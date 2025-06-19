Başrolde Erdoğan ve Aliyev var! Afet konutu teslim törenine damga vuran ''Çocuk'' diyaloğu - Son Dakika
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Başrolde Erdoğan ve Aliyev var! Afet konutu teslim törenine damga vuran ''Çocuk'' diyaloğu

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Başrolde Erdoğan ve Aliyev var! Afet konutu teslim törenine damga vuran \'\'Çocuk\'\' diyaloğu
19.06.2025 17:34
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Başrolde Erdoğan ve Aliyev var! Afet konutu teslim törenine damga vuran \'\'Çocuk\'\' diyaloğu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet konutu tesliminde bir anneye ''Kaç çocuk var?'' diye sordu. Anne ''İki tane'' yanıtını verince Erdoğan ''Neden?'' dedi. Anne ''Allah öyle nasip etti'' cevabını verirken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in ''Azdır, azdır'' yorumu gülümsetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Mahallesi'nde düzenlenen 250 bininci afet konutu anahtar teslimi ve kura çekim törenine birlikte katıldı. Deprem sonrası inşa edilen konutlar için düzenlenen törende iki lider de anlamlı mesajlar verdi.

"BİR GÜN BİLE ÜMİTSİZLİĞE KAPILMADIK"

Törende yaptığı konuşmada Türkiye-Azerbaycan dayanışmasının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin ardından yaşanan zorlu süreci hatırlatarak "Burada atılan her adımda, her çivide Türkün alın teri ve duası vardır. Depremin ilk gününden beri bir gün bile ümitsizliğe kapılmadık. Süratle kendimizi toparladık. Bu zorlu süreçte ülkemizin imdadına ilk koşanlardan biri can Azerbaycan'dır" ifadelerine yer verdi.

Başrolde Erdoğan ve Aliyev var! Afet konutu teslim törenine damga vuran 'Çocuk' diyaloğu

TÖRENE DAMGA VURAN DİYALOG

Törenin en dikkat çeken anlarından biri, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve bir depremzede vatandaş arasında geçen diyalog oldu. Anahtar teslimi sırasında Erdoğan, genç bir anneye yönelttiği soruyla salonda tebessüm ettirdi.

İşte törendeki o diyalog;

  • Erdoğan: Kaç çocuk var?
  • Anne: İki tane.
  • Erdoğan: Neden?
  • Anne: Allah öyle nasip etti.
  • Aliyev: Azdır, azdır.

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Son Dakika Politika Başrolde Erdoğan ve Aliyev var! Afet konutu teslim törenine damga vuran ''Çocuk'' diyaloğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Serdar Dur:
    İsrail'e Petrol taşıyan 2 sadık dost. 93 17 Yanıtla
  • Ankara21:
    Bırakın işleri ayıptır 68 5 Yanıtla
  • erkan bektaş:
    burda çocuk büyütmek zordur zordur Allah'a şükür doğan büyüyor da giden candan gidiyor bir insan ömrünü neye vermeli harcanıp gidiyor ömür dediğin 62 2 Yanıtla
  • Ölüyen Yürüler:
    2 kefere bakü tiflis ceyhandan itraile uçak yakıtı ve daha neler neler. madalyayı boşuna vermediler, ben varken itraile kimse bir şey yapamaz deyip duruyor. İtraile bir şey olursa madalya gider o giderse koltuk gider o da giderse... Bu ikisi hep Gazzede yoğun saldırı olduğunda bir araya gelip birşeyleri kutluyorlar, bu kadar tesadüf olur bu kadar....... Olur 48 13 Yanıtla
  • Ölüyen Yürüler:
    Abd neten ölürse yerine bunu geçirecekmiş o zaman Türkiye'nin başına da Müslüman biri geçer inşaAllah 26 13 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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