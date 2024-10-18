Blinken, Hamas Lideri Sinwar’ın Ölümünü Görüştü - Son Dakika
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Politika

Blinken, Hamas Lideri Sinwar’ın Ölümünü Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Katar ve Suudi Arabistan ile Sinwar'ın ölümü ve bölgedeki durumu ele aldı.

18.10.2024 11:34
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdulrahman Al Thani ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ile telefon görüşmeleri gerçekleştirerek Hamas lideri Yahya Sinwar'ın ölümünü, Gazze ve Lübnan'daki son gelişmeleri ele aldı.

İsrail'in dün Hamas Lideri Yahya Sinwar'ın öldürüldüğünü açıklamasının ardından bölgede tansiyon bir kez daha yükselirken diplomatik görüşmeler de dikkat çekti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdulrahman Al Thani ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Blinken ve Al Thani görüşmesine ilişkin açıklamasında; Blinken ve Al Thani'nin Hamas Lideri Yahya Sinwar'ın ölümünü ele alarak çatışmanın sona ermesi ve rehinelerin serbest bırakılması için çabaların artırılması gerektiğini ifade etti. Blinken'ın Gazze halkının savaştan kurtulmuş bir şekilde hayatlarını yeniden inşa etmelerini ve özlemlerini gerçekleştirmelerini sağlayacak bir yol çizilmesi gerektiğini vurguladığını aktaran Miller, ABD Dışişleri Bakanı'nın devam eden çatışmaya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararını uygulayacak diplomatik bir çözüm bulunması yönündeki kararlılığını bir kez daha teyit ettiğini aktararak, Blinken'ın Katar'ın arabuluculuk çabalarında ve bölgede kalıcı barışa yönelik çalışmalarda oynadığı kritik rol için Al Thani'nin teşekkür ettiğini dile getirdi.

Blinken ayrıca Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan El Suud ile de görüştü. Konuya ilişkin açıklamada, telefon görüşmesinin ana gündem maddelerini Sinwar'ın ölümü ve rehinelerin serbest bırakılmasının oluşturduğu aktarıldı. Gazze'deki savaş sonrası döneme yönelik devam eden çalışmaları ele alan Blinken'ın Gazze halkının hayatlarını yeniden inşa etmeleri ve özlemlerini gerçekleştirmelerini sağlayacak çatışma sonrası döneme yönelik devam eden çalışmaları ele aldığı aktarıldı. Blinken ve El Suud'un, Lübnan'daki gelişmeleri ve savunmasız nüfusun yaşadığı insani yardımın dağıtılmasını da görüştüğü kaydedilen açıklamada, Blinken'ın Suudi mevkidaşına Lübnan'a sağladığı insani yardımdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Suudi Arabistan'ın bölgesel barış ve istikrarın desteklenmesinde oynadığı rol nedeniyle Suudi Dışişleri Bakanı'na teşekkür ettiği belirtildi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Blinken, Hamas Lideri Sinwar’ın Ölümünü Görüştü - Son Dakika

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