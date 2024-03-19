BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Cumhur İttifakı\'na kaybettirmek için uğraşanlardan asla olmadık

Politika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Birileri gibi Cumhur İttifakı ile meşruiyet kazanıp daha sonra da bayrak açanlardan, Cumhur İttifakı'na kaybettirmek için uğraşanlardan asla olmadık ve olmayacağız." dedi.

Destici, partisince Kozan ilçesindeki bir etkinlik salonunda düzenlenen iftar programına katıldı.

İftarın ardından katılımcılara hitap eden Destici, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan sızma ve saldırı girişiminde şehit olan Teğmen Hulusi Elçi'ye Allah'tan rahmet, yaralı askerlere şifa diledi.

Terörle mücadeleye değinen Destici, şöyle konuştu:

"Allah'ın izniyle terörü nasıl sınırlarımız içerisinde devletimiz, ordumuz minimize etmişse inşallah önümüzdeki bahar ve yaz aylarında, sonbahara kadar Irak ve Suriye'deki teröristleri de etkisiz hale getirecek ve topunun kökünü kazıyacaktır. Terörü yok etmek için tüm unsurlarına karşı topyekun mücadele vermek gerekir. Eğer terörü tamamen yok etmeyi istiyorsak sadece dağdakini, sınırdakini, sınır ötesini bitirmekle, yok etmekle terör bitmez. Meclis'ten de basından da medyadan da iş dünyasından da temizleyeceğiz, velhasılı neredeyse bulacağız ve topunu yok edeceğiz."

Destici, Doğu Türkistan ve Gazze'de yaşananlara dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu çocuk ve kadın katilleri elbet bir gün bunun hesabını verecektir. Tarihin geçmiş dönemlerinde onlarca kez bunun hesabını verdiler. Yine verecekler ama nasıl bir kavimseler bir türlü akılları başlarına gelmiyor çünkü helak olmak, hesap vermek, bedel ödemek onların demek ki tabiatında var. Onu bir huy edinmişler. Zulmediyorlar, katlediyorlar, öldürüyorlar, soykırıma uğratıyorlar. Sonra bunun bedelini ödüyorlar. Allah'tan duamız ve niyazımız, bir an önce bunların belalarını bulmaları, masum kadınların ve çocukların kurtulmasıdır."

En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini savunan Destici, Ramazan Bayramı'nda 5 bin lira, Kurban Bayramı'nda da 10 bin lira ikramiye verilmesi gerektiğini ifade etti.

" Türkiye'nin, içinden geçtiği şartlarda birliğe, beraberliğe ihtiyacı vardır"

Cumhur İttifakı ile hareket ettiklerini belirten Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi yerel seçimlere gidiyoruz. Yine Cumhur İttifakı içerisindeyiz. Birileri gibi Cumhur İttifakı ile meşruiyet kazanıp daha sonra da bayrak açanlardan, Cumhur İttifakı'na kaybettirmek için uğraşanlardan asla olmadık ve olmayacağız. Türkiye'nin, içinden geçtiği şartlarda birliğe, beraberliğe ihtiyacı vardır. Bu yerel seçim üzerinden bir sonraki genel seçimler kurgulanmak istenmektedir. Türkiye'de rövanşlar alınmak istenmektedir."

Destici, Cumhur İttifakı'ndan ayrılarak yerel seçimler için başta büyükşehirler olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da aday çıkaran partilere sağduyulu davranmaları çağrısında bulundu.

Partilerinin Kozan Belediye Başkan adayı Gürdal Topal'a destek isteyen Destici, ilçede 1 Nisan'da zafer kutlaması yapmayı arzu ettiklerini ifade etti.

Kozan'da hayata geçirilecek çalışmaları anlatan Destici, ilçenin yaşam koşullarını iyileştirerek daha fazla tanıtımını yapacaklarını söyledi.

Ortaya koyacakları projelerle gençleri ve kadınları destekleyeceklerini belirten Destici, belediyenin tüm imkanlarını vatandaşlara hizmet için kullanacaklarını kaydetti.