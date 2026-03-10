BBP Genel Başkanı Destici, Üsküp'te temaslarda bulundu - Son Dakika
BBP Genel Başkanı Destici, Üsküp'te temaslarda bulundu

BBP Genel Başkanı Destici, Üsküp'te temaslarda bulundu
10.03.2026 02:49
BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin 'Birliğin ve Kardeşliğin Sofrası' kapsamında düzenlediği program çerçevesinde Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te çeşitli ziyaretlerde bulundu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyet, Üsküp'e gerçekleştirdikleri ziyaretler kapsamında ilk olarak Kuzey Makedonya Meclisi'ni ziyaret etti. Destici burada Meclis Başkanı Afrim Gaşi ve Kuzey Makedonya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Beycan İlyas ile görüştü. Ziyarette Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki ilişkiler ele alındı. Ardından Türk Milli Birlik Hareketi Genel Başkanı Erdoğan Saraç ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede konuşan Destici, "Bugün farklı devletler çatısı altında yaşıyor olsak da biz Türk'üz ve Türk milletinin birer parçasıyız. Bütün dünyadaki diğer devletleri, Türk devleti ve Türk topluluklarını topladığımızda ve hepsine baktığımızda lokomotif olarak bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Hem nüfus olarak, hem savunma olarak, hem gelişmişlik olarak var" dedi.

Türk Milli Birlik Hareketi Genel Başkanı Erdoğan Saraç ise, "Bugün Makedonya bizim hem devletimiz hem vatanımızdır. Türkiye Cumhuriyeti de bizim ana vatanımızdır. Türkiye bizim ana vatanımız olduğu için biz son derece gururluyuz. Güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti var. Bu yüzden devamlı dualarımız Türkiye Cumhuriyeti'ne ediyoruz. Rahmetli babaannem hep şöyle derdi: 'Biz burada kalmamız için Türkiye'ye dua etmemiz lazım.' Türkiye güçlü olursa bizde sıkıntı olmaz. İnşallah daha güçlü olmaları için dualarımı eksik etmeyeceğiz. Mahşere kadar da milli manevi değerlerimizi ayakta tutarak Makedonya ve Türkiye arasında köprü vazifesini görmek istiyoruz. Bu yüzden sizin ziyaretiniz çok anlamlı. Zaman zaman gelerek bizlere moral depoluyorsunuz" ifadelerini kullandı.

TÜRK DEMOKRATİK PARTİSİ'NE ZİYARET

Destici ardından Türk Demokratik Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Zülfikar Zeynula ile bir araya geldi. Ziyarette konuşan Destici, "Hemen hemen aynı yıllarda kurulmuş iki siyasi partiyiz. Büyük Birlik Partisi'nin de kuruluş temelleri 92 yılında atılmıştı. Türk Demokratik Partisi de 92 yılında kurulmuş bir siyasi parti. Her iki partimizin de 34 yıllık bir siyasi geçmişi var. Biz Büyük Birlik Partisi olarak kurulduğumuzdan beri sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarına hizmet etmek ya da sadece onların derdine çare aramak değil, bizim siyasetimizin sınırı sadece Türkiye sınırlarıyla çizili değil. Elbette ki önceliğimiz Türkiye Cumhuriyeti devletimizin vatandaşlarıdır ve elbette ki Türk soylulardır, ister Makedonya'da olsun ister Doğu Türkistan'da olsun. Ama bununla birlikte bütün Türk-İslam coğrafyasındaki mazlumlar, soydaşlarımız ve kardeşlerimiz bizim önceliğimizdir. Bugüne kadar bu anlamda da Türkiye'de şu anda en çok faaliyet gösteren, en çok bu tür ziyaretler yapan bir siyasi partiyiz. Ben Makedonya'ya defalarca geldim. Yine sizin buradaki Demokratik Parti'nin büyük kongresine de katıldım, eski parti binasında ziyaretlerde de bulundum" dedi.

'TÜRK DEMOKRATİK PARTİSİ İLE KARDEŞ PARTİ OLACAĞIZ'

Destici, "Biz inancımız ve kimliğimizin siyasetini yapıyoruz ve mazlumlar için de siyaset yapıyoruz. Haklı bir davanın yolcusuyuz. Rahmetli kurucu liderimiz şöyle demişti, 'Haksız davalarda milyonlarla yürüyeceğime, haklı davamda tek başıma yürümeyi tercih ederim' demişti Şehit Muhsin Yazıcıoğlu. Biz o yolun yolcusuyuz. Onun için hak bildiğimiz yolda yürüyeceğiz. Bugün yaptığımız toplantılarda ikili görüşmelerde bulunduk ve somut bazı adımlar attık. İki partimizi kardeş parti yapacağız. Resmi olarak da kardeş parti yapacağız. Buradaki belediyemiz ile Türkiye'deki 20 belediyemizden biriyle kardeş belediye yapacağız. Siyasi çalışmalarımızda da ortak çalışmalar gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ

Destici ve beraberindeki heyet program kapsamında Köprü Kültür Sanat ve Eğitim Derneği'ni de ziyaret etti. Burada gençlerle bir araya gelen Destici, gençlerle sohbet ederek sorularını yanıtladı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici, Üsküp'te temaslarda bulundu - Son Dakika

