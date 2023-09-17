Mustafa Destici'den hükümete "emekli maaşı" tepkisi: Sizin yaptığınız hatanın bedelini ödeyemezler

Cumhur İttifakı ortaklarından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, emekli maaşlarına yüzde 25 zammın hemen yapılması gerektiğini belirterek, "Bunu aylardır söylüyorum. Sizin yaptığınız hatanın bedelini emekli ödeyemez. 'Atla deve değil' ki, yapılan maaş zammı, kök maaşa değil, eline geçeni yapılmıştır diyeceksin, zammını vereceksin. Bu kadar basit. Neyin çalışması, kademeli bir artış çalışması yapabilirsin." ifadelerini kullandı.

DESTİCİ'DEN "EMEKLİ MAAŞI" TEPKİSİ

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Konya İl Başkanlığı Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Cumhur İttifakı ortaklarından olan Destici, hükümete emekli maaşı zammı üzerinden yüklendi.

"SİZİN YAPTIĞINIZ HATANIN BEDELİNİ EMEKLİ ÖDEYEMEZ"

TBMM açılır açılmaz emeklilere yüzde 25 zam yapılması gerektiğini söyleyen Destici, "Bunu aylardır söylüyorum. Sizin yaptığınız hatanın bedelini emekli ödeyemez. Onun için ocak ayına yönelik çalışmalar olduğu dile getiriliyor. Bu hani Anadolu'da bir laf var, 'Atla deve değil' ki, yapılan maaş zammı, kök maaşa değil, eline geçeni yapılmıştır diyeceksin, zammını vereceksin. Bu kadar basit. Neyin çalışması Ha kademeli bir artış çalışması yapabilirsin. Ama şu yüzde 25'lik zammı hemen, meclis açılır açılmaz ilk kanun teklifi olmalı ve bu emeklilerin mağduriyeti ortadan kaldırılmalıdır." diye konuştu.

"ÜRETEN NİYE ÖTV ÖDESİN?"

Destici, çiftçilerin mazot alırken özel tüketim vergisi ödediğini belirterek, "Üreten niye ödesin ÖTV ya Adı üzerinde 'Özel Tüketim Vergisi'. Tarlasını eken, buğday eken, pancar eken, mısır eken, niye traktörle aldığın mazota ÖTV ödesin Özel tüketmiyor ki bunu. Üretmek için kullanıyorum. Ben burada hala ne bekleniyor, bunu anlayabilmiş değilim. Biran önce üreticilerimizin kullandığı akaryakıtın üzerindeki ÖTV ve KDV derhal kaldırılmalıdır. Üreticilerimiz desteklenmelidir. dedi.

"MAAŞLARDA DÜZENSİZLİK VAR"

Destici, çalışanların maaşlarında da düzensizlik olduğunu ifade ederek, "Biliyorsunuz son yıllarda bu maaşlarla, ücretlerde de bir düzensizlik meydana geldi. Ölçü bozuldu, ayar bozuldu. Bir bakıyorsunuz çok yüksek, bir bakıyorsun birisi çok aşağıda." ifadelerini kullandı.