BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Başıboş köpeklerin sokaklarda gezmesine müsaade etmeyeceğiz - Son Dakika
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Politika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Başıboş köpeklerin sokaklarda gezmesine müsaade etmeyeceğiz

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Başıboş köpeklerin sokaklarda gezmesine müsaade etmeyeceğiz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, sahipsiz köpeklerin sokaklarda dolaşmasına izin verilmemesi gerektiğini belirterek, Türkiye'nin kuduz riski yüksek olan ülkeler arasında olduğunu söyledi. Destici, ayrıca emekli maaşlarının arttırılması ve tasarruf tedbirlerinin uygulanması gerektiğini vurguladı.

30.05.2024 17:44
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Başıboş, saldırgan köpek asla sokakta gezmemeli, sahipsiz köpek bulunmamalı, sahipleri onları bağlamalı. Şu anda Türkiye kuduz riski yüksek olan ülkeler arasında gösteriliyor." dedi.

Destici, ilk olarak partisinden Özbağ Belediye Başkanı seçilen İsmail Çanakçı'yı ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Ardından belediye önünde vatandaşlara hitap eden Destici, emekli maaşlarının düzenleme yapılarak arttırılması gerektiğini söyledi.

Destici, Türkiye'nin son günlerde konuşulan en önemli gündem maddesinden birinin de sahipsiz köpekler olduğuna dikkati çekerek, bundan 4 ay önce ilk açıklama ve teklifi kendilerinin verdiğini, seçim beyannamelerine de yazdıklarını dile getirdi.

Sahipsiz köpekler konusunun Türkiye'nin şu anda ana gündem maddelerinden birisi olduğunu ve TBMM'de de bir kanun hazırlandığını aktaran Destici, şöyle konuştu:

"Bu dönem bitmeden bu taslağın hazırlanıp Meclis'e gelmesi, yasalaşması da bekleniyor. Biz açık bir duruş ortaya koyduk. 'Bize teslim edilen belediyelerde 1 ay içinde hazırlığını yapacağız, saldırgan köpeklerin başıboş bir şekilde sokaklarda gezmesine müsaade etmeyeceğiz' dedik. İzmir'de 400 binden fazla başıboş köpekten bahsediliyor. İstanbul'da 200 binden fazla, Ankara'da 100 binlerin üzerinde olduğu söyleniyor. Ne yapılması gerekiyor? Başıboş, saldırgan köpek asla sokakta gezmemeli, sahipsiz köpek bulunmamalı, sahipleri onları bağlamalı. Şu anda Türkiye kuduz riski yüksek olan ülkeler arasında gösteriliyor. Geçen dönemde köpeğe çarpma ya da yola çıkması sonucu tam 3 binin üzerinde trafik kazası meydana gelmiş, bu kazalarda 55 insan hayatını kaybetmiş, 5 binden fazla kişi de yaralanmıştır. Hemen hemen her gün bir köpek saldırısı vakası oluyor. Devlet bunun çözümünü almalı, mutlaka bu işi çözmelidir."

Daha sonra Vali Hüdayar Mete Buhara'yı makamında ziyaret eden Destici, ardından Mucur'a geçti.

Partisinden Mucur Belediye Başkanı seçilen Ali Şahin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Destici, belediye önünde toplanan vatandaşlara seslendi.

Destici, dünyanın gözü önünde İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi bombaladığına, resmi olarak 35 bin, gerçekte ise 45 bin insanın hayatını kaybettiğine ve bunun da 15 binden fazlasının çocuk olduğuna dikkati çekti.

Tasarruf tedbirleri uygulamalarına de değinen Destici, "Bir bakıyorsunuz 70 gazeteci ile Roma gezisi, büyük konvoylarla başka seyahatler ve ziyaretler, halen 2-3 maaş alanlar devam ediyor." dedi.

TBMM'de de tasarruf edilmesi gereken konular olduğunu vurgulayan Destici, "Madem tasarruf yapıyoruz, siyasi partilere ödenen hazineden milyarlarca para var. Ne yapıyor siyasi partiler? Lüks binalar, çalışanlar, en güzel arabalar, o arabalara benzinler, seyahatler, yemeler, içmeler, bayraklar. Ne lüzumu var kardeşim. Madem tasarruf tedbirleri açıklandı, en azından önümüzdeki 3 yıl için seçime kadar siyasi partilere verilen hazine yardımı kaldırılsın ve tasarruf tedbirleri kapsamında olsun." diye konuştu.

Destici'ye, ziyaretleri sırasında genel merkez yetkileri ve partisinin Kırşehir İl Başkanı Ali Boyacı da eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Başıboş köpeklerin sokaklarda gezmesine müsaade etmeyeceğiz - Son Dakika

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