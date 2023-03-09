Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Destici'den "İttifaka katılım konusunda isim gündeme geldi mi?" sorusuna yanıt: Mutlaka - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Destici'den "İttifaka katılım konusunda isim gündeme geldi mi?" sorusuna yanıt: Mutlaka

10.03.2023 00:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokratik Sol Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılacağı iddialarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Görüşmede ittifaka katılım konusunda isim gündeme geldi mi?" sorusuna Destici, "Mutlaka. Gündemdeki bütün meseleleri konuşma fırsatı bulduk." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti. AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 40 dakika sürdü. Kabulde AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik, Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz ile BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, BBP Genel Başkan Yardımcıları Mikail Şahan ve Ahmet Yelis de hazır bulundu.

"BBP, CUMHUR İTTİFAKI'NIN BİR PARÇASI"

AK Parti Genel Merkezi'nden ayrılırken basın mensuplarına açıklamada bulunan Mustafa Destici, BBP olarak devletin bekasını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini önceleyen bir siyaset izlediklerini söyledi. Destici, BBP'nin, Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduğunu ve bunda bir tereddütlerinin bulunmadığını vurgulayarak, seçimlerde de Cumhur İttifakı ile olacaklarını, her iki seçimi de kazanacaklarını kaydetti.

ANA GÜNDEM MADDESİ DEPREM

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti heyeti ile güzel, faydalı bir görüşme gerçekleştirdiklerini dile getiren Destici, bu görüşmenin birinci gündem maddesinin, 11 ili etkileyen deprem afeti olduğunu aktardı. Deprem bölgesinde yapılan çalışmaları, tespit ve önerileri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştuklarını belirten Destici, deprem bölgesinde ciddi bir toparlanmanın olduğunu ifade etti.

"SAHADA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Destici, deprem bölgelerinde hükümetin, devletin, bakanların sahada olduğunun, bütün kurumların işbirliği içinde bulunduğunun altını çizerek, "Bizim de BBP ve Alperen Ocakları Vakfı olarak hem arama kurtarma ekiplerimiz hem yardım ekiplerimiz ilk günden beri sahadalar. Tüm yaralar sarılana kadar devletimizle biz de hep birlikte sahada olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"GÜNDEMDEKİ BÜTÜN MESELELERİ KONUŞTUK"

"DSP'nin Cumhur İttifakı'na katılması söz konusu. Cumhur İttifakı genişleyecek mi?" sorusu üzerine Destici, "Cumhur İttifakı'nın ilkeleri, nedir o ilkeler? Devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali. Bu hassasiyetleri gösteren siyasi partiler, elbette ki Cumhur İttifakı'na dahil olabilirler." yanıtını verdi. "Bugünkü görüşmede ittifaka katılım konusunda isim gündeme geldi mi?" sorusunu Destici, "Mutlaka. Gündemdeki bütün meseleleri konuşma fırsatı bulduk. Şu anda bunların detayını paylaşmam çok doğru olmaz." diye cevapladı.

"SON NOKTAYI KOYACAĞIZ"

"BBP, kendi amblemiyle mi seçimlere girecek?" sorusu üzerine Destici, şunları kaydetti: "Bizim kararımız, arzumuz, isteğimiz kendi adımız, amblemimiz ve adaylarımızla seçime katılma noktasında. Bir diğer husus da Cumhur İttifakı'na özellikle cumhurbaşkanlığı ayağında seçimlere en yüksek katkıyı sağlamak için bunu arzu ediyoruz. Güzel, faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Biz, devletimizi, ülkemizi, milletimizi, ittifakımızı önceliyoruz, daha sonra partimizi önceliyoruz. Dolayısıyla bizim burada bir problemimiz yok, bir anlaşmazlık yok. Uyumlu bir şekilde ittifakımız, çalışmalarımız devam ediyor. Heyetlerimiz daha önce 3 görüşme yapmışlardı. Tekrar bir araya gelecekler ve inşallah son noktayı koyacağız."

"ŞU ANDA BELİRLENMİŞ BİR TARİH YOK"

"Tekrar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme yapacak mısınız? Bu ne zaman olacak?" sorusuna Destici, "Şu anda belirlenmiş bir tarih yok. Biz, ne zaman Sayın Cumhurbaşkanı'mızla görüşme arzu edersek, Sayın Cumhurbaşkanı'mız hep olumlu karşılamıştır. Bu konuyu hep önemsemiştir, nezaketli davranmıştır. Aynı şekilde, kendileri de bizi ne zaman davet etmişlerse biz gelmişizdir. Dolayısıyla bizim o konuda bir problemimiz yok." yanıtını verdi.

Kaynak: AA
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Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Destici, Dsp, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Destici'den 'İttifaka katılım konusunda isim gündeme geldi mi?' sorusuna yanıt: Mutlaka - Son Dakika

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