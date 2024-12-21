BBP Genel Başkanı Destici: Sivil ve Demokratik Bir Anayasa Gerekiyor - Son Dakika
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Politika

BBP Genel Başkanı Destici: Sivil ve Demokratik Bir Anayasa Gerekiyor

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, sivil ve demokratik bir anayasa çağrısında bulunarak, Türkiye'nin mevcut cunta anayasasından kurtulması gerektiğini ifade etti. Destici, aile yapısını korumanın önemine vurgu yaparak, Türk kimliğini gözeten bir anayasanın gerekli olduğunu belirtti. Ayrıca, geçmişte dindarlara yapılan zulümlerin hatırlatıldığı konuşmasında, aile değerlerinin toplumun temeli olduğuna dikkat çekti.

21.12.2024 21:46
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, sivil ve demokratik bir anayasadan yana olduklarını belirterek, " Türkiye'nin behemehal, ivedilikle bu darbecilerin yaptığı cunta anayasasından kurtulması gerektiğini düşündük." dedi.

Destici, bir otelde düzenlenen BBP Karadeniz Çalıştayı'nda, toplumdaki şiddet ve aile yapısını bozan olaylarının önlenmesi amacıyla yürüttükleri çalışmaları toplantıda ele alacaklarını söyledi.

Kuruldukları günden bugüne sivil ve demokratik bir anayasadan yana olduklarını ifade eden Destici, "Biz hep sivil, demokratik bir anayasadan yanayız. Türkiye'nin behemehal, ivedilikle bu darbecilerin yaptığı cunta anayasasından kurtulması gerektiğini düşündük. Bu konuyla ilgili çalışmalarımızı ilgililerle meclis başta olmak üzere paylaştık ve bugüne kadar gerçekleştirilen anayasa değişikliklerinin de neredeyse tamamına hem meclis içindeki oylamalarda hem de halk oylamalarında 'evet' demiş bir siyasi partiyiz." diye konuştu.

Destici, partisinin kuruluş felsefesi ve ilkeleri olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Yeni anayasaya 'evet' diyoruz, 'darbe anayasasından kurtulalım' diyoruz, 'demokratik sivil bir anayasa' diyoruz ama toplumu bölecek, toplumu etnik kökenlere ayıracak, Türk kimliğinin yanına yeni kimlikler koyacak, bu milletin inancına, kültürüne aykırı maddeler içerecek ya da bizim dilimizin yanına yeni bir dil, bayrağımızın yanına yeni bir dil koyacak, birtakım eyalet söylentileri bunlara Büyük Birlik Partisi'nin kapısı da gönlü de düşüncesi de kapalı."

"Bizim için aile kutsaldır ve asla aileden vazgeçmeyiz"

Destici, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığını ve bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini önceleyen, Türk kimliğini muhafaza eden ve Anadolu'daki inançları garanti altına alacak bir anayasanın gerekli olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de geçmişte laiklik adı altında dindarlara zulüm yapıldığını anlatan Destici, "Herkes istediği dine inanabilir ve bunu genel ahlaka tabii ki uygun olmak üzere elbette yaşayabilir. Bunu yaşamasına hiç kimse karşı çıkamaz. Ama biz ne gördük; Yaşantıyla ilgili birtakım engellemeler hatta dayatmalar gördük. Bunların hepsini yaşadık." dedi.

Destici, devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü ve milletin birliğini öncelediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İnsanların fert olarak kendi inançlarıyla yaşamalarını, onlara saygı duyulmasını ve toplum olarak da ahlaklı, aile yapısına sahip çıkmış bir anayasa istiyoruz. Aile yoksa devlet de yok. Aile yoksa ülke de yok. Aile yoksa millet de yok. Aile yoksa Türklük de yok. Aile yoksa İslam da yok. Onun için bizim için aile kutsaldır ve asla aileden vazgeçmeyiz."

Partisinin Araklı İlçe Teşkilatı binasının açılışına da katılan Destici, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde şehit olan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın Köprübaşı ilçesindeki kabrini ziyaret etti, ailesiyle bir araya geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici: Sivil ve Demokratik Bir Anayasa Gerekiyor - Son Dakika

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