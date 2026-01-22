Bilal Erdoğan\'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Katar merkezli dijital yayın platformu Atheer'de yayımlanan "Zû Şan" (Önemli Kişiler) adlı programa konuk oldu. Henüz tamamı yayınlanmayan röportajın tanıtım videosu sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

BABASININ YERİNE GEÇECEK Mİ?

Tanıtımda Bilal Erdoğan'a özel hayatı, aile geçmişi ve siyasi geleceğine ilişkin sorular yöneltildi. Fragmanda en dikkat çeken an ise sunucunun doğrudan yönelttiği, "Ve hepsinden önemlisi… Babanızın halefi olacak mısınız?" sorusu oldu. Bu soruya Bilal Erdoğan'ın verdiği yanıt tanıtım videosunda yer almadı.

Paylaşılan röportajda bu görsel kullanıldı.

SİYASETLE İÇ İÇE BİR HAYAT

Fragmanda Bilal Erdoğan'a ilk olarak, "Siyasetle iç içe bir evde büyümek nasıldı?" sorusu yöneltiliyor. Programda, Erdoğan'ın bu ortamda büyürken kendi yolunu nasıl çizdiğine dair değerlendirmelerine yer verileceği görülüyor.

Bilal Erdoğan'ın röportaj verdiği sunucu...

"ANNEM ARAP KÖKENLİ"

Röportajda dikkat çeken başlıklardan biri de annesi Emine Erdoğan'ın kökenleri oldu. Sunucunun, Emine Erdoğan'ın Arap kökenlerine dair sorusu üzerine Bilal Erdoğan, "Annem Arap kökenli, çünkü anneannem ve dedem evde Arapça konuşurdu" ifadelerini kullandı.

VERECEĞİ CEVAP MERAK KONUSU OLDU

Röportajın tamamının ne zaman yayımlanacağı henüz açıklanmazken, tanıtımda özellikle vurgulanan "Babasının halefi olacak mı?" sorusuna Bilal Erdoğan'ın nasıl bir yanıt vereceği şimdiden merak konusu oldu.