BBP lideri Destici: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması yeniden kapsamlı şekilde yürütülüyor

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmanın yeniden kapsamlı şekilde yürütüldüğünü belirterek, "Temennimiz yıllardır cevap bekleyen tüm soru işaretlerinin hukuk çerçevesinde açıklığa kavuşturulması ve sorumluluğu bulunan herkes hakkında hukuk devletinin gereğinin eksiksiz yerine getirilmesidir. Ümidimiz ve beklentimiz 17 yıl sonra da olsa olayın tüm şüpheleriyle aydınlatılıp sonuçlandırılmasıdır" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Destici, "Partimizin kurucu genel başkanı ve liderimiz şehit Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki heyetin 25 Mart 2009 tarihinde yaşanan ve günümüze kadar uzanan şehadet süreciyle ilgili soruşturmada milletimizin vicdanında bu soruşturma derin izler bırakmış, kamuoyunun yıllardır tüm yönleriyle aydınlatılmasını beklediği en önemli en baştaki dosyalardan birisi olma gerçeğini sürdürmüştür. Bugün gelinen noktada bizlerin talebi sayın cumhurbaşkanımızın hassasiyeti, adalet bakanımızın dosyanın hiçbir yönü karanlıkta kalmaksızın aydınlatılması, maddi gerçeğin eksiksiz bir şekilde ortaya çıkarılması ve hukuki sorumluluğu bulunan herkesin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde adalet önünde hesap vermesini sağlamaya yönelik ortaya koyduğu irade doğrultusunda yargı makamlarımız ile emniyet görevlilerimiz soruşturmayı yeniden ve kapsamlı bir şekilde yürütmektedir. Temennimiz yargı makamlarımızın ve kolluk kuvvetlerimizin güçlü bir koordinasyon ve titizlik içerisinde çalışmalarını sürdürerek maddi gerçeği bütün yönleriyle ortaya çıkarması, yıllardır cevap bekleyen tüm soru işaretlerinin hukuk çerçevesinde açıklığa kavuşturulması ve sorumluluğu bulunan herkes hakkında hukuk devletinin gereğinin eksiksiz yerine getirilmesidir. Ümidimiz ve beklentimiz sonuna kadar böyle gitmesi ve 17 yıl sonra da olsa olayın tüm şüpheleriyle aydınlatılıp sonuçlandırılmasıdır" diye konuştu.

Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ve dava arkadaşlarının aziz hatırasına ailelerinin yıllardır süren adalet beklentisine ve milletimizin vicdanına karşı en büyük sorumluluğumuz sürecin sonuna kadar hukuk içinde takipçisi olmak ve adaletin tam anlamıyla tecellisini sağlamaktır. İnanıyoruz ki hiçbir baskının, hiçbir etkinin ve hiçbir hesaplaşmanın gölgesinde kalmadan yürütülecek adil ve şeffaf bir yargılama neticesinde maddi gerçek bütün çıplaklığıyla ortaya çıkacak adalet yerini bulacak ve milletimizin vicdanını yıllardır meşgul eden bu dosya hukuk devleti ilkeleri içerisinde neticelendirilecektir. Adaletin gecikmiş olması ondan vazgeçmeyi gerektirmez. Temennimiz ve beklentimiz hakikatin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması ve hukukun üstünlüğünün hiçbir istisnaya yer bırakılmayacak şekilde tesis edilmesidir. Biz Büyük Birlik Partisi olarak bu hadisenin müdahiliyiz, tarafıyız ve bir yönüyle sahibiyiz. Çünkü şehit Muhsin Yazıcıoğlu Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı ve onun ötesinde de lideridir. Biz bunu her fırsatta dile getirmişizdir. Bu sebeple bugüne kadar bu sorumluluğun yükünü hep omuzlarımızda taşıdık. 17 yıllık süreç içerisinde tek bir lahza dahi yoktur ki biz bu süreci boşlamış olalım ya da ara vermiş olalım ya da yorulmuş olalım. Asla böyle bir şey olmadı. İlk günden bugüne kadar bu hadisenin takipçisi olduk. Bugün de takipçisiyiz ve tüm yönleriyle aydınlatılıp sonuçlandırılana kadar da takipçisi olmaya devam edeceğiz. Aradan 17 yıl geçmiş olmasına rağmen bu husus maalesef hala karanlıkta. Ama inanıyoruz ki, şimdi aydınlatılacak. Şimdi ümitliyiz. Şimdi ben, camiamız, aileler, Türk milleti herkes ümitli. İnşallah bu ümidimiz boşa çıkmayacaktır."

Büyük Birlik Partisi'nin köklü bir siyasi parti olduğunu söyleyen Destici, "33 yıllık siyasi bir partidir. Ama Büyük Birlik Partisi siyasi bir parti olmanın ötesinde bir siyasi harekettir. Bu hareketin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'dur. Bu hareketi onun liderliğinde kurduk. Onunla birlikte şehadete yürüyen arkadaşlarımızda bu siyasi hareketin mensuplarıdır. Hukuk içerisinde devletimizle birlikte başta Adalet Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız olmak üzere devletimizin kurumlarıyla birlikte inşallah bu süreci çözecek, aydınlatacak ve bu işte dahli olanlarından hesabını hukuk içerisinde mutlaka soracağız. Bugün de bu meselenin sonuna kadar takipçisi olduk, bundan sonra da takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu bizim bir mesuliyetimizdir. Biz bunu hep omuzlarımızda hissettik. Bundan sonra da çözülene kadar da hissetmeye devam edeceğiz" dedi.

Destici, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma ile ilgili "Deprem acıları üzerinden doğrudan devletin kurumsal varlığını hedef alan kurumlara olan inancı dinamitleyen muhaliflik örtüsü altında sistematik bir yapı işletildi. Toplumun vicdanını ve yardımseverliğini arka planda devlete yönelik düşmanlık ve rant aparatı haline getiren bu istismar tezgahını şiddetle bir kez daha kınıyoruz. Adliyeye intikal eden bu hukuki sürecin ucu nereye kadar gidecekse oraya kadar gitmeli. Bu istismar perdesinin tamamen ortaya çıkarılması gerekmektedir ki, bir daha hiç kimse böyle bir istismar yapamasın. Ahbap özelinde tüm bu yaşananlar devletimizin yalnızca suç oluştuktan sonra devreye giren adli ve cezalandırma mekanizmalarıyla yetinmeyip bu suistimal zeminlerini en başından kurutacak, kötü niyetli odakların hareket alanlarını daraltacak yapısal ve önleyici bir tahkimatın kurulmasını da zorunlu hale getirmektedir. Bu paraların bir kısmının şimdi heba ve heves uğruna harcandığı dile getirilmektedir. İnanıyorum ki soruşturma neticesinde bütün bu iddialar araştırılacak, gerçekler ortaya çıkacak; devletin ve milletin hem güvenini hem de parasını hiç edenlerden hesabı kat ve kat sorulacak ve burnundan fitil fitil getirilmesi lazım" diye konuştu.

Destici, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin, "Devletimizi, demokrasimizi ve anayasal düzeni korumak için hayatlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Gazilerimize saygılarımızı, şükranlarımızı ve hürmetlerimizi iletiyorum. Aynı kararlılıkla 15 Temmuz 2016'da devletimize, milletimize kastedenlerin, uzantılarının tümü cezalandırılmaktadır. Bugün bu mücadeleyi devletimizin ve hükümetimizin tüm kurumlarıyla vermekte olduklarına şahitlik etmekteyiz. 15 Temmuz hain FETÖ darbesini bir kez daha lanetliyorum" ifadelerini kullandı.