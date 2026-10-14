Bozay, Avrupa Konseyi kararlarına uyumda yanılmıyorsam yüzde 90 civarı oranımız var dedi - Son Dakika
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Bozay, Avrupa Konseyi kararlarına uyumda yanılmıyorsam yüzde 90 civarı oranımız var dedi

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Bozay, Avrupa Konseyi kararlarına uyumda yanılmıyorsam yüzde 90 civarı oranımız var dedi
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, TBMM AB Uyum Komisyonu'nda Avrupa Konseyi kararlarına uyumda yanılmıyorsam yüzde 90 civarı oran bulunduğunu söyledi. Bozay, AB'nin Türkiye'nin kapasitesine ihtiyaç duyduğunu, vize serbestisinde 2027'de rahatlama beklendiğini belirtti.

TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu'nda sunum yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, " Avrupa Konseyi'nin üyesiyiz. Avrupa Birliği üyesi değiliz ama kararlara uyum konusunda, yanılmıyorsam, yüzde 90 civarında bir oranımız var" dedi.

TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısının açılışnda konuşan Kayatürk, Komisyon Sözcüsü MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç'un trafik kazası geçirdiğini ve gerçekleştirilen ameliyat sonrasında sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Kayatürk ayrıca Karakoç'un tedavisine Ankara'da devam edildiğini söyleyerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ardından komisyonda başkanvekilliği seçimlerine geçildi. Yapılan seçimler sonucunda Yeni Parti İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, başkanvekili seçildi.

'AB GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ'Nİ ÜYE ALDIĞI İÇİN SANCI ÇEKİYOR'

Ardından Dışişleri Bakan Yardımcısı Kemal Bozay, milletvekillerini sunum yaptı. Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'nin kapasitesine ihtiyaç duyduğunu belirten Bozay, Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin Avrupa'nın güvenliğiyle doğrudan ilişkili olduğunu kaydetti. Türkiye'nin AB ile üst düzey temaslarının arttığını ve bu kapsamda Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'ye yönelik yeniden faaliyetlerini başlattığı, Tek Avrupa Ödeme Alanı'na yapılan başvuru ile Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu'nun yakın zamanda bir araya geldiğini ekledi. Bozay, AB'nin Kıbrıs meselesine büyük önem verdiğini vurgulayarak, "Büyük bir hatayla AB, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) üye olarak aldığı için onun sancıları çekiliyor. Bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ve orada yaşayan Kıbrıs Türkü'nün hak hukukunu hiçbir şekilde kaybetmeyeceği çalışmalarımız oluyor" ifadelerini kullandı. Bozay ayrıca vize serbestisi sürecini kolaylaştırmak için adımlar atıldığını ve yürütülen çalışmaların nedeniyle 2027 yılında bir rahatlama beklentisi içerisinde olduklarını söyledi.

'AİHM KONSEYİ ÜYESİYİZ'

AB ile göç yönetimi konusunda pakt hazırlığı içerisinde olduklarını aktaran Bozay, AB içinde Mekke Ortak Savunma Anlaşması kosunda tereddütler bulunduğunu dile getirdi. Ardından muhalefet milletvekilleri görüş, öneri ve sorularını paylaştı. İYİ Parti Sakarya Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uyum oranına ilişkin sözlerini değerlendiren Bozay, "Avrupa Konseyi'nin üyesiyiz. Avrupa Birliği üyesi değiliz ama kararlara uyum konusunda, yanılmıyorsam, yüzde 90 civarında bir oranımız var" diye konuştu.

'KİMSE SÜTTEN ÇIKMIŞ AK KAŞIK DEĞİL'

Bozay, Türkiye'nin AB'ye girebilmek için bazı kararları uygulamasına karşın AB ülkeleri tarafından farklı tutumlarla karşılaştığını ifade ederek, "Bu resimde kimse sütten çıkmış ak kaşık değil. Mesela Kıbrıs meselesinde gasp edilmiş araziler ve insan haklarına aykırı bir sürü durum var. Avrupa Konseyi bu konuda bir karar almış, Türkiye'ye 'Tazminat ödeyeceksin' demiş. Biz de 'Boynumuzun borcu, tamam, Avrupa Mahkemesi'nin kararı' demişiz" dedi.

'DARBE NEDENİYLE TOPARLANMAK ÇOK KOLAY OLMUYOR'

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yargı, diplomasi ve güvenlik kurumlarının toparlanma sürecine girdiğini dile getiren Bozay, "Bu darbe nedeniyle toparlanmak çok kolay olmuyor. Diyeceksiniz ki 'Bu darbenin üzerinden yıllar geçti' ama hakimler, savcılar, diplomatlar böyle bir çiçek gibi yetişmiyor. Bizim bazı sıkıntılarımızın arkasında yeniden bir inşa sürecimiz de var" değerlendirmesinde bulundu. Bozay AB'nin Türkiye'ye karşı çifte standartla hareket ettiğini ve ayrıca Gazze'de gelişmeler karşısında da birliğin insan hakları standartlarını gözden geçirmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: DHA
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