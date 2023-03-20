"Cumhur İttifakı'na neden katılmadınız?" sorusuna Erbakan'dan cevap geldi: Parti kurullarımız böyle uygun gördü - Son Dakika
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"Cumhur İttifakı'na neden katılmadınız?" sorusuna Erbakan'dan cevap geldi: Parti kurullarımız böyle uygun gördü

20.03.2023 16:24

Bugün düzenlediği basın toplantısında Cumhur İttifakı'na katılmayacaklarını ve seçime tek başlarına gireceklerini belirten Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, YSK'ya giderek cumhurbaşkanı adayı olabilmek için de başvuruda bulundu. Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılmama nedenine ilişkin yöneltilen soruyu, "Zamanı geldiğinde teferruatlı şekilde açıklarız. Böyle olmasını parti kurullarımız uygun gördüler. Biz de öyle uygun gördük" şeklinde cevapladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan bugün parti binasında düzenlediği basın toplantısında Cumhur İttifakı'ndan gelen daveti kabul etmediklerini ve seçime tek başına gireceklerini açıkladı.

ADAYLIK İÇİN BAŞVURUDA BULUNDU

Erbakan açıklamalarının ardından Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gelerek 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde cumhurbaşkanı adayı olabilmek için başvuruda bulundu.

Erbakan'dan 'Cumhur İttifakı'na neden katılmadınız?' sorusuna yanıt: Parti kurullarımız böyle uygun gördü

"İNŞALLAH ÜLKEMİZ İÇİN HAYIRLI OLUR"

Herhangi bir ittifaka dahil olmadan seçimlere girme kararı aldıklarını yineleyen Erbakan, "Yine 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde de Yeniden Refah Partimizin cumhurbaşkanı adayı olarak bendeniz Yüksek Seçim Kurulumuza başvurumu yaptım. İnşallah ülkemiz için, milletimiz için ve bütün insanlık için bu adımlarımızın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

'İKİNCİ TUR' YANITI

İkinci turda herhangi bir ittifaka dahil olup olmayacaklarını yanıtlayan Erbakan, "Eğer ikinci tura kalırsa konuşulacak konular. Yine yetkili kurullarımızla, teşkilatlarımızla istişare ederek adım atarız" ifadelerini kullandı.

Erbakan'dan 'Cumhur İttifakı'na neden katılmadınız?' sorusuna yanıt: Parti kurullarımız böyle uygun gördü

"ZAMANI GELDİĞİNDE AÇIKLARIZ"

Cumhur İttifakı'na katılmama sebeplerine yönelik gelen soruya ise Erbakan, "Zamanı geldiğinde teferruatlı şekilde açıklarız. Şimdilik bu kadarla yetinelim. Sonuç olarak biz bu yönde karar aldık. Böyle olmasını parti kurullarımız uygun gördüler. Biz de öyle uygun gördük. İnşallah hayırlı olur" diye konuştu.

YORUMLAR (5)
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Son Dakika Politika 'Cumhur İttifakı'na neden katılmadınız?' sorusuna Erbakan'dan cevap geldi: Parti kurullarımız böyle uygun gördü - Son Dakika


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