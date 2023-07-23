Bülent Kerimoğlu, İBB Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı

Dün Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde belediye başkanları toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda İBB Başkanlığına aday olduğunu açıklayan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun ise sosyal medyada bir fotoğrafı yayınlandı. Karede, Kerimoğlu'nun bir mekanda 2 genç kadınla oturduğu görülüyor.

İBB İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanları ile yaptığı toplantı gündem düşmüyor. Son olarak Gazeteci Barış Yarkadaş Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun İBB başkanlığına aday olduğunu açıkladı. İddialara göre Kerimoğlu toplantıda Kılıçdaroğlu'na dönüp " İstanbul'da bir başarı yakaladık, bunu yerel seçimde de sürdürmek zorundayız. Eğer üyeye dayalı ön seçim koyarsanız ben İBB Başkanlığı'na adayım" dedi.

DİKKAT ÇEKEN KARE

Bu gelişmeler dikkatle takip edilirken Kerimoğlu'nun adaylık çıkışının ardından dikkat çeken bir kare sosyal medyada servis edildi. Kerimoğlu'nun fotoğrafta 2 genç kadınla yemek yediği görülüyor.

İşte dolaşıma sokulan o fotoğraf karesi;