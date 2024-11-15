Blinken'dan Kalıcı Barış Vurgusu - Son Dakika
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Politika

Blinken'dan Kalıcı Barış Vurgusu

Blinken, İsrail ve Filistin için kalıcı barışın önemini vurguladı, insani durumu ele aldı.

15.11.2024 22:36
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar ile gerçekleştirdiği görüşmede, hem İsrailliler hem de Filistinliler için kalıcı barış ve güvenliğin tesis edilmesinin önemini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Blinken, İsrail Dışişleri Bakanı Sa'ar ile görüşerek kendisini bu göreve atanmasından dolayı tebrik etti. Bakan, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını bir kez daha teyit etti" denildi.

Gazze Şeridi'ndeki insani durumun da ele alındığı belirtilen açıklamada, "İsrail'in Gazze'ye gıda, ilaç ve diğer temel ihtiyaç malzemeleri de dahil olmak üzere insani yardım akışını arttırmak için attığı son adımları ele aldı. İsrail'i, hayat kurtaran yardımların ulaştırılmasını hızlandırmak ve sürdürmek için ilave adımlar atmaya çağırdı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Gazze'de ateşkesin de görüşüldüğü aktarılırken, "Bakan Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi, tüm esirlerin evlerine dönmesi ve hem İsrailliler hem de Filistinliler için kalıcı barış ve güvenliğin tesis edilmesinin önemini vurguladı. Bakan ve Dışişleri Bakanı ayrıca Lübnan'da İsrailli ve Lübnanlı sivillerin evlerine dönmelerine imkan tanıyan diplomatik bir çözüme duyulan ihtiyacı da ele aldı" denildi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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