Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "İnşallah sandıktan milli irade yerel seçimler için de tecelli edecektir." dedi.
Elazığ'daki temaslarının ardından Ankara'ya gitmek üzere Diyarbakır Havalimanı'nda gelen Destici, partililer tarafından karşılandı.
Destici, burada yaptığı konuşmada, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, şu ana kadar normal, demokratik teamüller içerisinde bir seçim sürecinin yaşandığını söyledi.
Seçimleri huzur, barış ve demokratik bir olgunluk içerisinde geçirme temennisinde bulunan Destici, şöyle konuştu:
"İnşallah sandıktan milli irade yerel seçimler için de tecelli edecektir. Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız. Bu bağlamda büyükşehirlerde, tam bir ittifak halinde seçimlere katılıyoruz. Bu, Diyarbakır, İstanbul, Ankara, Şanlıurfa ve Eskişehir için de böyle. Kendi adaylarımızla girdiğimiz yerler de var. 51 ilin il genel meclis üyeliklerinde kendi adaylarımızla seçimlere giriyoruz. 400'e yakın belediye başkan adayımız var. Bunların önemli bir kısmında iddialıyız. Bu bölgede de iddialı olduğumuz ilçe ve beldeler var. Buraları ziyaret ediyoruz."
31 Mart'ta yapılacak olan seçimlerin, parti olarak katılacakları yedinci yerel seçim olduğunu aktaran Destici, bu seçimin, en fazla belediye başkanlığı kazanacakları seçim olacağını belirtti.
"Bundan 15 yıl önce kurucu liderimiz ve şehidimiz Muhsin başkanımızı kaybettik. Kendisini bir kez daha minnet ve şükranla yad ediyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullanan Destici, Ankara, İstanbul ve Sivas başta olmak üzere birçok ilde anma etkinlikleri gerçekleştireceklerini kaydetti.
Son Dakika › Politika › BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: İnşallah sandıktan milli irade yerel seçimler için de tecelli edecektir - Son Dakika
Türkiye İşçi Partisi Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekmesinin ardından, Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtları ortaya çıktı. Gökhan Zan, Turgay Kocakaya ve akrabası Mihal Kocakaya tarafından tehdit edildiğini ileri sürerek suç duyurusunda bulundu. Turgay Kocakaya tutuklandı ve Nihal Kocakaya aranıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yaptığı konuşmada, seçim ekonomisi uygulamadıklarını ve popülizme tevessül etmediklerini belirtti. Ayrıca, enflasyonda hızlı bir düşüş beklediklerini ve ülkenin refahının artacağını söyledi. Erdoğan, İstanbul'un geçmişteki sorunlarını da anlattı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Trabzon'da düzenlenen bir iftar programında yaptığı konuşmada, belediyecilik anlayışlarının hizmet olduğunu belirtti. Özhaseki, hükümet olarak ellerinden geleni yaptıklarını ve Cumhurbaşkanı liderliğinde şehirlerde güçlerinin yettiği her şeyi gerçekleştirdiklerini söyledi. Ayrıca, yerel seçimlere yaklaşıldığını hatırlatan Özhaseki, belediyecilikte mazeret üretmeden sürekli çalıştıklarını ve eser belediyeciliği yaptıklarını vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?