Bomba iddia: CHP'li belediye başkanları devreye girdi ama İnce'yi "tarafsız kalma" kararından vazgeçiremediler

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 2. tur seçimlerinde kimi destekleyeceğine yönelik alacağı kararı belirlemek için dün kurmaylarıyla bir araya geldi. Toplantıdan 2. tur seçimlerinde tarafsız kalma kararı çıkarken, Muharrem İnce "Çekildiğimizde hangi noktadaysak oradayız. Açık bir destek bildirmeyeceğiz" dedi.

CHP'Lİ BAŞKANLAR DEVREYE GİRDİ ANCAK...

İnce'nin aldığı tarafsızlık kararı bir kesimin büyük tepkisini çekerken, Ankara kulislerinde toplantı öncesinde yaşanan bir gelişme konuşulmaya başlandı. İddiaya göre, İnce'nin, ikinci turda Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi yönünde karar alması için Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün devreye girdi.

GÖRÜŞME SONUÇ VERMEDİ

Ancak önceki gün İnce ile yapılan görüşme "sonuç vermedi." İnce'nin kendisi hakkındaki iddialar nedeniyle hâlâ "CHP'ye kırgın olduğu" belirtilirken partisini "doğrudan bir adaya yönlendirmeyeceğini söylediği" ileri sürüldü.

MERKEZ YÖNETİM KURULU KARAR AŞAMASINDA İKİYE BÖLÜNDÜ

Memleket Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, parti yönetiminin "Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesi" ve "seçmenin serbest bırakılması" yönünde ikiye bölündüğü belirtildi. Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre yaklaşık iki buçuk saat süren toplantı sonrasında İnce, ikinci tur seçimleri için "tarafsız kalma" tavrını korudu. Partide, "herhangi bir adayın desteklenmemesi" kararının altında "İnce'nin seçmenin kararına saygı duymasının olduğu" kaydedildi.