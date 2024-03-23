Politika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "İnşallah sandıktan milli irade yerel seçimler için de tecelli edecektir." dedi.

Elazığ'daki temaslarının ardından Ankara'ya gitmek üzere Diyarbakır Havalimanı'nda gelen Destici, partililer tarafından karşılandı.

Destici, burada yaptığı konuşmada, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, şu ana kadar normal, demokratik teamüller içerisinde bir seçim sürecinin yaşandığını söyledi.

Seçimleri huzur, barış ve demokratik bir olgunluk içerisinde geçirme temennisinde bulunan Destici, şöyle konuştu:

"İnşallah sandıktan milli irade yerel seçimler için de tecelli edecektir. Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız. Bu bağlamda büyükşehirlerde, tam bir ittifak halinde seçimlere katılıyoruz. Bu, Diyarbakır, İstanbul, Ankara, Şanlıurfa ve Eskişehir için de böyle. Kendi adaylarımızla girdiğimiz yerler de var. 51 ilin il genel meclis üyeliklerinde kendi adaylarımızla seçimlere giriyoruz. 400'e yakın belediye başkan adayımız var. Bunların önemli bir kısmında iddialıyız. Bu bölgede de iddialı olduğumuz ilçe ve beldeler var. Buraları ziyaret ediyoruz."

31 Mart'ta yapılacak olan seçimlerin, parti olarak katılacakları yedinci yerel seçim olduğunu aktaran Destici, bu seçimin, en fazla belediye başkanlığı kazanacakları seçim olacağını belirtti.

"Bundan 15 yıl önce kurucu liderimiz ve şehidimiz Muhsin başkanımızı kaybettik. Kendisini bir kez daha minnet ve şükranla yad ediyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullanan Destici, Ankara, İstanbul ve Sivas başta olmak üzere birçok ilde anma etkinlikleri gerçekleştireceklerini kaydetti.