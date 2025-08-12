Başkan Yılmaz\'dan CHP\'li vekillere sert sözler

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, düzenlediği basın toplantısıyla hakkında ortaya atılan iddialara belgelerle cevap verdi. Şehitkamil Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Açıkgöz de katıldı.

Başkan Yılmaz, açıklamasına siyasetin geldiği noktayı eleştirerek başladı. Yılmaz, CHP Gaziantep milletvekilleri Hasan Öztürkmen ve Melih Meriç ile CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu'nun gündeme getirdiği iddialara tarih vererek, belgeleriyle cevaplayan Yılmaz, "Dün yine bir karalama kampanyası ve iftiralara şahitlik ettik. Biz isteriz ki siyaset yapıcı bir şekilde yapılsın. Bir milletvekilinden de iftira hakareti değil de yapıcı siyaset bekliyoruz. Söylediği şeylerin hiçbiri doğru değil" dedi.

"Koca milletvekili yalancı falan demeyeceğim"

Yılmaz, Milletvekili Öztürkmen'in iddia ettiği asfalt ihalesine ilişkin bilgiler de aktardı. İhalenin iddia ettiği gibi CHP'den istifa etmeden önce düzenlendiğini ve karara bağlandığını anlatan Yılmaz, "Koca milletvekili yalancı falan demeyeceğim. Ancak milletvekili doğru söylemiyor. Nisan'da basın açıklaması yaptım, istifa ettim ondan sonra asfalt ihalesi olduğunu söylüyor. Bu, doğru söylemediğinin kanıtı. 27 Ocak'ta bu ihale yapılıyor, 27 Ocak'ta iptal ediyoruz, sonra tekrardan Mart'ta yapıyoruz. Yani o dönemde biz Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyiz. Ayrıca bizim yapmış olduğumuz ihale YouTube'da canlı yayınlanır. ve hala bugün internet sitemize girin yapmış olduğumuz ihalenin video görüntüsüne herkes Youtube kanalımız üzerinden anında ulaşabilir" ifadelerini kullandı.

Öztürkmen'in ihaleye iki firma katıldığını yönündeki açıklamasının da doğru olmadığını belirten Yılmaz, "İddiasına göre, ihaleye iki tane firma katılmış. Ancak 25 tane firma katıldı. O da yalan demiyorum ama doğru değil. Madem hak yenildiğini iddia ediyorsun, hak yenildiğini iddia ediyorsan 2 tane firma daha alt teklifler verdi. Niye bunları savunmuyorsun da CLK firmasına gidiyorsun? Ben merak ediyorum. Siz CLK firmasıyla Ankara'da görüştünüz mü? Herhangi bir talepte bulundunuz mu? Niye özellikle CLK firması üzerinden gidiyorsunuz? Dün basın açıklamasını izledim. 11 tane CLK'nın itirazı var. Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT), bu itirazların tamamı 'haksız diyor' ve oy birliğiyle tüm itirazları reddediyor" dedi.

"Yalancı olmaktan ispat edemeyeceksin"

40 yılı aşkın süredir avukatlık yaptığını söyleyerek, belge ve bilgisiz konuşmadığını söyleyen Öztürkmen'in kendisiyle çelişen iddialar ortaya attığını dile getiren Yılmaz, "Milletvekiline göre, bir iş adamından gece yarısı bir otoparkta çanta dolusu para almışız. Biz döviz bürosundan para almışız. 40 yıldır avukat olduğunu iddia eden bir milletvekili var. Belgesiz konuşmam diyor ama ancak iddilarına ilişkin 'duyumlarımız böyle, söylentilerimiz böyle' diye laflar söylüyor. Ne söylediğini kendisi de bilmiyor. 40 yıldır avukatım diyorsun, belgesiz konuşmam diyorsun, söylentiler böyle diyorsun. Tüm bunları geçtim, 70 yaşını devirmiş erkek bir siyasetçiye açıkça şunu soruyorum. Bakın gece saat 2'de belediye başkanı bir otoparkta buluşmuş, bilmem ne kadar döviz almış. Bunu görmüşsünüz. Hangi otopark ismini söyleyeceksiniz? Hangi iş adamı? İsmini söyleyeceksiniz. Artık bu saatten sonra aile onurunuzdur. Bunun iddiasını söyleyen 70 yaşında torun torba sahibi olan milletvekiline şunu soruyorum. Cevaplamak sizin şahsiyetinizin ve ailenizin bir şeref borcudur. Bunu ispat etmek bir namus borcudur. Elinizde bir çamur sürekli iftira atıyorsunuz ama yapışmıyor da. Hangi tarihte kiminle nerede buluştuysam söyle HTS kaydını ben talep edeceğim. Sen bunu gene yapamayacaksın. Çünkü yalancı olmaktan ispat edemeyeceksin. Ben zaten Cumhuriyet Savcılığı'na bu milletvekilini vereceğim. Sana da orada bunu HTS kayıtlarıyla ispat etme şansı tanıyacağım. İş adamını oraya getireceksin. Hangi geceyse HTS kayıtlarım gelecek. Hangi arabayla gitmişsem her şeyin görüntüsünü isteyeceğiz" diye konuştu.

Gaziantep'te Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren partililere de seslenen Yılmaz, "Sizler gönül verdiniz. Sizler oy veriyorsunuz, destek veriyorsunuz ama bu partiyi aile şirketi gibi yöneten aileler var. Ben bu iğrençliğin içine girmek istemiyorum. Benim arkadaşlarım sürekli bana kızdı da basın açıklamasını yaptım. Ben bir vatandaş olarak bir belediye başkanının çıkıp sürekli birileriyle kavga ediyor görüntüsünden kaçtım. Siz de biliyorsunuz. Birçok şeye cevap vermiyorum. Ben edebimle susuyorum ama bunlar susmuyor. Bu memleket Hasan Öztürkmen'i iyi tanır. Benden uzak durun. Ama bir aile şerefi olduğumu da unutmayın. Siyaseten bir şey söyleyin. Ama söylediğiniz her şey hakaret, her şey iftira" ifadelerini kullandı.

"Hayaliniz yeğeninizi belediye başkanı yapmaktı"

Hasan Öztürkmen'in asıl davasının memleket meselesi olmadığını söyleyen Yılmaz, "Hasan Öztürkmen senin davan bu değil. Senin davan Akcanlar petrolün arkasında bir imar değişikliği için senin oğlun beni defalarca aradı mı aramadı mı? Cevap verdim mi vermedim mi? Bunun üzerine kalkıp Yusuf Açıkgöz'ün kapısını çalmadınız mı? Yusuf Açıkgöz de imar değişikliği talebinize ret cevabı vermedi mi? Bunun üzerine amcam Gazi Yılmaz ile görüşmediniz mi? Telefonda şunu söyledin mi? 'Benim oğlanın bir imar işi vardı. Onu bile çözmedi. Senin yeğenin' dedin mi demedin mi? Senin derdini biliyorum ben. Sizin derdiniz, türlü iftiralarla kendi partili belediye başkanınızı olmayan hayali şeylerle cezaevine gönderterek, belediye meclis üyesi yeğeninizi belediye başkanı yapmaktı" şeklinde konuştu.

Şehitkamil halkına da seslenen Yılmaz, vatandaşların istediği ihaleye ilişkin görüntü ve belgeleri paylaşmaya hazır olduklarını ifade ederek, "Papağan ölmüş, savcılığa vermişler. Kağıt almışım, savcılığa vermişler. Hangi ihaleyi merak ediyorsanız gelin evraklarını vereyim size. Ama iftira atmayın. Ben buna müsaade etmem. Partili, seçmen bize kırgın ve öfkeli ama artık gerçeği de bilsinler. Burada altı tane ihanet şebekesi var. Başında iki milletvekili ve il başkanı var. Bu insanlar bizi sürekli savcılara şikayet ediyor. Altı tane meclis üyesi sürekli CİMER'e şikayet ediyor. Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri, Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı düşürmeye çalıştılar. Sevgili Gaziantep halkı tüm bunları görün. Bunlarla mücadele edecek bir pozisyonum yok ancak mahkeme önünde hesaplaşacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP