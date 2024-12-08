Biden: Esad Rejimi Nihayet Yıkıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Biden: Esad Rejimi Nihayet Yıkıldı

Biden: Esad Rejimi Nihayet Yıkıldı

Biden, Suriye'de Esad rejiminin sona erdiğini belirterek yeni bir anayasa ve hükümet çağrısı yaptı.

08.12.2024 23:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Joe Biden, "Esad rejimi nihayet yıkıldı" ifadelerini kullanarak, "Bağımsız ve egemen, Esad rejiminin olmadığı bir Suriye'ye geçişi sağlamak amacıyla yeni bir anayasa ve tüm Suriyelilere hizmet edecek yeni bir hükümet oluşturulması için tüm Suriyeli gruplarla temas halinde olacağız" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Suriye'deki son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Bugün ulusal güvenlik danışmanları ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından konuşan Biden, "Suriye'de 13 yıllık iç savaşın ve Beşar Esad ile ondan önce babasının yarım asrı aşan acımasız otoriter idaresinin ardından muhalif güçler Esad'ı görevinden çekilmeye ve ülkeden kaçmaya mecbur etti" dedi.

"Esad rejimi nihayet yıkıldı" ifadelerini kullanan Biden, Suriye rejiminin yüz binlerce masum Suriye vatandaşını işkenceden geçirdiğini ve öldürdüğünü söyledi. Biden, "Bu, uzun zamandır acı çeken Suriye halkı için gururlu ve ülkeleri adına daha iyi bir gelecek inşa etmek için tarihi bir fırsattır. Bu aynı zamanda hepimizin bir sonraki adımın ne olacağı sorusuna yöneldiği bir risk ve belirsizlik anıdır" diye konuştu.

"Tarihte ilk defa ne Rusya, ne İran ne de Hizbullah, Suriye'de bu iğrenç rejimi savunabildi"

Uzun yıllar boyunca Esad rejiminin destekçilerinin İran, Hizbullah ve Rusya olduğunu kaydeden Biden, "Yıllardır Esad'ın başlıca destekçileri İran, Hizbullah ve Rusya oldu. Ancak geçtiğimiz hafta içinde üçünün de desteği azaldı, çünkü üçü de bugün benim göreve gelmemden bu yana çok daha zayıf durumdalar. Tüm bunlar sonucunda tarihte ilk defa ne Rusya, ne İran ne de Hizbullah, Suriye'de bu iğrenç rejimi savunabildi" dedi.

ABD'nin Suriye'de atacağı adımlar

ABD'nin önümüzdeki süreçte Suriye'de atacağı adımlara ilişkin detaylar veren Biden, "Geçiş döneminde aralarında Ürdün, Lübnan, Irak ve İsrail'in de bulunduğu ülkeleri, Suriye'den gelecek her türlü tehdide karşı destekleyeceğiz. Önümüzdeki günlerde bölgedeki liderlerle görüşeceğim. Bu sabah erken saatlerde yetkililerimizle uzun görüşmeler gerçekleştirdim. Yönetimden üst düzey isimleri bölgeye göndereceğim" dedi.

Ayrıca Suriye'nin doğusundaki ABD askerlerinin korunacağını ifade eden Biden, "Suriye'nin doğusunda herhangi bir tehdit karşısında personelimizi koruyacak bir güvence kapasitesi oluşturulmasına yardımcı olacağız ve DEAŞ'a karşı görevimizi büyük ölçüde koruyarak sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Suriye'de yeni süreçte tüm gruplarla temas halinde olacaklarını da ifade eden Biden, "Birleşmiş Milletler tarafından başlatılan süreç dahil olmak üzere bağımsız ve egemen, Esad rejiminin olmadığı bir Suriye'ye geçişi sağlamak amacıyla yeni bir anayasa ve tüm Suriyelilere hizmet edecek yeni bir hükümet oluşturulması için tüm Suriyeli gruplarla temas halinde olacağız" dedi.

"Muhalif grupların liderlerinden gelen açıklamaları not aldık"

Biden, "Esad'ı deviren muhalif gruplardan bazıları, terörizm ve insan hakları ihlalleri konusunda karanlık bir geçmişe sahip. Son günlerde bu muhalif grupların liderlerinden gelen açıklamaları not aldık. Şu anda doğru şeyleri söylüyorlar, ancak daha fazla sorumluluk üstlendikleri süreçte yalnızca söylediklerini değil, eylemlerini de değerlendireceğiz" dedi.

Suriye halkının kendi geleceğini kendisinin belirlemesi için nesillerdir görülmüş en iyi fırsatla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Biden, "Eğer bir tiran devrildikten sonra yeni birisi ortaya çıkarsa bu tarihi fırsat heba edilmiş olur" dedi.

Biden, konuşmasının sonunda Suriye'nin yönetiminde rol almak isteyen tüm muhalif gruplara tüm Suriyelilerin haklarını koruma, hukukun üstünlüğü, dini ve etnik azınlıkların korunmasına olan bağlılıklarını ortaya koyma çağrısı yaparak, "Geçtiğimiz birkaç gün tarihi nitelikteydi ve önümüzdeki günler, bu ülkenin geleceğini belirleyecek. Onlara güç, bilgelik ve kararlılıkla yaklaşmayı amaçlıyoruz" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Joe Biden, Orta Doğu, Politika, Hükümet, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Biden: Esad Rejimi Nihayet Yıkıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:13 Şam yolunda tarihi görüntüler Suriyeliler yola çıktı, araç kuyruğunun sonu görülmedi Şam yolunda tarihi görüntüler! Suriyeliler yola çıktı, araç kuyruğunun sonu görülmedi
22:38 Suriye’den yürek sızlatan bir görüntü daha Binlerce insan yerin metrelerce altından böyle kurtarıldı Suriye'den yürek sızlatan bir görüntü daha! Binlerce insan yerin metrelerce altından böyle kurtarıldı
21:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada şu anda bir ben bir de Putin kaldık Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada şu anda bir ben bir de Putin kaldık
20:54 Beşar Esad ve ailesi Moskova’da Rusya sığınma hakkı teklif etti Beşar Esad ve ailesi Moskova'da! Rusya sığınma hakkı teklif etti
20:03 Bomba iddia: Turgut Doman, bir daha hakemlik yapamayacak Bomba iddia: Turgut Doman, bir daha hakemlik yapamayacak
11:40 Usta yönetmen Şerif Gören hayatını kaybetti Usta yönetmen Şerif Gören hayatını kaybetti
11:25 Kadıköy sahilinde bir kişinin cansız bedeni bulundu Kadıköy sahilinde bir kişinin cansız bedeni bulundu
10:49 Devrik Başbakan Gazi El-Celali, hükümeti devretmek için konutundan ayrıldı Devrik Başbakan Gazi El-Celali, hükümeti devretmek için konutundan ayrıldı
10:39 Sahte doktorun muayenehanesine baskın: Çok sayıda ilaç ve para ele geçirildi Sahte doktorun muayenehanesine baskın: Çok sayıda ilaç ve para ele geçirildi
10:38 İstanbul’da yaşayan Suriyeliler, Esad rejiminin çöküşünü sevinçle karşıladı İstanbul'da yaşayan Suriyeliler, Esad rejiminin çöküşünü sevinçle karşıladı
10:21 Suriye’de rejim karşıtı silahlı gruplar, PKKYPG işgalindeki Deyrizor’un merkezine giriyor Suriye'de rejim karşıtı silahlı gruplar, PKK/YPG işgalindeki Deyrizor'un merkezine giriyor
10:16 Domuz avında ayı saldırısına uğrayan eski muhtar hayatını kaybetti Domuz avında ayı saldırısına uğrayan eski muhtar hayatını kaybetti
10:03 Muhalifler Esad rejiminin devrilmesi sonrası Şam’daki cumhurbaşkanlığı sarayına girdi Muhalifler Esad rejiminin devrilmesi sonrası Şam'daki cumhurbaşkanlığı sarayına girdi
09:36 Esad’ı kaçıran uçak düştü mü Bir anda radardan kayboldu Esad'ı kaçıran uçak düştü mü? Bir anda radardan kayboldu
09:13 Ali Babacan’dan 6’lı masa itirafı: Hatalarımızın farkındayız Ali Babacan'dan 6'lı masa itirafı: Hatalarımızın farkındayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2024 00:48:29. #1.12#
SON DAKİKA: Biden: Esad Rejimi Nihayet Yıkıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.