Başrolde Erdoğan ve Aliyev var! Afet konutu teslim törenine damga vuran \'\'Çocuk\'\' diyaloğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Mahallesi'nde düzenlenen 250 bininci afet konutu anahtar teslimi ve kura çekim törenine birlikte katıldı. Deprem sonrası inşa edilen konutlar için düzenlenen törende iki lider de anlamlı mesajlar verdi.

"BİR GÜN BİLE ÜMİTSİZLİĞE KAPILMADIK"

Törende yaptığı konuşmada Türkiye-Azerbaycan dayanışmasının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin ardından yaşanan zorlu süreci hatırlatarak "Burada atılan her adımda, her çivide Türkün alın teri ve duası vardır. Depremin ilk gününden beri bir gün bile ümitsizliğe kapılmadık. Süratle kendimizi toparladık. Bu zorlu süreçte ülkemizin imdadına ilk koşanlardan biri can Azerbaycan'dır" ifadelerine yer verdi.

TÖRENE DAMGA VURAN DİYALOG

Törenin en dikkat çeken anlarından biri, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve bir depremzede vatandaş arasında geçen diyalog oldu. Anahtar teslimi sırasında Erdoğan, genç bir anneye yönelttiği soruyla salonda tebessüm ettirdi.

İşte törendeki o diyalog;