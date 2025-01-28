Bolu\'daki Yangın İçin TBMM\'de Komisyon Kurulma Çabası Reddedildi

Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınıyla ilgili TBMM'de araştırma komisyonu kurulması için ortak grup önerisi tekliflerinin muhalefet tarafından reddedildiğini açıkladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Usta, Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınıyla ilgili soruşturmanın devam edeceğini belirterek, "Hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem de bizlerin kararlılığıyla soruşturma; hiçbir ayrıntısı atlanmadan devam edecek ve suçlular mutlaka bulunacak. Ayrıca TBMM'de sizlerin de bildiği gibi önemli bir gündem maddemiz; Bolu'daki yangın faciasıyla ilgili araştırma komisyonunun kurulması olacak. Geçtiğimiz hafta perşembe günü AK Parti Grup Başkanımız Sayın Abdullah Güler'in vermiş olduğu grup önerisiyle birlikte, Meclis'te böyle bir komisyonun kurulmasına öncülük ettik. Dün tüm siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle yaptığımız görüşmelerde şunu teklif ettik; bu olay çok acı bir olay ve siyaset üstü bir olay. Bu siyaset üstü olayda, her siyasi parti ayrı ayrı grup önerisi vererek, bu konunun siyasete bir malzeme olmasına müsaade etmeyelim? Gelin, biz de perşembe günü verdiğimiz grup önerimizi bir kenara bırakalım, ortak bir komisyon kurulması için, her siyasi parti grubunun imzasının olacağı ortak bir öneriyle Genel Kurula geçelim ve toplumun bizden beklediği bu birlik ve beraberliği, hassasiyetimizin en üst düzeyde olduğunu hep birlikte kamuoyuyla paylaşalım. Maalesef 2 gündür yürüttüğümüz bu çabalarımıza, 'Hayır' dendi. 'Biz siyasi olarak grup önerimizi vereceğiz ve bu konudaki siyasi şovumuzu yapacağız' denilerek, ortak bir grup önerisi sunulması noktasındaki teklifimizi kabul etmediler" dedi.

'BİZ BU KOMİSYONU KURACAĞIZ'

Kartalkaya'daki yangının siyaset üstü bir olay olduğunun altını çizen Usta, şöyle devam etti:

"Genel Kurul görüşmeleri başladığında, grup önerilerinin görüşmelerine geçildiğinde maalesef siyasi parti grupları, grup önerilerini verecek. Sonra da 'Bizim grup önerimiz reddedildi' diyecekler. 'AK Parti ve Cumhur İttifakı bu komisyonun kurulmasını engelliyor, reddediyor' şeklinde bir algı kampanyasına hemen başlayacaklar ve bu konuda kamuoyunu yanıltma çabasına girecekler. Bu basın toplantısıyla özellikle bizim bu komisyonun kurulması noktasındaki kararlılığımızı tekrar dile getiriyorum. Biz bu komisyonu kuracağız. Bu komisyon çalışacak ve her siyasi partiden de gelen grup önerilerini biz dikkate alarak, ortak bir metin halinde grup önerimizi sunarak, günün sonunda komisyonun kurulması noktasındaki irademizi ortaya koyacağız. Üzücü olan şu, Türkiye'nin bugün Meclis'ten beklediği siyaset üstü bir mevzuyu birlik ve beraberlik içerisinde kamuoyuyla paylaşmasını arzu ediyorum. Konu zaten adli ve idari makamlarca araştırılıyor, soruşturuluyor. 'Kim suçluysa cezasını çeksin' diyoruz. Bunu TBMM'de neden 6 tane siyasi parti grubunun bir araya gelerek, ortak bir grup önerisi sunacak noktada buluşamadığını kamuoyuyla paylaşmak istiyorum? Maalesef bu bir siyasi şov malzemesi haline getirilmeye çalışılıyor. Biz bunlara müsaade etmemek için 2 gündür ciddi bir çaba ve gayret gösterdik. İyi bir diyalog süreci yürüttük; ama istediğimiz sonucu alamadık. Kamuoyunun bu durumdan bilgisi olmasını önemsiyorum; çünkü TBMM tarihinde bugüne kadar bu tip konularda hep ortak kararlarla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmuş ve komisyon çalışmış. Bugün bu ortak karara, 'Ben de varım' demeyen siyasi grupların varlığından hepinizin haberi olsun istiyoruz."

'ONLAR BUNA YANAŞMIYOR'

Usta, AK Parti'nin muhalefet partilerinin sunduğu önergeye destek olmaması durumunda olayı siyaset malzemesi haline getirme anlamına gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya, "Hayır aynı anlama gelmeyecek. Bakın burada TBMM'nin bir işleyiş usulü var, İç Tüzüğü de var. Bu, 'Biz bunu ortaklaşa yapıyoruz' demektir. Hiç fark etmez, hangi grubun vermesi değil mesele. Biz 2 gündür şunu söylüyoruz; 'hiçbir grubun grup önerisi olmadan ortak bir metinle, ortak bir grup önerisi şeklinde hazırlayalım.' Burada 'A' partisi 'B' partisi meselesi değil. Onlar buna yanaşmıyorlar maalesef" diye konuştu.