Bekin'den İsrail'e Tepki

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, İsrail'in, Suriye ile sınırını tamamen silahsızlandırmaya yönelik çabalarına tepki gösterdi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Suriye'nin parçalanma tehlikesiyle yüz yüze kaldığını söyledi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında yabancı savaşçılar kullandığını belirten Bekin, şöyle konuştu:

"Bugün, Gazze ve Batı Şeria'da Filistinlilere karşı vahşet politikaları uygulayan yabancı paralı askerlerin 23 bininin Amerikan vatandaşı olduğu iddia edilmektedir. Keza Gazze'de savaşan 4 bin kişi de hem Fransız hem de İsrail vatandaşlığına sahip olup, bundan başka Eritre, Güney Sudan ve Etiyopya'dan da yaklaşık 30 bin kişi siyonist İsrail saflarında Gazze'de savaşmaktadır. Bunlara ilaveten vatandaşlık vaadiyle Ekim 2024'e kadar 17 bin Etiyopyalı Yahudi'nin silah altına alındığı ifade edilmektedir."

Yabancı savaşçıların uluslararası sözleşmelere göre yasak olduğunu dile getiren Bekin, "İsrail'in, paralı askerleri Gazze, Batı Şeria, Lübnan ve Suriye'ye karşı kullanırken, Suriye'nin güneyinin silahsızlandırılması konusunda politika ihdas yoluna gitmesi tamamen çelişki oluşturmaktadır." dedi.

Bekin, "Siyonist İsrail'in, Suriye ile sınırını tamamen silahsızlandırmaya yönelik çaba göstermesi ve 'Davut Koridoru'nun açılması konusunu Dürzi cemaati dini lideri Şeyh Hikmet el-Haceri vasıtasıyla dillendirmeye çalışmasının, ülkemizin güvenliği açısından son derece vahim bir gelişme ortaya çıkaracağını özellikle belirtmekte fayda görüyoruz." ifadelerini kullandı.