Blinken: Kuzey Kore ve Rusya İş Birliği Endişe Verici - Son Dakika
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Politika

Blinken: Kuzey Kore ve Rusya İş Birliği Endişe Verici

Blinken: Kuzey Kore ve Rusya İş Birliği Endişe Verici

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya'nın Kuzey Kore'ye uzay teknolojisi paylaşımını endişeyle karşıladı.

06.01.2025 14:16
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Koreli mevkidaşı Cho Tae-yul ile düzenlediği ortak basın toplantısında Rusya ile Kuzey Kore arasındaki iş birliğinin daha da artmasını beklediklerini belirterek, " Moskova'nın gelişmiş uzay ve uydu teknolojilerini Pyongyang ile paylaşmayı planladığına inanmak için nedenlerimiz var" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Güney Kore'de mevkidaşı Cho Tae-yul ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında yapılan ortak basın toplantısında konuşan Blinken, Kuzey Kore ve Rusya arasındaki artan iş birliğinin ABD ve müttefikleri açısından endişe verici olduğunu söyledi. "Moskova'nın gelişmiş uzay ve uydu teknolojilerini Pyongyang ile paylaşmayı planladığına inanmak için nedenlerimiz var" diyen Blinken, "Putin, Kuzey Kore'nin nükleer silah programını kabul ederek on yıllardır uyguladığı politikayı değiştirmeye yakın olabilir" şeklinde konuştu. Blinken, Kuzey Kore ile Rusya iş birliğine dair endişenin sadece ABD için değil, aynı zamanda Güney Kore ve Japonya için de "önemli bir odak noktası" olduğunu vurguladı.

Güvenlik iş birliği vurgusu

Kuzey Kore ile Rusya arasındaki yakın iş birliğinin Hint-Pasifik bölgesi ve Avrupa'daki güvenlik ortamını da etkilediğini belirten Blinken, bu nedenle ABD ve müttefikleri ile NATO arasında daha fazla güvenlik iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Blinken, "ABD, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda ile birlikte Güney Kore'nin uluslararası kural ve ilkeleri savunmak üzere NATO ile iş birliğini arttırmasını dört gözle beklemektedir" şeklinde konuştu.

"Güney Kore'nin hukukun üstünlüğüne uygun ilerleyeceğine inanıyoruz"

Blinken, Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un yetkilerinin askıya alınmasıyla sonuçlanan sıkıyönetim krizine de değindi. ABD'nin yaşanan gelişmelerle ilgili "ciddi endişelerini" Seul'e ilettiğini kaydeden Blinken, ülkesinin Güney Kore'nin demokratik direncine güvendiğini yineledi. Zorluklara yanıt vermenin "demokrasilerin ayırt edici özelliği olduğunu" vurgulayan Blinken, "Güney Kore'nin bugün yeniden ortaya koyduğu güç budur" şeklinde konuştu. Güney Kore halkına verdikleri desteğin sürdüğünün altını çizen Blinken, "Kore halkına olan sarsılmaz desteğimizi bir kez daha teyit ediyoruz. Önde gelen bir küresel demokrasi olan Güney Kore'nin anayasasına ve hukukun üstünlüğüne uygun şekilde ilerleyeceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Cho: "Yakın iş birliği Trump döneminde de sürecek"

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul ise, ülkedeki sıkıyönetim krizi ve ABD'de yaşanacak yönetim değişikliğinin iki ülke arasındaki ittifakı etkilemeyeceğini belirterek, "Trump yönetimi göreve geldikten sonra bile tüm politik eylemlerimizi dayanışma içinde ve yakından koordine ederek ilerlemeye devam edeceğiz" dedi. Kuzey Kore'nin son füze denemesine ilişkin konuşan Cho, "Kuzey Kore'nin muhtemel provokasyonlarına kusursuz bir ortak savunma duruşu ve genişletilmiş caydırıcılık ile kararlı bir şekilde yanıt verme konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

Blinken'ın ziyareti, Yoon'un yetkilerinin askıya alınmasından bu yana üst düzey bir ABD'li yetkilinin ülkeye yaptığı ilk ziyaret oldu. - SEUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Blinken: Kuzey Kore ve Rusya İş Birliği Endişe Verici - Son Dakika

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