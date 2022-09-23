BİNALİ YILDIRIM GEÇMİŞ, HATASIYLA SEVABIYLA BİZİMDİR, SAHİP ÇIKACAĞIZ - Son Dakika
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BİNALİ YILDIRIM GEÇMİŞ, HATASIYLA SEVABIYLA BİZİMDİR, SAHİP ÇIKACAĞIZ

23.09.2022 18:21

AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Ege Üniversitesi'nin ardından Buca Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nu ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Ege Üniversitesi'nin ardından Buca Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nu ziyaret etti. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve bazı milletvekilleri ile beraber okulu dolaşan Yıldırım, öğrencilerle selamlaşıp, fotoğraf çektirdi. Yıldırım, Buca Özel Eğitim ve Uygulama Okulu ziyaretinin ardından depreme dayanıksız olduğu için yenilenen Buca Ötüken Ortaokulu'nun açılışına katıldı.

'11 OKULUN YENİLENMESİ TAMAMLANDI'

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger okulun açılışında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla il genelindeki okulları depreme dayanıklılık yönünden tarama programına aldıklarını belirterek, 30 Ekim'de bir deprem yaşadık ve gördük ki bizim tarama çalışmamıza ilave dayanıksız binalar olduğu anlaşıldı ve 122 okulumuz için program yaptık. Bunlar yapılmaya başlandı ve bu sene 11 tanesini hizmete aldık. Bu okul da onlardan biri. En büyük zenginliğimiz iyi yetişmiş genç nüfusumuz. Okulumuz hayırlı olsun dedi.

'BİRBİRİNE KENETLENMİŞ KOCAMAN BİR AİLEYİZ'

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İzmir'de bakanlığın eğitime ayırdığı bütçe hakkında bilgi vererek, Eğitim bir gönül meselesidir. Eğitime gönül vermiş kişilerle gelecek nesillerin daha iyi ortamlarda yetişebilmesi için yapılan yatırımlardır. Bu da ülkenin geleceğine yapılan yatırımdır. Bakanlığımızın İzmir'de 2022 yılında 2.1 milyarlık eğitim yatırımını 5.1 milyara çıkarması ile birlikte eğitim alanında fırsat eşitliğini sağlamak ve kurumlarımızın standartlarını yükseltmek için yeni adımlar atıyoruz. Devletimizden aldığımız destekler sayesinde bugüne kadar açılışını yaptığımız eğitim yuvalarımızı öğrencilerimizin hizmetine sunmanın memnuniyetini yaşıyoruz. En uzak okullarda eğitim gören öğrencilerimiz ile merkezdeki okullarda eğitim aynı kalitede eğitim alması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu kapsamda güzel İzmir'imizde 2496 okul, 30.151 derslik, öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte birbirine kenetlenmiş kocaman bir aileyiz dedi.

'BU YÜZYIL TÜRKİYE'NİN YÜZYILI OLACAK'

İnsana yapılan yatırımın nesilden nesle ilelebet etki sağladığını ifade eden Yıldırım, Buca Ötüken Ortaokulu'nun açılışında şu ifadeleri kullandı İzmir'de deprem nedeniyle önemli ölçüde okulun yenilenmesi lazımdı. Bir program dahilinde yenileme çalışmasına başladık. İl Milli Eğitim Müdürümüz Mücahit Bey, 'Milli eğitime İzmir'de 2 milyar bütçe ayrılmışken, 5 milyarın üzerine çıkıldı' dedi. Bu ne demek 2,5 milyar artış demek. Bir yılda 2.5 milyar eğitime yapılan yatırımda artıştan bahsediyoruz. İnsanı yaşatmak geleceğe yatırım yapmanın adı budur. Lafla peynir gemisi yürümez. Eğitime, insana yapılan yatırımın getirisini parayla ölçemeyiz. İzmir'de bu yıl 53 okulun inşaatı başladı. Bu öğretim yılında bin 122 tane yeni derslik kazandırdık. 43 anaokul ve ilkokul ile 57 okulumuzun inşaatı sürüyor. Toplam 814 adet okulumuz ihale aşamasında. Amacımız İzmir'de deprem nedeniyle yenilenmemiş okul bırakmamak. Daha çok yolumuz var. 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını kutlayacağız. Yeni bir yüzyıla başlamış olacağız. Bu yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak. Bizim yüzyılımız olacak ve yıldız İzmir'den parlamış olacak. AK Parti'li Yıldırım, Ödemiş ilçesindeki teşkilat programına katılmak üzere Buca ilçesinden ayrıldı. (DHA)

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BİNALİ YILDIRIM GEÇMİŞ, HATASIYLA SEVABIYLA BİZİMDİR, SAHİP ÇIKACAĞIZ BİNALİ YILDIRIM GEÇMİŞ, HATASIYLA SEVABIYLA BİZİMDİR, SAHİP ÇIKACAĞIZ Binali Yıldırım: 'Ege Üniversitesi milletin, devletin birikimini yansıtan köklü bir üniversitemiz' Binali Yıldırım: 'Ege Üniversitesi milletin, devletin birikimini yansıtan köklü bir üniversitemiz'
Kaynak: DHA

milli eğitim bakanlığı, Binali Yıldırım, AK Parti, İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika BİNALİ YILDIRIM GEÇMİŞ, HATASIYLA SEVABIYLA BİZİMDİR, SAHİP ÇIKACAĞIZ - Son Dakika

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