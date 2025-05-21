BBP Genel Başkanı Destici: 'Bu ülkede bir Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır' - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

BBP Genel Başkanı Destici: 'Bu ülkede bir Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır'

21.05.2025 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu ülkede bir Kürt sorunu yoktur.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu ülkede bir Kürt sorunu yoktur. Bir terör sorunu vardır ve bu sorun da kahraman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kahraman güvenlik güçleri tarafından bitirilmiştir, kökü kazınmıştır ve zaferle sonuçlanmıştır" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in 'Pontus soykırımı' iddialarına tepki gösteren Destici, "Türkiye gerektiğinde hak ve menfaatlerini güç kullanarak da koruyacaktır. Bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yunanistan'ın Türkiye'nin bu yürüyüşünü engellemek için bulabildiği şeyin Pontus soykırımı palavrası olması acınacak durumlarının özetinden ibarettir" dedi.

Destici, Türkiye'nin terörle mücadelesinde 40 bin insanın hayatını kaybettiğini ve ülkenin 2 trilyon dolarlık kaynağının yok olduğunu dile getirerek, "Büyük Birlik Partisi olarak milletin vicdanının yanında yer almaya devam edeceğiz. Hep milletimizin sağduyusunun, en çok da PKK terörünün mağdur ettiklerinin yanında olduk. Şehitlerimizin manevi şahsiyetinin, şehitlerimize ve gazilerimize verdiğimiz sözlerin, onların ailelerinin yanındayız, arkasındayız ve sonuna kadar da yanlarında durmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Türkiye'de bir Kürt sorunu değil terör sorunu olduğunu belirten Destici, "Bu ülkede eğer 'Bir Kürt sorunu var' denilip bu Meclis'e ya da başka bir yere getirilirse artık mesele işin içinden çıkılmaz bir hal ve boyut alıyor. Bu ülkede bir Kürt sorunu yoktur. Bir terör sorunu vardır ve bu sorun da kahraman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kahraman güvenlik güçleri tarafından bitirilmiştir, kökü kazınmıştır ve zaferle sonuçlanmıştır. Onun için PKK diz çökmüş, silah bırakacağını ve kendini feshedeceğini açıklamıştır. Bugüne kadar ona destek verenlerin dillendirdiği, 'Kürt sorunu' meselesini asla kabul edemeyiz" dedi. Destici, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam ettiğini anımsatarak, ABD Başkanı Donald Trump ile anlaşma yapan Arap ülkelerini eleştirerek, "Nerede kanayan bir yara varsa oraya hep birlikte sahip çıkalım. Arap dünyası ve İslam dünyası ayağa kalksa bunlar bu zulmü, bu vahşeti yapamaz" dedi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Güvenlik, Politika, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici: 'Bu ülkede bir Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu
Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu olmayınca gözünü o isme çevirdi Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu olmayınca gözünü o isme çevirdi
Elon Musk’ın babası katil çıktı Hepsini tek bir kişi için öldürmüş Elon Musk'ın babası katil çıktı! Hepsini tek bir kişi için öldürmüş
Avrupa Birliği, Suriye’ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdı Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdı
Yener İnce’den binlerce beğeni alan ’’Florya suyu’’ açıklaması Yener İnce'den binlerce beğeni alan ''Florya suyu'' açıklaması
İçişleri Bakanlığı ’30 ilçeye vali atanacağı’ iddiasını yalanladı İçişleri Bakanlığı '30 ilçeye vali atanacağı' iddiasını yalanladı
İstanbul’da okulda skandal Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti İstanbul'da okulda skandal! Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti
Dev final öncesi kızdıran soru: Ben bir soytarı değilim Dev final öncesi kızdıran soru: Ben bir soytarı değilim
AB, İsrail’le ticari ortaklık anlaşmasını gözden geçirmeye karar verdi AB, İsrail'le ticari ortaklık anlaşmasını gözden geçirmeye karar verdi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Alevi örgütlerinin tepkisini çeken sözlerine açıklık getirdi TBMM Başkanı Kurtulmuş, Alevi örgütlerinin tepkisini çeken sözlerine açıklık getirdi
Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarının yeri ve zamanını duyurdu Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarının yeri ve zamanını duyurdu

16:15
İsrail durmuyor Türk diplomatların da bulunduğu heyete ateş açıldı
İsrail durmuyor! Türk diplomatların da bulunduğu heyete ateş açıldı
16:15
Üsküdar Belediyesi’ne haciz geldi
Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi
14:15
Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Portnov, Madrid’de öldürüldü
Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Portnov, Madrid'de öldürüldü
13:36
İmamoğlu’nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı
İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı
23:02
Osimhen durmuyor Türkiye’de bir rekoru daha kırabilir
Osimhen durmuyor! Türkiye'de bir rekoru daha kırabilir
22:49
Ali Koç’a bir darbe de eski dostu Metin Sipahioğlu’ndan
Ali Koç'a bir darbe de eski dostu Metin Sipahioğlu'ndan
22:40
İmamoğlu’nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi
İmamoğlu'nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi
22:24
Uykusunda dişlerini yuttu, dayanılmaz öksürükle hastaneye koştu
Uykusunda dişlerini yuttu, dayanılmaz öksürükle hastaneye koştu
22:11
Trafikteki yön levhasında direk dansı yaptı
Trafikteki yön levhasında direk dansı yaptı
22:02
CHP’li vekiller, HSK üyelerinin seçileceği TBMM Genel Kurulu’nu terk etti
CHP'li vekiller, HSK üyelerinin seçileceği TBMM Genel Kurulu'nu terk etti
21:09
Sevgilisini öldürüp intihar etmişti Veda mektubunda anlattıkları kafa karıştırıcı
Sevgilisini öldürüp intihar etmişti! Veda mektubunda anlattıkları kafa karıştırıcı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2025 16:26:35. #7.13#
SON DAKİKA: BBP Genel Başkanı Destici: 'Bu ülkede bir Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.