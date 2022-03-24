Başkan Vergili, Avrupa Yerel Yönetimler Meclisi'nin Türkiye raporunu değerlendirdi - Son Dakika
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Başkan Vergili, Avrupa Yerel Yönetimler Meclisi'nin Türkiye raporunu değerlendirdi

24.03.2022 10:43

Başkan Vergili, Avrupa Yerel Yönetimler Meclisi'nin Türkiye raporunu değerlendirdi Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili: "PKK'nın en büyük destekçisi 1990'lara kadar Rusya, 1990'dan sonra ABD ve Avrupalı emperyalistlerdir" "Türkiye'nin, Irak, Suriye, Ukrayna olmasına siyasi partimiz olarak...

Başkan Vergili, Avrupa Yerel Yönetimler Meclisi'nin Türkiye raporunu değerlendirdi

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili:

"PKK'nın en büyük destekçisi 1990'lara kadar Rusya, 1990'dan sonra ABD ve Avrupalı emperyalistlerdir"

"Türkiye'nin, Irak, Suriye, Ukrayna olmasına siyasi partimiz olarak izin vermeyeceğiz"

"Avrupa ve ABD'nin Rusya'yı cesaretlendirip, sessiz kalarak bugün Ukrayna işgal edildi"

"Emperyalistlerin Türkiye üzerinde oynadıkları oyunda başarılı olamayacakladır"

KARABÜK - Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde Türkiye'yi temsil etmek için Strasburg'da olan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili burada yaptığı konuşmasında, "Türkiye'nin birlik ve beraberliğine inanmayan hiç bir yerel yönetimi ve siyasi oluşumu Milliyetçi Hareket Partisi olarak kabul etmeyeceğimizi, Türkiye'nin bir Ukrayna olmasına izin vermeyeceğimizi tüm Avrupa bilsin" dedi.

Avrupa Yerel Yönetimler Meclisi'nin Türkiye raporu ile ilgili konuşma yapan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Türkiye'de 1390 belediye olduğunu ve bunun 800 belediyesinin iktidar partisinden, 590 belediye ise 11 ayrı muhalefet partisi ve bağımsızlardan idare edildiğini söyledi.

65 HDP'li belediyeden 6 tanesi görevine devam ettiğini kaydeden Başkan Vergili, " Biz MHP olarak Türkiye'nin birlik ve beraberliğini inanmayın bütün siyasi oluşumları ret ediyoruz. Türkiye'de belediye kanun ve yönetmeliğinde, belediyeler siyasi kararlar alamaz maddesi, belediye meclislerinin fesih edilmesi ve başkanların görevden alınması için yeterlidir. Eş başkanlık uygulanması bir dayatma ve siyasi bir karardır. Bize göre görevden alınmalar, hukuka uygun ve doğrudur. Biz muhalefet partisi olarak HDP'yi Türkiye'nin gelişimine katkıda bulunacak bir siyasi parti olarak görmüyoruz. HDP, PKK terör örgütünün bir parçası olup, şiddet baskı uygulayıp seçilmekte. Emperyalistlerin Türkiye'nin gelişmesini engellemek için bir programdır. Terör örgütünün en büyük destekçisi 1990'lara kadar Rusya, 1990'dan sonra ABD ve Avrupalı emperyalistlerdir. Türkiye'nin gelişimini 45 yıl geciktirmişlerdir. PKK, HDP'nin sürekli olarak bir çatışma içerisinde olmasını teşvik etmektedirler. Röportörler, parti başkanları, akademisyenler ve hukukçular gibi bir dizi görüşme yaptığından bahsediyor. Röportörlere şunu soruyorum, ' Diyarbakırlı anneler ile görüştünüz mü?, PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP önünde oturma eylemi yapan anneler ile görüşmezsiniz, çünkü HDP PKK gerçeğini görmek istemezsiniz. Türkiye'nin, Irak, Suriye, Ukrayna olmasına siyasi partimiz olarak izin vermeyeceğiz. Bizim istediğimiz HDP PKK'nın cesaretlendirilmemesi, silah ve maddi yardımların kesilmesidir" dedi.

"Biz Türkiye'de istenilen iç çatışmaya hiçbir zaman izin vermeyeceğiz"

Başkan Vergili, konuşmasında ayrıca, Avrupa ve ABD'nin Rusya'yı cesaretlendirip, sessiz kalarak bugün Ukrayna işgal edildiğine de dikkat çekerek, " Bizim dualarımız ve desteğimiz Ukraynalıların biran önce huzura kavuşmalarıdır. Biz Türkiye'de istenilen iç çatışmaya hiçbir zaman izin vermeyeceğiz. Emperyalistlerin Türkiye üzerinde oynadıkları oyunda başarılı olamayacakladır. Bu raporuna hazırlanmasındaki düşünce tavrının taraflı olduğunu düşünüyorum, raporun ret edilmesini gerektiğine inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Başkan Vergili, Avrupa Yerel Yönetimler Meclisi'nin Türkiye raporunu değerlendirdi
Başkan Vergili, Avrupa Yerel Yönetimler Meclisi'nin Türkiye raporunu değerlendirdi
Başkan Vergili, Avrupa Yerel Yönetimler Meclisi'nin Türkiye raporunu değerlendirdi

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Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Vergili, Avrupa Yerel Yönetimler Meclisi'nin Türkiye raporunu değerlendirdi - Son Dakika


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