Bülent Kerimoğlu, İBB Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı - Son Dakika
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Bülent Kerimoğlu, İBB Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı

23.07.2023 09:40

CHP Genel Merkezi'nde yapılan toplantıda Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, İBB Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. Kerimoğlu'nun adaylığının duyurulmasının ardından sosyal medyada bir fotoğrafı paylaşıldı.

Dün Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde belediye başkanları toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda İBB Başkanlığına aday olduğunu açıklayan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun ise sosyal medyada bir fotoğrafı yayınlandı. Karede, Kerimoğlu'nun bir mekanda 2 genç kadınla oturduğu görülüyor.

İBB İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanları ile yaptığı toplantı gündem düşmüyor. Son olarak Gazeteci Barış Yarkadaş Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun İBB başkanlığına aday olduğunu açıkladı. İddialara göre Kerimoğlu toplantıda Kılıçdaroğlu'na dönüp " İstanbul'da bir başarı yakaladık, bunu yerel seçimde de sürdürmek zorundayız. Eğer üyeye dayalı ön seçim koyarsanız ben İBB Başkanlığı'na adayım" dedi.

DİKKAT ÇEKEN KARE

Bu gelişmeler dikkatle takip edilirken Kerimoğlu'nun adaylık çıkışının ardından dikkat çeken bir kare sosyal medyada servis edildi. Kerimoğlu'nun fotoğrafta 2 genç kadınla yemek yediği görülüyor.

İşte dolaşıma sokulan o fotoğraf karesi;

İBB başkanlığına adaylığını açıklayan Bülent Kerimoğlu'nun özel fotoğrafı sızdırıldı
YORUMLAR (2)
  • Erdinç Uzuner: Ah İmam vah İmam yine tiyatro başladı maalesef. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Kzk : Senin Bakırköy'e ne faydan oldu ki, ibb ye ne faydan olsun Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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