Mustafa Destici'den Bakan Şimşek'e emekliler için çağrı: Elini vicdanına koy - Son Dakika
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Politika

Mustafa Destici'den Bakan Şimşek'e emekliler için çağrı: Elini vicdanına koy

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, verilecek bayram ikramiyelerinin yetersiz olduğunu belirtti. Destici, enflasyona göre bu miktarın en az 5 bin TL olması gerektiğini ifade etti. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e de seslenen Destici, emeklilerin haklarının verilmesi gerektiğini söyledi.

17.03.2024 09:38  Güncelleme: 09:45
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BBP lideri Mustafa Destici, "Emeklilere bayram ikramiyesi olarak 3 bin TL açıklandı. Enflasyona göre baktığımızda bunun en az 5 bin TL olması gerekiyordu. Biz diyoruz ki bu ramazan ayı için 5 bin TL olsun. Kurban Bayramı için en azından bir küçükbaş koyun ve keçi alıp kurban kesmesi için Kurban Bayramı ikramiyesinin 10 bin TL olmasını teklif ediyoruz. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e de buradan sesleniyorum; elini vicdanına koy emeklinin hakkını ver" dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI 15 TEMMUZ GECESİ KURULDU"

Mustafa Destici, Bolu'nun Gerede ilçesinde partisi tarafından düzenlenen iftar yemeğinde konuşarak "Cumhur İttifakı, 15 Temmuz hain darbe gecesi kuruldu. 2017 referandumunda birlikte olduk. 2018 seçimlerini birlikte kazandık. 2019'da birlikte olduk. Daha geçtiğimiz yıl 2023 seçimlerini yine Cumhur İttifakı olarak birlikte kazandık. Ve şimdi 2024 yerel seçimlerindeyiz. Cumhur İttifakı'nın şu an 3 partisi var. İş birliği yaptığımız yerler var, ayrı ayrı girdiğimiz yerler var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde ve bütün büyükşehir belediyelerinde iş birliği yapıyoruz. Bolu ve Gerede belediyesinde Cumhur İttifakı'nın ayrı ayrı adayları var. Bizim de burada kazanacak bir adayımız var. Bir başka dedikodu daha var. İktidar belediyesi olmazsa yatırım gelmezmiş. Biz Cumhur İttifakıyız zaten. Onun için Cumhurbaşkanı bizim adayımızdı. Bunların hepsi boş laflar. Sadece seçimi kazanmak ve koltuğu muhafaza etmek için söylenmiş sözlerdir." ifadelerini kullandı.

"MEHMET ŞİMŞEK'E SESLENİYORUM"

Destici, emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin yetersiz olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"2010 referandumunda anayasa değişikliğinde o zaman AK Parti'ye madem bu anayasa değişikliği yapılıyor o zaman bizim birkaç tane talebimiz var dedik. Bunlardan bir tanesi memura sendika hakkı veriliyor emekli memura yok. O zaman emekli memurlar da normal memurların toplu sözleşme hakkından yararlansınlar dedik. Onların maaşı ne kadar artıyorsa emekli memurunda o kadar artsın. Bunu kabul ettirdik. En son ocakta ne oldu. Önce bir zam açıklandı.

Memur emeklisine 49.25, işçi, Bağ-Kur, SGK emeklisine yüzde 37.5. Biz dedik olmaz. Bunu da 49.25 dedik ve sonuçta 49.25. Yeter mi yetmez. En düşük emekli maaşının bir asgari ücret olan 17 bin TL'ye çıkarılmasını bir kez daha buradan haykırıyoruz. Emeklilere bayram ikramiyesi olarak 3 bin TL açıklandı. Enflasyona göre baktığımızda bunun en az 5 bin TL olması gerekiyordu. Biz diyoruz ki bu ramazan ayı için 5 bin TL olsun. Kurban Bayramı için en azından bir küçükbaş koyun ve keçi alıp kurban kesmesi için Kurban Bayramı ikramiyesinin 10 bin TL olmasını teklif ediyoruz. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e de buradan sesleniyorum; elini vicdanına koy, emeklinin hakkını ver."

Mustafa Destici\'den Bakan Şimşek\'e emekliler için çağrı: Elini vicdanına koy
Kaynak: DHA

Mustafa Destici, Mehmet Şimşek, Bağ Kur, Ssk, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Mustafa Destici'den Bakan Şimşek'e emekliler için çağrı: Elini vicdanına koy - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Emir Emir: ÜNİVERSİTE MEZUNU 1/4 EMEKLİ DEVLET MEMURUYUM MEMURA YAPILAN SEYYANEN 8077 TL ZAM MEMUR EMEKLİSİNE VERİLMEMİŞTİR BUNU SANDIKTA GÖZ ÖNÜNE ALACAĞIM,ÇALIŞIRKEN EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEDİĞİM PRİMİNİN KARŞILIĞINI ALAMIYORUM. 74 10 Yanıtla
  • Can Vatan: Hiç kendini Paralama Sayın Destici Seni Ve Sayın Bahçeliyi Artık Kimse Dinlemiyor Diñleseydiler Çokdan perişan Emekliyi Görürlerdi Ama Hiç Sayılan Gururlu Olan Emekli Bugünleride Unutmayacak. 47 4
  • Emir Emir: KOMİK İNSANLAR HAKKIMI ARADIĞIM İÇİN RAHATSIZ OLMUŞ, YORUMA OLUMSUZ BİLDİRİM VERİYOR.ZİHNİYETE BAK. 25 8
  • Yusuf Develi: Mehmet napsin kararı o mu veriyor recep abine git söyle 28 4 Yanıtla
  • GÜVEN ERTÜRK: Mustafa bey kusura bakmayın ama sizi hiç kimse Takmıyor... 27 1 Yanıtla
  • Faysal Turunç: Hey gidi hey 10 0 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz: Kimse babasının malını dağıtımıyor bize, yıllarca kesilen primlerimizin karşılığı olan hakkımızı istiyoruz,, Emeklinin hesap sorma gününe 14 gün kalmıştır.. 5 0 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Öyle konuşmuşki okuyan sanki muhalefette sanacak.hükümetin ortağısın verirsin TBMM ye teklifini gereken yapılır.ha şuan teklif için TBMM kapalı diyorsan onunda kolayı var.Tbmm yı acil gündemle toplattırırsın onada sayım yetersiz bahanen olursa zaten muhalefet toplantıya çağırmak için imza atmaya hazır.yoksa bu işi insanların vicdanına bırakırsan hayatta olmaz .çünkü onlarda vicdan yok 3 0 Yanıtla
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