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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan CHP'ye geri döndü - Son Dakika

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan CHP'ye geri döndü

Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Parti Meclisi'nin kararıyla tekrar CHP'ye geri döndü. Özcan, 'Baba evine döndüm' dedi.

27.11.2023 - 17:18,  Güncelleme: 17:19
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Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Parti Meclisi'nin kararıyla tekrar CHP'ye geri döndü. Tanju Özcan, "Baba evine döndüm" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK toplantısında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın partiye geri dönüş talebi değerlendirildi. Parti Meclisi bugün yaptığı toplantıda Özcan'ın geri dönmesine karar verdi.

Tanju Özcan'dan ilk açıklama

Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partiye geri döndüğünü açıkladı. Başkan Özcan, "Az önce güzel haberi Bolu İl Başkanımız Tahsin Mert Karagöz'den aldım. Baba evine döndüm. Başta Genel Başkanımız Özgür Özel ve CHP'nin Parti Meclisi üyelerine şükranlarımı sunarım. Atatürk'ün partisinde ve onun ilkeleri çerçevesinde siyaset yapmaya devam edeceğim. Her şey çok daha güzel olacak" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan CHP'ye geri döndü - Son Dakika
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