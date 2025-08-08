Baykar Samsun'a Üretim Üssü Kuracak

AK Parti Samsun Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, Baykar'ın Samsun'a kuracağı Anadolu'daki ilk üretim üssü için hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Muş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Baykar'ın İstanbul Özel Endüstri Bölgesi'ne ilave olarak Samsun Tekkeköy ilçesine yatırım yapma kararının Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsattı.

Baykar'ın Anadolu'daki ilk üretim üssünü 400 dönümlük özel endüstri bölgesi ile Samsun'da kuracağını belirten Muş, şu ifadeleri kullandı:

" Türkiye'mizin gururu Baykar, kuzeyin yatırım merkezi Samsun'umuza hayırlı olsun. Çarşamba ilçemizde faaliyete geçme çalışmaları sürdürülen Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ ile birlikte Baykar'ın da yatırımı gerçekleştiğinde, Samsun'umuz havacılık ve savunma sanayisinde önemli bir merkez haline gelecek. Yeni OSB'ler ve büyük yatırımların Samsun'a kazandırılmasında büyük destek veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Fatih Kacır'a şükranlarımı sunuyorum. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar ile Baykar Genel Müdürü Sayın Haluk Bayraktar'a teşekkür ediyorum."