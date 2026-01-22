Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Haberin Videosunu İzleyin
Bilal Erdoğan\'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
22.01.2026 11:07  Güncelleme: 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bilal Erdoğan\'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Haber Videosu

Katar merkezli bir dijital platformda yayımlanacak röportajın tanıtımında Bilal Erdoğan'a yöneltilen ''Babanızın halefi olacak mısınız?'' sorusu gündem oldu. Röportajın tamamında bu soruya nasıl yanıt vereceği merak ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Katar merkezli dijital yayın platformu Atheer'de yayımlanan "Zû Şan" (Önemli Kişiler) adlı programa konuk oldu. Henüz tamamı yayınlanmayan röportajın tanıtım videosu sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

BABASININ YERİNE GEÇECEK Mİ?

Tanıtımda Bilal Erdoğan'a özel hayatı, aile geçmişi ve siyasi geleceğine ilişkin sorular yöneltildi. Fragmanda en dikkat çeken an ise sunucunun doğrudan yönelttiği, "Ve hepsinden önemlisi… Babanızın halefi olacak mısınız?" sorusu oldu. Bu soruya Bilal Erdoğan'ın verdiği yanıt tanıtım videosunda yer almadı.

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Paylaşılan röportajda bu görsel kullanıldı.

SİYASETLE İÇ İÇE BİR HAYAT

Fragmanda Bilal Erdoğan'a ilk olarak, "Siyasetle iç içe bir evde büyümek nasıldı?" sorusu yöneltiliyor. Programda, Erdoğan'ın bu ortamda büyürken kendi yolunu nasıl çizdiğine dair değerlendirmelerine yer verileceği görülüyor.

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Bilal Erdoğan'ın röportaj verdiği sunucu...

"ANNEM ARAP KÖKENLİ"

Röportajda dikkat çeken başlıklardan biri de annesi Emine Erdoğan'ın kökenleri oldu. Sunucunun, Emine Erdoğan'ın Arap kökenlerine dair sorusu üzerine Bilal Erdoğan, "Annem Arap kökenli, çünkü anneannem ve dedem evde Arapça konuşurdu" ifadelerini kullandı.

VERECEĞİ CEVAP MERAK KONUSU OLDU

Röportajın tamamının ne zaman yayımlanacağı henüz açıklanmazken, tanıtımda özellikle vurgulanan "Babasının halefi olacak mı?" sorusuna Bilal Erdoğan'ın nasıl bir yanıt vereceği şimdiden merak konusu oldu.

Bilal Erdoğan, Sosyal Medya, Politika, Güncel, Katar, Son Dakika

Son Dakika Politika Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • mcakiralp_2024 mcakiralp_2024:
    seçimle belli olur herşey 7 0 Yanıtla
  • Ali Levent Ali Levent :
    En uygun aday Bilal beydir. 0 2 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    boşu boşuna nabız yoklamaya başlamışlar tepkilere göre karar verecek ama kendi kendine oy vermez bu 0 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    kendisi bile kendine oy vermez 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolun açık olsun Szymanski Yeni takımı için sağlık kontrolüne gidiyor Yolun açık olsun Szymanski! Yeni takımı için sağlık kontrolüne gidiyor
Maaşlarına düzeltme bekleyen emeklileri kara kara düşündürecek kesinti Maaşlarına düzeltme bekleyen emeklileri kara kara düşündürecek kesinti
Sultanbeyli’de yangın paniği: 12 kişi dumandan etkilendi Sultanbeyli'de yangın paniği: 12 kişi dumandan etkilendi
Kılıçdaroğlu’nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti
Açtığı işletmeyi 40 gün sonra kapattı Nedeni de hayli enteresan Açtığı işletmeyi 40 gün sonra kapattı! Nedeni de hayli enteresan
87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı Yaptığı şeytanın aklına gelmez 87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı! Yaptığı şeytanın aklına gelmez
Kartalkaya’da 8 yakınını kaybeden avukattan Turizm Bakanı Ersoy’a sert sözler Kartalkaya'da 8 yakınını kaybeden avukattan Turizm Bakanı Ersoy'a sert sözler
Tedesco’dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama Tedesco'dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama
Kar yağdı ama rahatlatmadı Uzman isimden İstanbul için korkutan tablo Kar yağdı ama rahatlatmadı! Uzman isimden İstanbul için korkutan tablo
Genç kızların erkek kavgası: 60’tan fazla tokat yedi Genç kızların erkek kavgası: 60'tan fazla tokat yedi

11:34
Icardi’nin menajerinden bomba paylaşım
Icardi'nin menajerinden bomba paylaşım
11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
10:44
Okan Buruk’un ayakkabıları olay oldu
Okan Buruk'un ayakkabıları olay oldu
10:27
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore’den gelen görüntüye bakın
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın
10:26
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
10:11
100’den fazla deprem oldu, uzman isim endişeyi artırdı: Kudurdu
100'den fazla deprem oldu, uzman isim endişeyi artırdı: Kudurdu
10:03
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
09:50
Arkadaşına güvendi, hayatı mahvoldu Hapse bile girdi
Arkadaşına güvendi, hayatı mahvoldu! Hapse bile girdi
09:48
Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı
Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı
09:44
Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor Fiyat psikolojik sınıra dayandı
Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor! Fiyat psikolojik sınıra dayandı
09:18
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 11:42:42. #7.11#
SON DAKİKA: Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.