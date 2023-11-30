 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bomba iddia: Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde İstanbul ve Ankara adayları belirlendi - Son Dakika

Bomba iddia: Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde İstanbul ve Ankara adayları belirlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli dün Beştepe'de 1 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. "Yüzde 50+1" tartışmaları sonrası dün ilk kez bir araya gelen iki liderin görüşmesinde yerel seçimler için önemli adımlar atıldığı ve İstanbul ile Ankara adaylarının belirlendiği iddia edildi. Cumhur İttifakı'nın İstanbul için eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, Ankara içinse eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un adında karar kıldıkları öne sürülüyor.

30.11.2023 - 14:00,  Güncelleme: 14:06
Abone Ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beştepe'de 1 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Ankara'daki zirvede iki liderin yerel seçimler için İstanbul ve Ankara adaylarını belirledikleri iddia edilirken, İstanbul için eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara içinse eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un isminde karar kılındığı öne sürüldü.

"50+1" TARTIŞMALARI SONRASI İLK BULUŞMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya dönüşü gazetecilere "50+1'in kaldırılması isabetli olur" demişti. Bu açıklama sonrası siyasetin gündemi 50+1 tartışmaları olmuştu. Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP'den ise bu tartışmalara sert cevaplar gelmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "50+1 Cumhur İttifakı'nın varoluş sebebidir. Muhtar değil Cumhurbaşkanı seçiyoruz" diyerek bu sistemden geri adım atılmasına karşı çıkmıştı.

Bomba iddia: Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde İstanbul ve Ankara adayları belirlendi

YEREL SEÇİM STRATEJİSİ DE GÖRÜŞMEDE ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli, 50+1 tartışmalarının ardından dün ilk kez yan yana geldi. Beştepe'de 1 saat süren görüşmede iki liderin 50+1 tartışmalarını rafa kaldırdıkları öğrenilirken, Cumhur İttifakı'nın yerel seçim stratejisinin de görüşmede ele alınan önemli başlıklardan biri olduğu iddia edildi.

Bomba iddia: Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde İstanbul ve Ankara adayları belirlendi
Eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum.

ANKARA VE İSTANBUL ADAYLARI BELİRLENDİ

Erdoğan ve Bahçeli'nin Ankara ve İstanbul'da aday gösterilecek isimleri bu görüşmede istişare ettiği kulislere sızan bilgiler arasında. Buna göre İstanbul'da AK Parti milletvekili ve eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, Ankara'da ise eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk isminin öne çıktığı öne sürüldü. Seçimlerde aday olacak isimlerin iki parti kurullarında konuşulduktan sonra açıklanması bekleniyor.

Bomba iddia: Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde İstanbul ve Ankara adayları belirlendi
Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk.

İstanbul, Beştepe, Ankara, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bomba iddia: Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde İstanbul ve Ankara adayları belirlendi - Son Dakika


13:59
MİT, TSK üslerine saldırı hazırlığındaki 'Harun Egid' kod adlı teröristi etkisiz hale getirdi MİT, TSK üslerine saldırı hazırlığındaki "Harun Egid" kod adlı teröristi etkisiz hale getirdi
13:34
Yarışmacı, Milyoner'de matematik sorusunu 2 jokerle bilemeyince yarışmadan çekildi Yarışmacı, Milyoner'de matematik sorusunu 2 jokerle bilemeyince yarışmadan çekildi
13:32
A Milli Futbol Takımı 37. sıraya yükseldi A Milli Futbol Takımı 37. sıraya yükseldi
13:29
Manchester United maçı sonrası Rıdvan Dilmen'den Galatasaray kehaneti! Avrupa'daki yol haritasını çizdi Manchester United maçı sonrası Rıdvan Dilmen'den Galatasaray kehaneti! Avrupa'daki yol haritasını çizdi
13:04
Netanyahu, sivil halkı silahlandırmaya devam edecek Netanyahu, sivil halkı silahlandırmaya devam edecek
13:02
Gazze'deki ateşkeste çarpıcı detay! İsrail ve Hamas sürenin bitimine 10 dakika kala anlaşmışlar Gazze'deki ateşkeste çarpıcı detay! İsrail ve Hamas sürenin bitimine 10 dakika kala anlaşmışlar
12:56
Cübbeli Ahmet, Mansur Yavaş'a hakaretten ifade verdi Cübbeli Ahmet, Mansur Yavaş'a hakaretten ifade verdi
12:49
Bakan Şimşek: KDV, ÖTV gibi enflasyonu yükselten vergi artışları tekrarlanmayacak. Bakan Şimşek: KDV, ÖTV gibi enflasyonu yükselten vergi artışları tekrarlanmayacak.

Son Dakika
13:59 MİT, TSK üslerine saldırı hazırlığındaki "Harun Egid" kod adlı teröristi etkisiz hale getirdi
13:34 Yarışmacı, Milyoner'de matematik sorusunu 2 jokerle bilemeyince yarışmadan çekildi
13:29 Manchester United maçı sonrası Rıdvan Dilmen'den Galatasaray kehaneti! Avrupa'daki yol haritasını çizdi
13:32 A Milli Futbol Takımı 37. sıraya yükseldi
13:02 Gazze'deki ateşkeste çarpıcı detay! İsrail ve Hamas sürenin bitimine 10 dakika kala anlaşmışlar
13:04 Netanyahu, sivil halkı silahlandırmaya devam edecek
12:56 Cübbeli Ahmet, Mansur Yavaş'a hakaretten ifade verdi
12:49 Bakan Şimşek: KDV, ÖTV gibi enflasyonu yükselten vergi artışları tekrarlanmayacak.
12:21 Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki zam senaryoları
12:03 Görüşme sonrası ilk açıklama! Akşener, Özgür Özel'e ''Pazartesi gününü bekle'' dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2023 14:51:53. #1.13#
SON DAKİKA: Bomba iddia: Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde İstanbul ve Ankara adayları belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement