Bomba iddia: Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde İstanbul ve Ankara adayları belirlendi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beştepe'de 1 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Ankara'daki zirvede iki liderin yerel seçimler için İstanbul ve Ankara adaylarını belirledikleri iddia edilirken, İstanbul için eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara içinse eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un isminde karar kılındığı öne sürüldü.

"50+1" TARTIŞMALARI SONRASI İLK BULUŞMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya dönüşü gazetecilere "50+1'in kaldırılması isabetli olur" demişti. Bu açıklama sonrası siyasetin gündemi 50+1 tartışmaları olmuştu. Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP'den ise bu tartışmalara sert cevaplar gelmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "50+1 Cumhur İttifakı'nın varoluş sebebidir. Muhtar değil Cumhurbaşkanı seçiyoruz" diyerek bu sistemden geri adım atılmasına karşı çıkmıştı.

YEREL SEÇİM STRATEJİSİ DE GÖRÜŞMEDE ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli, 50+1 tartışmalarının ardından dün ilk kez yan yana geldi. Beştepe'de 1 saat süren görüşmede iki liderin 50+1 tartışmalarını rafa kaldırdıkları öğrenilirken, Cumhur İttifakı'nın yerel seçim stratejisinin de görüşmede ele alınan önemli başlıklardan biri olduğu iddia edildi.

Eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum.

ANKARA VE İSTANBUL ADAYLARI BELİRLENDİ

Erdoğan ve Bahçeli'nin Ankara ve İstanbul'da aday gösterilecek isimleri bu görüşmede istişare ettiği kulislere sızan bilgiler arasında. Buna göre İstanbul'da AK Parti milletvekili ve eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, Ankara'da ise eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk isminin öne çıktığı öne sürüldü. Seçimlerde aday olacak isimlerin iki parti kurullarında konuşulduktan sonra açıklanması bekleniyor.