'ın izniyle yine sizlerden alacağımız güç ve destekle gerçekleştireceğiz. 31 Mart'ta hep birlikte gideceğimiz o sandıkta, Erzurum'un yarınlarını yine hep beraber bizler inşa edeceğiz Daha düne kadar göç belasının yakasından ayrılmadığı bu şehri, bugün nasıl ki göçü durduran ve hatta nüfusunu artıran bir kent haline getirdiysek, yarının marka şehrini, yarının eğitim, kültür, ticaret, sanat ve sağlık şehrini de yine birlikte kuracağız" diye konuştu.

"Esnafımız da kazanacak, ticaretimiz de canlanacak"

Bu yola baş koyduklarını ve boyunlarına borç bildiklerini vurgulayan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Erzurum'u turizm şehrine dönüştürmeye, Erzurum'u tarım ve hayvancılık merkezi yapmaya, bu kadim kenti insanların sadece doğdukları yer olmaktan çıkartıp, aynı zamanda doydukları yer haline getirmeye ant içtik. Şehrimizin kazanmaya başladığı ve giderek artan cazibesi sayesinde yatırımcıların yeni istikameti de yine Erzurum olacak. Göreceksiniz. Yeni dönemde işsizliğe yer olmayacak. Esnafımız da kazanacak, ticaretimiz de canlanacak. Erzurum üretecek, imal edecek; Allah'ın izniyle her eve AŞ girecek, her cebe maaş girecek. Dadaş çalışacak. Dadaş kazanacak. Dadaş kazandığını da, yine bu şehirde Dadaşça harcayacak. 31 Mart çok önemli dedik. 31 Mart, sıradan bir yerel seçim değil, dedik. 31 Mart, ülkemiz için olduğu kadar, bu eşsiz coğrafyanın şahlanması için de bir milat olacak. Dolayısıyla Cumhur İttifakımız ve AK kadrolardan yana yapacağınız her tercih, bu şehrin ayağa kalkması ve koşmasına yardımcı olmak için uzattığınız sizin eliniz olacak. İnanıyorum ki; Erzurum'un tutmanız için size uzattığı bu eli kesinlikle karşılıksız bırakmayacak ve Dadaşlar Diyarı ile birlikte bu kutlu yolda hep beraber koşacağız" şeklinde konuştu.

İşte Başkan Sekmen'in proje başlıkları

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in "Yeniden 5 Yıl" sloganıyla tanıtımını yaptığı projelerin ana başlıkları ise şöyle oldu:

Kültür ve Turizm Başkenti Erzurum, Kentsel Dönüşüm, Afet ve Kriz Yönetimi, Kentsel Risk Kalkanı, Türkiye Yüzyılı'nda Şehir ve Çevre, Enerjisini Doğadan Alan Erzurum, Havası, Suyu, Toprağı Temiz Erzurum, İklim Dirençli Şehirler, Mimarisiyle Özgün, Estetik Yeşil Erzurum, Cami ve Bilgi Evi Projeleri, Tarihe Sözümüz Var, Tarım ve Kırsal Kalkınma, Sürdürülebilir Ulaşım Vizyonu, Sürdürülebilir İletişim Vizyonu, Yaşayan Değerlerimiz ve Emeklilerimiz, Gençlerin Erzurum'u, Her Kuşağa Eğitim, Engelleri Aşan Erzurum, Bağımlılıkla Mücadele, Sevimli Dostlarımızı Unutmadık ve Spor Şehri Erzurum. - ERZURUM